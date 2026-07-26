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Thời sự Dân sinh

Ô tô biến dạng sau cú tông mạnh vào gốc cây, tài xế 19 tuổi tử vong

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
Ô tô con đang di chuyển trên đường Dạ Lê (thành phố Huế) bất ngờ lao đi với tốc độ rất nhanh rồi đâm mạnh vào gốc cây khiến nam tài xế tử vong.

Chiều 26.7, cơ quan chức năng phường Thanh Thủy (thành phố Huế) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, anh D.P.N (19 tuổi) điều khiển ô tô con mang biển kiểm soát 75A-529.xx lưu thông trên đường Dạ Lê (phường Thanh Thủy) hướng từ đường Trưng Nữ Vương ra đường tránh Huế.

Khi đến khu vực kiệt 59 đường Dạ Lê, chiếc xe bất ngờ lao sang phía bên trái đường theo chiều di chuyển rồi đâm mạnh vào cây xanh ven đường.

Cú va chạm mạnh đã khiến phần đầu xe ô tô bị biến dạng hoàn toàn. Anh N. được hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương quá nặng.

Ô tô biến dạng sau cú tông mạnh vào gốc cây, tài xế 19 tuổi tử vong- Ảnh 1.

Ô tô biến dạng sau cú va chạm mạnh vào cây xanh ven đường

ẢNH: NHẬT HOÀNG

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xe ô tô xảy ra tai nạn. Hình ảnh từ camera an ninh của người dân ghi lại cho thấy, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, chiếc ô tô di chuyển với tốc độ rất cao, sau đó vượt qua một phương tiện đi cùng chiều rồi lao sang phần đường đối diện và tông thẳng vào gốc cây. Cảnh tượng khiến nhiều người xem thót tim.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Huế đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tiến hành khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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