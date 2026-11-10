Ô tô Chery lại gãy rơi trục bánh, hãng cho rằng không phải lỗi linh kiện

Thời gian qua, Tập đoàn Chery đang đối mặt với những nghi vấn liên quan đến vấn đề chất lượng sản phẩm sau khi liên tiếp xảy ra các vụ va chạm khiến một số mẫu xe như Omoda 5, Jaecoo J5 EV bị gãy trục bánh. Hiện tại, Chery vẫn đang triển khai các đợt triệu hồi để kiểm tra khắc phục. Tuy nhiên, khi vụ việc này chưa kịp lắng xuống, một vụ việc khác tiếp tục khiến người dùng hoang mang, khi mới đây sự cố gãy trục bánh sau va chạm tiếp tục xảy ra với mẫu xe Chery Tiggo Cross.

Theo trang Paultan, một chiếc Chery Tiggo Cross đã bị gãy trục bánh sau khi va chạm với chiếc Perodua Myvi trên đường cao tốc New Klang Valley (NKVE) tại Malaysia. Vụ tai nạn khiến phần cản trước, thân xe Chery Tiggo Cross bị hư hỏng, đáng chú ý trục bánh cũng bị gãy rời ra khỏi xe. Vụ tai nạn này không gây thiệt hại về người nhưng khiến cả hai mẫu xe va chạm đều bị hư hỏng nặng.

Một chiếc Chery Tiggo Cross đã bị gãy trục bánh sau khi va chạm với chiếc Perodua Myvi trên đường cao tốc New Klang Valley (NKVE) tại Malaysia Ảnh: Ramesh Kasi

Đoạn video, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cả hai chiếc xe bị hư hỏng nằm trên đường cao tốc, trong đó bánh xe kèm giảm xóc của chiếc SUV Chery Tiggo Cross đã bị gãy tách rời khỏi xe. Hình ảnh ghi lại hiện trường sau vụ tai nạn nhưng không xác định được nguyên nhân dẫn đến va chạm hay thời điểm chính xác bánh xe bị tách rời.

Ngay sau vụ tai nạn, phía trong một thông báo trên tài khoản mạng xã hội, Chery Auto Malaysia đã xác nhận vụ tai nạn và cho biết đội ngũ của họ đã liên hệ với khách hàng để hỗ trợ.

Chery Auto Malaysia cho rằng, việc trục bánh xe bị bung ra và cản trước bị hư hỏng trên chiếc Tiggo Cross là hậu quả của vụ tai nạn. Chery cũng nhấn mạnh rằng điều này không liên quan đến bất kỳ lỗi kỹ thuật nào trên xe. "Chúng tôi muốn làm rõ rằng hư hỏng ở phần đầu xe và lốp xe là do tai nạn gây ra chứ không phải do lỗi linh kiện của xe. Chúng tôi đã liên hệ với khách hàng liên quan và đang hỗ trợ họ", Chery Auto Malaysia giải thích trong một tuyên bố chính thức vừa đưa ra.

Việc trục bánh xe bị bung ra và cản trước bị hư hỏng trên chiếc Tiggo Cross là hậu quả của vụ tai nạn, Chery Auto Malaysia cho biết Ảnh: Ramesh Kasi

Chery cũng kêu gọi công chúng không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, vì điều này có thể gây lo lắng không cần thiết cho người dùng khi điều khiển xe tham gia giao thông và góp phần lan truyền thông tin sai lệch.

Đây là lần thứ ba trong vòng chỉ khoảng 1 tháng trở lại đây, các mẫu xe thuộc những thương hiệu của Tập đoàn Chery gặp sự cố gãy trục bánh. Trước đó, vào đầu tháng 10.2026 một chiếc Omoda 5 tại Malaysia bị gãy rời trục bánh sau khi đang lưu thông trên đường. Tuần trước, một chiếc Jaecoo J5 EV tại Indonesia sau khi đâm vào dải phân cách trên đường giao thông công cộng cũng bị gãy rời trục bánh.