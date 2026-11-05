NXB Chính trị quốc gia Sự thật đưa 7 cuốn sách đầu tiên lên Amazon

Bước tiến mới trong đổi mới phương thức phát hành

Theo thông tin từ Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật, cơ quan này vừa chính thức đưa 7 cuốn sách đầu tiên lên nền tảng Amazon, bắt đầu mở bán tới bạn đọc toàn cầu.

Đây là sự kiện rất quan trọng của NXB, đánh dấu bước tiến mới trong đổi mới phương thức phát hành, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, góp phần đưa tri thức, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam và công cuộc xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước đến gần hơn với độc giả toàn cầu.

Cuốn sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đưa lên Amazon ẢNH: NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT



NXB Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động xuất bản không ngừng đổi mới, mở rộng từ các kênh phát hành truyền thống sang môi trường số và hệ thống phân phối xuyên biên giới.

Nắm bắt xu thế đó, NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Omega Plus khai thác nền tảng thương mại điện tử toàn cầu Amazon nhằm mở rộng thị trường, nâng cao khả năng tiếp cận các xuất bản phẩm và tăng cường kết nối với bạn đọc quốc tế.

Đây là bước đi cụ thể trong quá trình đổi mới hoạt động xuất bản, phát hành của NXB Chính trị quốc gia Sự thật, đồng thời góp phần thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại, giới thiệu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu phát triển đất nước và các giá trị lịch sử, văn hóa Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.

7 đầu sách được giới thiệu trên Amazon lần này có nội dung phong phú, đề cập đến những vấn đề quan trọng trong lịch sử, chính trị, văn hóa và quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Lan tỏa các giá trị tri thức, tư tưởng, lịch sử và văn hóa Việt Nam

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện này, ông Nguyễn Thái Bình, Phó giám đốc, Phó tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật, cho biết, việc phối hợp Omega Plus đưa các xuất bản phẩm đầu tiên lên Amazon là kết quả của quá trình chuẩn bị, rà soát và hoàn thiện hồ sơ, thông tin xuất bản, đáp ứng các yêu cầu xét duyệt của nền tảng rất công phu, quy trình kiểm duyệt khắt khe của Amazon.

"Điều này không chỉ giúp NXB mở rộng kênh phát hành mà còn thể hiện quyết tâm chủ động hội nhập quốc tế, tận dụng thành tựu công nghệ số để lan tỏa các giá trị tri thức, tư tưởng, lịch sử và văn hóa Việt Nam", ông Nguyễn Thái Bình chia sẻ.

Cuốn sách về Điện Biên Phủ được mở bán tới bạn đọc toàn cầu ẢNH: NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Theo ông Nguyễn Thái Bình, các ấn phẩm phản ánh những chủ đề tiêu biểu về lịch sử, chính trị, văn hóa và quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Từ cuộc đời, tư tưởng và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến thắng Điện Biên Phủ, những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng và phát triển nền văn hóa Việt Nam. Mỗi cuốn sách mang đến những nguồn tư liệu có giá trị, giúp bạn đọc quốc tế có thêm góc nhìn toàn diện, sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam.

"Mỗi cuốn sách được phát hành ra quốc tế không đơn thuần là một sản phẩm tri thức mà còn là cầu nối giúp bạn bè thế giới hiểu đúng, hiểu sâu sắc hơn về Việt Nam. Thông qua những ấn phẩm được đầu tư nghiêm túc về nội dung và hình thức, NXB mong muốn đóng góp thiết thực vào công tác thông tin đối ngoại, tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế", ông Nguyễn Thái Bình nói.