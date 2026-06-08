5 cổng kết nối từng thống trị PC nhưng bị USB đẩy vào quên lãng

Nhưng nếu xét về lịch sử công nghệ, USB chỉ mới xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn. USB 1.0 ra đời vào năm 1996, nhưng phải đến đầu những năm 2000 với sự ra mắt của USB 2.0, nó mới thực sự trở nên phổ biến.

Trước khi USB xuất hiện, không có một cổng kết nối đa năng nào. Các thiết bị như bàn phím, chuột, máy in và thiết bị âm thanh đều sử dụng các loại đầu cắm riêng biệt, gây ra sự bất tiện và thiếu linh hoạt. Mỗi cổng kết nối đều có những thách thức riêng, từ việc không hỗ trợ cắm nóng đến tốc độ truyền dữ liệu chậm và kích thước cồng kềnh. Mặc dù USB-C vẫn còn một số vấn đề, nhưng thực tế là USB đã khiến nhiều cổng kết nối cũ trở nên lỗi thời.

FireWire

Được phát triển chủ yếu bởi Apple, FireWire (hay IEEE 1394) là một trong những cổng kết nối bị khai tử gần đây nhất do sự vượt trội của USB. Ra mắt năm 1995, FireWire 400 có tốc độ truyền dữ liệu lên đến 400 Mbps, vượt trội hơn hẳn USB 1.0 với tốc độ chỉ 12 Mbps.

Việc Apple tính phí cấp phép khiến FireWire gặp khó để phổ biến ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WIKIMEDIA

Mặc dù FireWire có nhiều ưu điểm, như khả năng kết nối nối tiếp và xử lý công suất lớn, nhưng do Apple tính phí bản quyền cho các nhà sản xuất, nhiều công ty đã chọn USB - vốn miễn phí và đủ tốt cho nhu cầu sử dụng thông thường. Cuối cùng, khi USB 3.0 ra đời vào năm 2013 với tốc độ lên đến 5 Gbps đã khiến FireWire gần như biến mất khỏi thị trường.

Cổng Serial, hoặc RS-232

Được phát triển từ những năm 1960, cổng Serial (hay còn gọi là cổng COM, hoặc RS-232) được đưa ra nhằm truyền dữ liệu giữa máy điện báo và modem. Khi máy tính cá nhân trở nên phổ biến vào những năm 1980, cổng Serial đã được sử dụng rộng rãi nhờ chi phí sản xuất thấp.

Tuy nhiên, tốc độ truyền dữ liệu của cổng này chỉ đạt tối đa 100 Kbps, không đủ cho các thiết bị yêu cầu tốc độ cao hơn. Hơn nữa, cổng Serial không thể cung cấp nguồn điện cho các thiết bị lớn, dẫn đến sự ra đời của USB.

Parallel

Được giới thiệu vào năm 1970, cổng Parallel đã trở thành lựa chọn phổ biến cho máy in nhờ khả năng truyền nhiều luồng dữ liệu cùng lúc, cho phép truyền 8 bit một lần. Nhưng với sự phát triển của USB, cổng song song đã dần bị loại bỏ do các vấn đề như đồng bộ hóa dữ liệu và kích thước cổng lớn hơn.

PS/2 là một cổng kết nối quen thuộc với nhiều người dùng máy tính trước đây ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MAKEUSEOF

Cổng Personal System/2, hay PS/2

Được giới thiệu bởi IBM, PS/2 là một trong những cổng kết nối cũ vẫn còn tồn tại trên nhiều bo mạch chủ PC hiện đại. PS/S được mã hóa màu sắc dành riêng cho các thiết bị ngoại vi, với màu tím kết nối với bàn phím và màu xanh lá cây kết nối với chuột. Người dùng không thể cắm thiết bị này vào thiết bị kia, mặc dù một số kiểu bố trí kết hợp cả hai trong cổng duy nhất có một nửa màu tím, một nửa màu xanh lá cây.

Mặc dù cổng PS/2 có một số ưu điểm như độ trễ thấp và khả năng phản hồi nhanh, nhưng nó không hỗ trợ cắm nóng, dẫn đến những rắc rối cho người dùng khi cần ngắt kết nối thiết bị.

VGA

Cổng VGA, một trong những cổng kết nối video đầu tiên, cũng đã dần bị thay thế bởi các công nghệ hiện đại như HDMI và DisplayPort. VGA chỉ hỗ trợ tín hiệu video và không có khả năng truyền âm thanh, biến nó trở thành một nhược điểm lớn trong thời đại ngày nay.