Vì sao ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng vắng khách?

Từng được xem một trong những phân khúc ô tô sôi động và có sức tiêu thụ tốt nhất thị trường ô tô Việt Nam, nhưng những năm gần đây nhóm ô tô máy xăng giá rẻ với những cái tên quen thuộc như Hyundai Grand i10, KIA Morning, Toyota Wigo… đang dần đánh mất vị thế. Dù sở hữu mức giá bán thuộc hàng thấp nhất thị trường ô tô động cơ đốt trong, doanh số phân khúc này liên tục sụt giảm trong những năm gần đây và chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi.

Người Việt giảm mua ô tô máy xăng giá rẻ, chỉ còn Hyundai i10 hút khách

Doanh số lao dốc, sức hút không còn như trước

Khoảng 5 - 7 năm trước, dòng ô tô máy xăng giá rẻ gồm có một số mẫu mã nhập khẩu cũng như lắp ráp trong nước như Hyundai Grand i10, KIA Morning, Toyota Wigo, VinFast Fadil hay Honda Brio… được xem là lựa chọn hàng đầu của nhiều khách mua xe lần đầu. Với mức giá chỉ từ 300 - 450 triệu đồng, chi phí sử dụng thấp, kích thước nhỏ gọn phù hợp điều kiện giao thông đô thị, các mẫu xe này từng liên tục góp mặt trong nhóm ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Ô tô máy xăng giá rẻ từng được xem là một trong những phân khúc hút khách nhất thị trường Việt Nam Ảnh: Toyota

Thời kỳ đỉnh cao, doanh số cộng dồn của phân khúc xe hạng A chạy xăng thường xuyên đạt hàng ngàn xe mỗi tháng. Riêng Hyundai Grand i10 có thời điểm bán hơn 2.000 xe/tháng, trong khi KIA Morning hay VinFast Fadil cũng duy trì lượng tiêu thụ rất cao. Thậm chí, với hơn 24.000 xe bán ra, VinFast Fadil từng là mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2021.

Tuy nhiên, bức tranh thị trường hiện tại hoàn toàn trái ngược. Những năm gần đây, phân khúc này liên tục chứng kiến sự rời đi của nhiều mẫu xe, doanh số theo đó cũng "lao dốc không phanh". Suzuki Celerio bị khai tử, Honda Brio sau đó cũng tiếp bước, ngay cả VinFast Fadil một thời nổi đình nổi đám cũng không thể tồn tại khi VinFast thay đổi chiến lược, chuyển sang sản xuất kinh doanh xe điện.

Từ đầu năm 2026 đến nay, ngoại trừ tháng 1 đạt 527 xe, doanh số toàn phân khúc này trong các tháng còn lại đều không thể vượt mốc 300 xe/tháng. Đặc biệt, tháng 5.2026 chỉ ghi nhận 158 xe bán ra, mức thấp nhất từ trước đến nay. Con số này cho thấy nhóm ô tô máy xăng giá rẻ đang ngày càng mất dần sức hút trong mắt người tiêu dùng Việt Nam.

Ngoại trừ tháng 1.2026 đạt 527 xe, doanh số toàn phân khúc này trong các tháng còn lại đều không thể vượt mốc 300 xe/tháng Ảnh: B.H

Vì sao lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng sụt giảm?

Thực tế, việc dòng ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam đánh mất vị thế, sức hút cũng như "lao dốc" về mặt doanh số xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu đến từ áp lực cạnh tranh và sự thay đổi về xu hướng của người tiêu dùng.

Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến phân khúc xe hạng A máy xăng suy yếu đến từ cuộc đua giảm giá đang diễn ra trên toàn thị trường. Những năm gần đây, không chỉ xe cỡ nhỏ mà cả sedan hạng B, crossover cỡ B hay SUV đô thị cũng liên tục được các hãng xe tung ưu đãi hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Nhờ đó, khoảng cách giá bán giữa xe hạng A và các dòng xe thuộc phân khúc cao hơn ngày càng thu hẹp.

