Ồ ạt giảm giá, xe Toyota nhập khẩu về Việt Nam hút khách mua

Sau giai đoạn chịu ảnh hưởng của tháng Ngâu khiến doanh số bán quay đầu giảm mạnh, bước sang tháng 9.2026, Toyota Việt Nam (TMV) mạnh tay triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá với nhiều mẫu mã trong danh mục sản phẩm. Nỗ lực này lập tức mang lại thành quả khi lượng xe Toyota bán ra trong tháng 9 vừa qua có sự cải thiện đáng kể.

Số liệu bán hàng mới nhất vừa được TMV cập nhật cho thấy, trong tháng 9 vừa qua, tổng lượng xe Toyota bán ra tại thị trường Việt Nam đạt 6.935 xe. Trong đó, bao gồm 1.385 xe lắp ráp trong nước (CKD) và 5.550 xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU). So với tháng trước đó, doanh số Toyota trong tháng 9.2026 tăng 2.168 xe tương đương 31,6%.

Doanh số Toyota tại Việt Nam Tháng 1.2026 4852 Tháng 2.2026 3890 Tháng 3.2026 8143 Tháng 4.2026 6378 Tháng 5.2026 5653 Tháng 6.2026 6494 Tháng 7.2026 6871 Tháng 8.2026 4767 Tháng 9.2026 6935

Kết quả này một lần nữa chứng minh cho sức hút của xe Toyota với khách hàng Việt Nam đồng thời cho thấy bước chững lại trong tháng 8 vừa qua (thời điểm trùng với tháng 7 âm lịch) chỉ do yếu tố khách quan. Bên cạnh đó, cũng cho thấy rõ các mẫu mã ô tô nhập khẩu vẫn áp đảo xe lắp ráp trong nước của Toyota về mặt doanh số bán, phản ánh thực tế người Việt ngày càng chuộng xe Toyota nhập khẩu.

Vì vậy, phần lớn các mẫu mã ô tô Toyota bán chạy nhất tháng qua là xe nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia… Trong đó, Toyota Yaris Cross sau khi được hãng xe Nhật Bản tăng gấp đôi ưu đãi với phiên bản HEV (hybrid) đã tìm lại sức hút với 1.799 xe bán ra (trong đó có 413 xe thuộc bản Yaris Cross HEV). So với tháng trước đó, lượng tiêu thụ mẫu Crossover hạng B này tăng 879 xe.

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Mẫu MPV - Toyota Innova Cross sau khi được TMV triển khai chương trình ưu đãi cũng có sự cải thiện mạnh mẽ về doanh số với 1.461 xe (tăng 632 xe), bao gồm 630 xe thuộc phiên bản hybrid - Innova Cross HEV. Mẫu Crossover 5 chỗ - Corolla Cross cũng đạt 866 xe bán ra (tăng 466 xe), trong đó phiên bản HEV của mẫu xe này hút khách với 616 xe bán ra.

Toyota Innova Cross sau khi được TMV triển khai chương trình ưu đãi cũng có sự cải thiện mạnh mẽ về doanh số với 1.461 xe Ảnh: TMV

Sức mua hồi phục giúp các mẫu xe khác của Toyota cũng ghi nhận doanh số tăng trưởng. Trong đó, mẫu sedan hạng B - Toyota Vios đạt 758 xe (tăng 102 xe), Veloz Cross đạt 602 xe (tăng 48 xe). Riêng mẫu xe bán tải Hilux đạt 426 xe (giảm 136 xe). Land Cruiser FJ, mẫu SUV địa hình mới của Toyota tại Việt Nam đạt 151 xe được giao đến khách hàng trong tháng 9.

Doanh số ô tô hybrid của Toyota trong tháng 9 vừa qua cũng tăng trưởng trở lại với 1.821 xe (tăng 775 xe) đồng thời chiếm khoảng 26% tổng doanh số các mẫu xe Toyota.

Cộng dồn 3 quý đầu năm 2026, Toyota Việt Nam đã bán ra thị trường hơn 55.700 xe, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có 11.180 xe hybrid, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.