Nvidia đối mặt với bài toán khó giữa Mỹ và Trung Quốc

Theo Fortune, các công ty Trung Quốc vốn là những khách hàng quan trọng nhất của Nvidia, chiếm khoảng 20% tổng doanh thu của nhà sản xuất chip. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ lo ngại những dòng chip mạnh mẽ của Nvidia sẽ trở thành rủi ro an ninh quốc gia nếu được bán cho Trung Quốc.

Vào hôm 8.2, Nvidia thông báo bốn hãng sản xuất ô tô Li Auto, Great Wall Motor, ZEEKR và Xiaomi sẽ sử dụng công nghệ DRIVE để cung cấp năng lượng cho hệ thống lái tự động. Dù được biết đến nhờ các GPU tiên tiến, Nvidia đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong ngành công nghiệp ô tô. Công ty đã công bố hợp tác với hãng thiết kế chip MediaTek và nhà sản xuất thiết bị điện tử Foxconn. CEO Nvidia Jensen Huang còn đích thân tham gia sự kiện Tech Day để thông báo Nvidia sẽ là đối tác chính trong dự án sản xuất ô tô điện của Foxconn.

Nvidia cho biết doanh thu từ trung tâm dữ liệu trong quý 4/2023 bị giảm đáng kể Chụp màn hình

Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times vào tháng 5.2023, ông Jensen Huang cảnh báo những biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ nhằm kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc sẽ thúc đẩy họ tự sản xuất chip. Vào tháng 11.2023, CEO Nvidia nhấn mạnh các nhà sản xuất chip Mỹ cần ít nhất 10 năm nữa mới tách khỏi chuỗi cung ứng Trung Quốc.



Colette Kress - Giám đốc tài chính Nvidia cho rằng tác động ngắn hạn của lệnh hạn chế không quá lớn, nhưng về lâu dài, chúng có thể khiến ngành công nghiệp Mỹ mất cơ hội cạnh tranh và dẫn đầu ở một trong những thị trường lớn nhất thế giới.

Theo Reuters, Nvidia đang lên kế hoạch sản xuất những mẫu chip mới dành riêng cho thị trường Trung Quốc vào cuối năm 2024. Đây không phải là lần đầu tiên "gã khổng lồ" ngành chip phải điều chỉnh sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của chính phủ Mỹ. Vào năm 2022, Mỹ ra lệnh Nvidia ngừng bán chip A100 và H100 sang Trung Quốc. Tiếp đó, Nvidia đã ra mắt loại chip có hiệu năng thấp hơn như A800 và H800 để bán cho doanh nghiệp Trung Quốc. Đến tháng 10.2023, hai loại chip này bị Mỹ đưa vào danh sách cấm xuất khẩu. Sau đó, Nvidia nhanh chóng công bố ba mẫu chip thay thế mới vào tháng 12.2023.

Tuy nhiên, Nvidia lại gặp phải một vấn đề khác khi các doanh nghiệp trước đây từng sử dụng chip tiên tiến tỏ ra không mấy hứng thú trước những chip có hiệu suất yếu hơn. Trong khi đó, các nhà sản xuất chip Trung Quốc đang nỗ lực quảng cáo sản phẩm "cây nhà lá vườn".

Theo Wall Street Journal, những công ty công nghệ Trung Quốc cũng lo ngại chip mới của Nvidia không có sự khác biệt về hiệu suất so với những chip ở quê nhà. Do đó, các "ông lớn" công nghệ như Alibaba, Tencent đang bắt đầu đặt mua chip nội địa do Huawei tự sản xuất.