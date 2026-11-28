Sách do Cécile Gagnon chủ biên, tuyển chọn 28 truyện dân gian đặc sắc. "Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của kho tàng truyện kể Québec. Trong mỗi câu chuyện, các em sẽ gặp những muông thú, nhân vật huyền bí, những khu rừng sâu, tuyết trắng… nhưng phía sau vẻ kỳ bí ấy là những câu chuyện gần gũi về lòng dũng cảm, trí thông minh, tình yêu thương, nỗi sợ…", trong Lời giới thiệu của NXB Phụ nữ Việt Nam, có thể thấy nội dung cuốn sách vừa hấp dẫn vừa mang đến những bài học sâu sắc không chỉ dành cho các bạn đọc nhỏ tuổi. Cuốn sách khổ nhỏ, chưa đầy 200 trang, trong đó 28 câu chuyện - có truyện dung lượng chỉ 2 - 3 trang, nhưng đó là cả một "thế giới" không dễ kể lại ngắn gọn được. Vạn điều kỳ diệu xứ tuyết Québec được Trương Thị An Na dịch lại, chuyển tải tới bạn đọc những câu chuyện "ngắn mà không ngắn" đó. Từng bảo vệ luận án tiến sĩ ngành ngôn ngữ học tại Pháp, Trương Thị An Na hiện là giảng viên của Trường ĐH Sư phạm Huế và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Cô là dịch giả một số tác phẩm triết học và văn học Pháp; đặc biệt hai cuốn sách Cuộc dạo chơi âm nhạc của tôi và Những bước chân trong phòng triển lãm viết về hai loại hình nghệ thuật đỉnh cao là nhạc cổ điển và các danh họa trên thế giới, đã tạo nên uy tín của cây bút nữ xuất thân trong một gia đình nhà giáo nổi tiếng không chỉ ở Quảng Trị.

Sách Vạn điều kỳ diệu xứ tuyết Québec Ảnh: NXB

Thú thật cũng đã lâu rồi tôi mới lại đọc truyện dân gian - truyện cổ tích, thuộc dòng "văn học thiếu nhi", theo cách ghi của nhà xuất bản. Cũng trong Lời giới thiệu, dịch giả Trương Thị An Na cho biết ngay sau khi được một giáo sư Đại học Montréal (Canada) dẫn đi mua cuốn sách Mille ans de Contes Quebéc tại Paris (Pháp), cô bắt đầu dịch "với niềm tin rằng đây sẽ là món quà quý dành cho con trẻ". Là "quà quý" dành cho con trẻ, vậy mà ông lão sắp chạm "cửu tuần" như tôi vẫn thích thú đọc say sưa. Theo chính dịch giả thì sách cũng dành cho các bậc phụ huynh và An Na còn hướng dẫn cách đọc, cách tạo không gian để "giờ kể chuyện thêm hấp dẫn", chẳng hạn "bạn cần chuẩn bị một góc nhỏ với ánh đèn dịu nhẹ, một chiếc khăn choàng hay chiếc mũ ngộ nghĩnh…". Tôi tự hỏi: trong lúc hầu như rất nhiều người từ trẻ đến già thời nay luôn dán mắt vào chiếc điện thoại để hóng tin "hot", không biết có được bao nhiêu phần trăm ông bố, bà mẹ biết dành thì giờ đọc sách, kể chuyện cổ tích cho con cháu nghe? Hẳn là một thực trạng ai cũng nhận thấy, nên ngay từ đầu sách, dịch giả đã cho in chữ đậm một câu tâm đắc: "Tại sao cần kể chuyện cho trẻ?". Câu trả lời là: "Trẻ nhỏ vốn rất thích được nghe kể chuyện. Đó là khoảnh khắc vừa êm dịu vừa thú vị… Kể chuyện còn nuôi dưỡng trí nhớ, khả năng tập trung và trí tưởng tượng…".

Có lẽ cũng cần nói thêm là trong thế giới mà trí tuệ nhân tạo (AI) đang lăm le "thống trị", biến con người thành những cỗ máy, muốn tìm điều gì chỉ gõ điện thoại là sẵn câu trả lời, thì chính truyện dân gian - cổ tích lại giúp xây dựng một phẩm cách quan trọng từ tuổi ấu thơ: Đó là biết tưởng tượng - cũng đồng nghĩa ham muốn sáng tạo.

Điều đó được thể hiện trong nội dung cuốn sách mà tôi tâm đắc và chờ bạn đọc khám phá. Xin kể gợi ý một đoạn trong chuyện Léon. Đây là tên của một con gấu con, không may gấu mẹ bị thợ săn bắt; đúng lúc đó có đàn ngỗng đến chơi kể các chuyện lạ ở phương Nam; thế là Léon ngồi lên một tảng băng trôi, càng trôi, tảng băng càng nhỏ dần… Truyện cổ tích xứ sở nào cũng lắm sự lạ và có khi "phi lý" nữa - như nồi cơm ăn mãi không hết trong truyện Thánh Gióng của Việt Nam… Bạn giỏi tưởng tượng, thử đoán xem vì sao càng trôi, tảng băng càng nhỏ dần và bé Léon sẽ gặp những thử thách ra sao trong cuộc du lịch - thám hiểm kỳ thú ở xứ sở băng tuyết mênh mông ấy…

Tôi đặt câu hỏi cho bạn cũng là "cóp-pi" cách nhà xuất bản viết thêm sau mỗi câu chuyện một đoạn ngắn gọi là "Gối kể chuyện" - phần này giúp bố mẹ và các thầy cô giáo, sau khi kể (hay đọc) mỗi truyện cho các cháu nghe, sẽ nói thêm về ý nghĩa câu chuyện và đặt câu hỏi gợi cho trẻ tưởng tượng thêm, nếu mình ở vào hoàn cảnh đó… Những minh họa đẹp và ngộ nghĩnh của hai họa sĩ trẻ Linh Đan và Gia Cát kèm theo mỗi truyện không chỉ tạo sức hấp dẫn mà còn kích thích trí tưởng tượng của bạn đọc trẻ thơ.

Tôi cũng mong những dòng viết trên đây của mình là một mảnh "Gối kể chuyện", giúp bạn đọc tìm đến "Vạn điều kỳ diệu…", không chỉ tận xứ tuyết Québec xa xôi mà ở ngay kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, khi những câu chuyện được kể và được in lại với hình thức đẹp, trang nhã như sách Vạn điều kỳ diệu xứ tuyết Québec này.