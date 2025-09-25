Ô tô chưa hết bảo hành: Rủi ro khi bảo dưỡng tại garage không chính hãng

Trên các diễn đàn mạng xã hội gần đây xuất hiện những câu hỏi như: "Ô tô còn bảo hành, có nên bảo dưỡng tại garage không?", "Xe mới bảo dưỡng tại garage thân thiết, tiết kiệm chi phí có nên không?"... Những băn khoăn này không phải hiếm, thường bắt gặp ở người mua ô tô lần đầu.

Ô tô còn bảo hành nhưng nhiều chủ phương tiện vẫn cố tình mang xe đến garage bên ngoài để bảo dưỡng nhằm tiết kiệm chi phí ẢNH: B.H

Theo đó, lần bảo dưỡng đầu tiên hoặc các cấp bảo dưỡng nhỏ thường chỉ xoay quanh việc thay dầu, vệ sinh lọc gió và kiểm tra, thay thế vài hạng mục nhỏ. Các chủ xe cho rằng làm ở đâu cũng như nhau nên thường nghiêng về hướng bảo dưỡng tại các garage bên ngoài để tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, một số chủ ô tô vốn có quen biết với thợ kỹ thuật hoặc garage "ruột" nên đặt niềm tin làm dịch vụ bảo dưỡng tại đây. Một số khác chưa nắm rõ quy định, nghĩ rằng thay thế dầu nhớt, phụ tùng bên thứ 3 sẽ không ảnh hưởng đến chế độ bảo hành.

Rủi ro nào khi bảo dưỡng ô tô tại garage?

Nếu như ô tô còn bảo hành, khách hàng mang xe đến garage bên ngoài để bảo dưỡng, nguy cơ mất bảo hành khá cao. Đa phần các hãng xe đều có quy định cụ thể rằng trong thời hạn còn bảo hành, mọi hạng mục kiểm tra, thay thế phụ tùng đều phải thực hiện tại các hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ ủy quyền.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Trần Chí Hiếu, cố vấn dịch vụ của một đại lý ô tô tại TP.HCM, cho biết: "Quy định trong thời gian bảo hành, khách hàng phải mang xe đến xưởng dịch vụ chính hãng để bảo dưỡng là điều bắt buộc. Điều này giúp tránh trường hợp khách hàng thay phụ tùng, linh kiện trôi nổi dẫn đến hư hỏng và đổ lỗi ngược lại cho hãng".

Nhiều garage bên ngoài không đủ máy móc, thiết bị để chẩn đoán những lỗi phức tạp trên ô tô ẢNH: C.T

Nếu có phát sinh các sự cố liên quan đến động cơ, hộp số, phần mềm điện tử... mà hãng xác định xe đã từng sửa chữa bên ngoài, khả năng bị từ chối bảo hành là rất cao. Khi đó, chủ phương tiện có thể phải tự chi trả chi phí sửa chữa vốn được miễn phí nếu trước đó làm đúng quy định bảo hành của hãng.

Chưa kể, chất lượng phụ tùng tại garage bên ngoài không phải lúc nào cũng đảm bảo. Nhiều đơn vị có thể nhập dầu nhớt, linh kiện trôi nổi để tiết kiệm chi phí và sinh lời... khiến các hệ thống liên quan đến vận hành bị ảnh hưởng, giảm tuổi thọ.

Ở các đại lý, xưởng dịch vụ chính hãng, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, làm việc theo các hạng mục bảo dưỡng phù hợp cho từng dòng xe. Qua đó sẽ giúp việc bảo dưỡng chuẩn chỉnh, đầy đủ hơn. Trong khi đó, đa số thợ ô tô bên ngoài thường dựa vào kinh nghiệm cá nhân, dễ bỏ sót nhiều hạng mục bảo dưỡng quan trọng.

Trong thời gian còn bảo hành, chủ ô tô nên mang phương tiện đến xưởng dịch vụ chính hãng để bảo dưỡng ẢNH: C.T

Đối với ô tô, một số lỗi có thể không xuất hiện ngay nhưng về lâu dài, có thể phát sinh những hư hỏng vặt, ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng và an toàn khi vận hành.

Vì vậy, trong giai đoạn xe còn bảo hành, việc bảo dưỡng tại hệ thống đại lý chính hãng vẫn là lựa chọn an toàn và đảm bảo quyền lợi lâu dài cho chủ xe. Sau khi hết thời hạn bảo hành, nếu muốn tiết kiệm chi phí, người dùng có thể cân nhắc các garage uy tín, nhưng cần kiểm chứng rõ nguồn gốc phụ tùng và tay nghề kỹ thuật để tránh rủi ro.