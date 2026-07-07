Ô tô điện giá rẻ dần chiếm hết thị phần xe máy xăng cỡ nhỏ hạng A

Từng là lựa chọn hàng đầu của người Việt mua ô tô lần đầu nhờ giá bán dễ tiếp cận, chi phí sử dụng hợp lý và khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị… tuy nhiên khi thị trường ô tô ngày càng đang dạng, thị hiếu người tiêu dùng thay đổi, phân khúc xe máy xăng cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam đang đánh mất sức hút. Sự bùng nổ của các dòng ô tô điện giá rẻ trong khoảng ba năm trở lại đây đã tạo ra bước ngoặt lớn, khiến thị phần của xe hạng A máy xăng liên tục thu hẹp.

Theo số liệu PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), doanh số ô tô cỡ nhỏ hạng A dùng động cơ xăng như Hyundai Grand i10, KIA Morning hay Toyota Wigo liên tục sụt giảm, trong khi lượng tiêu thụ các mẫu ô tô điện cỡ nhỏ lại tăng trưởng mạnh.

Doanh số ô tô cỡ nhỏ hạng A dùng động cơ xăng như Hyundai Grand i10, KIA Morning hay Toyota Wigo liên tục sụt giảm Ảnh: Bá Hùng

Ô tô điện giá rẻ tạo sức ép lên xe cỡ nhỏ hạng A dùng động cơ xăng

Nếu như trước đây, ô tô cỡ nhỏ hạng A dùng động cơ đốt trong gần như không có đối thủ trực tiếp ở tầm giá dưới 450 triệu đồng thì nay thị trường đã hoàn toàn khác. Sự xuất hiện liên tiếp của các mẫu xe điện cỡ nhỏ như VinFast VF 3, VinFast Minio Green, Wuling Mini EV hay Wuling Bingo… đã cung cấp thêm nhiều lựa chọn mới cho người tiêu dùng với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Đáng chú ý, VinFast VF 3 nhanh chóng trở thành hiện tượng trên thị trường với lượng đơn đặt hàng lớn ngay sau khi mở bán. Mẫu xe này không chỉ có mức giá cạnh tranh mà còn sở hữu thiết kế cá tính, phù hợp nhu cầu di chuyển trong đô thị. Trong khi đó, VinFast VF 5 tiếp tục duy trì sức hút ở nhóm khách hàng cần một mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ có chi phí sử dụng thấp. Không những nhóm khách cá nhân, VinFast cũng dần đưa Minio Green tiếp cận nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ. Mới đây nhất là sự xuất hiện của mẫu VinFast VF 2.

Sự bùng nổ của các dòng ô tô điện giá rẻ trong khoảng ba năm trở lại đây đã tạo ra bước ngoặt lớn, khiến thị phần của xe hạng A máy xăng liên tục thu hẹp Ảnh: Bá Hùng

Bên cạnh VinFast, sự góp mặt của Wuling Mini EV và Wuling Bingo cũng khiến phân khúc xe điện giá rẻ trở nên sôi động hơn. Đây đều là những mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng từng là "tệp" truyền thống của xe cỡ nhỏ hạng A máy xăng, gồm người mua xe lần đầu, gia đình trẻ hoặc người cần phương tiện di chuyển hàng ngày trong thành phố. Việc các hãng xe điện liên tục mở rộng danh mục sản phẩm điện ở phân khúc phổ thông đang khiến lợi thế vốn có của xe máy xăng cỡ nhỏ hạng A dần bị thu hẹp.

Người Việt giảm mua ô tô máy xăng giá rẻ, chỉ còn Hyundai i10 hút khách

Thị phần ô tô cỡ nhỏ hạng A máy xăng tại Việt Nam dần "teo tóp"

Những biến động trên thị trường được phản ánh rõ qua doanh số bán hàng. Nếu như năm 2023, tổng lượng tiêu thụ ô tô cỡ nhỏ hạng A máy xăng đạt 11.159 xe, chiếm hơn 3% tổng thị phần ô tô tại Việt Nam, thì sang năm 2024, doanh số giảm còn 9.216 xe, tương đương gần 1,9% thị phần.

Đến năm 2025, dù sức mua trên thị trường hồi phục nhưng tổng doanh số của Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo tiếp tục lao dốc khi chỉ bán được 6.052 xe, chiếm gần 1% thị trường. Đây là mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, cho thấy phân khúc từng rất sôi động đang dần mất vị thế. Bước sang năm 2026, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Sau 5 tháng đầu năm, tổng doanh số xe máy xăng cỡ nhỏ hạng A chỉ đạt 1.324 xe. Trong khi đó, doanh số các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, đặc biệt là VinFast VF 3 và VinFast VF 5, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Doanh số Năm 2023 11159 Năm 2024 9216 Năm 2025 6052

Không chỉ giảm về doanh số, số lượng mẫu xe trong phân khúc cũng ngày càng thu hẹp. Hiện thị trường chỉ còn một số cái tên như Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo, trong khi nhiều mẫu xe từng góp mặt trước đây đã âm thầm rút lui do sức tiêu thụ thấp.

Lợi thế của ô tô cỡ nhỏ hạng A máy xăng dần bị lu mờ

Trong nhiều năm, giá bán thấp là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của xe máy xăng hạng A. Tuy nhiên, khi xe điện phổ thông xuất hiện với mức giá ngày càng dễ tiếp cận, ưu thế này không còn rõ rệt.

Bên cạnh giá bán cạnh tranh, xe điện còn hấp dẫn nhờ chi phí vận hành thấp hơn đáng kể. Người dùng gần như không phải thay dầu động cơ, ít chi tiết bảo dưỡng định kỳ hơn xe máy xăng, đồng thời chi phí năng lượng cho mỗi kilomet di chuyển cũng thấp hơn nếu sạc tại nhà hoặc sử dụng các chính sách ưu đãi từ nhà sản xuất. Ngoài yếu tố kinh tế, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ kết nối, không gian nội thất tối ưu cùng xu hướng sử dụng phương tiện xanh cũng góp phần thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang lựa chọn ô tô điện.

Trong bối cảnh cuộc đua giảm giá giữa các hãng xe vẫn diễn ra quyết liệt, áp lực cạnh tranh đối với xe máy xăng hạng A ngày càng lớn Ảnh: Toyota

Đặc biệt, nhóm khách hàng trẻ - vốn là đối tượng chính của xe cỡ nhỏ hạng A ngày càng cởi mở với phương tiện xanh, xem đây là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong đô thị thay vì chỉ cân nhắc xe máy xăng như trước.

Trong bối cảnh cuộc đua giảm giá giữa các hãng xe vẫn diễn ra quyết liệt, áp lực cạnh tranh đối với xe máy xăng hạng A ngày càng lớn. Không chỉ phải cạnh tranh với xe điện, các mẫu xe máy xăng cỡ nhỏ hạng A còn chịu sức ép từ những mẫu sedan hạng B và SUV đô thị liên tục được ưu đãi, đưa giá bán xuống sát phân khúc thấp hơn.

Diễn biến của thị trường cho thấy xu hướng dịch chuyển từ xe máy xăng cỡ nhỏ sang ô tô điện giá rẻ đang ngày càng rõ nét. Khi khoảng cách về giá bán được rút ngắn, trong khi lợi ích về chi phí sử dụng và công nghệ của xe điện ngày càng nổi bật, sức hấp dẫn của xe máy xăng hạng A tiếp tục suy giảm.