Nếu trước đây người mua phải chi thêm cả trăm triệu đồng để sở hữu một mẫu sedan hoặc SUV cỡ nhỏ, thì nay mức chênh lệch nhiều trường hợp chỉ còn vài chục triệu đồng. Điều này khiến không ít khách hàng sẵn sàng "cố thêm" để đổi lấy một chiếc xe rộng rãi hơn, nhiều trang bị hơn và có giá trị sử dụng lâu dài hơn. Lợi thế lớn nhất của ô tô máy xăng giá rẻ là giá bán thấp vì vậy cũng dần bị xói mòn.

Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến phân khúc xe hạng A máy xăng suy yếu đến từ cuộc đua giảm giá đang diễn ra trên toàn thị trường Ảnh: B.H

Bên cạnh đó, sự xuất hiện và phát triển mạnh mẽ của ô tô điện cũng đang làm thay đổi cục diện thị trường. Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc ngày càng được mở rộng, nhiều mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá bán tiệm cận hoặc thậm chí thấp hơn một số mẫu xe xăng truyền thống. Không chỉ hấp dẫn ở chi phí vận hành thấp, xe điện còn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về lệ phí trước bạ và chi phí sử dụng. Đối với nhóm khách hàng mua xe phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị, những mẫu xe điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc hơn so với xe xăng hạng A. Thực tế cho thấy, một bộ phận khách hàng từng là nhóm khách hàng mục tiêu của Hyundai Grand i10, KIA Morning hay Toyota Wigo nay đã chuyển hướng sang các mẫu ô tô điện giá rẻ, góp phần khiến doanh số xe máy xăng cỡ nhỏ tiếp tục suy giảm.

Ngoài ra, xu hướng tiêu dùng ô tô thay đổi cũng là nguyên nhân quan trọng khiến phân khúc xe hạng A mất dần vị thế. Trong vài năm trở lại đây, xe gầm cao đô thị liên tục trở thành nhóm xe tăng trưởng mạnh nhất thị trường Việt Nam. Các mẫu xe crossover cỡ A và cỡ B được người dùng đánh giá cao nhờ khoảng sáng gầm lớn, không gian rộng rãi, tầm quan sát tốt và khả năng thích nghi với điều kiện đường sá đa dạng. So với những mẫu hatchback hạng A truyền thống, các dòng xe SUV đô thị mang lại cảm giác hiện đại và thực dụng hơn. Nhiều gia đình trẻ cũng ưu tiên lựa chọn xe gầm cao để phục vụ nhu cầu di chuyển của nhiều người hoặc đi du lịch cuối tuần. Sự dịch chuyển về thị hiếu nhu cầu của người Việt khiến thị phần ô tô máy xăng giá rẻ ngày càng bị thu hẹp.

Mặc dù xe hạng A nổi tiếng tiết kiệm nhiên liệu, nhưng chi phí sử dụng xe xăng cao hơn đáng kể so với xe điện Ảnh: B.H

Bên cạnh yếu tố sản phẩm, biến động giá xăng dầu trong những năm gần đây cũng tác động đáng kể đến tâm lý người tiêu dùng. Mặc dù xe hạng A vốn nổi tiếng tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sử dụng xe xăng vẫn cao hơn đáng kể so với xe điện. Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến bài toán chi phí vận hành lâu dài, nhiều khách hàng bắt đầu cân nhắc các phương án tiết kiệm hơn.

Trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng cạnh tranh, rõ ràng phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam cần nhiều hơn những lợi thế khác thay vì chỉ trông chờ vào vào giá bán. Nếu không có nâng cấp trang bị, cải thiện công nghệ và tạo ra những giá trị sử dụng phù hợp với nhu cầu mới của khách hàng… phân khúc này khó có thể tồn tại trong bối cảnh thị hiếu, nhu cầu người tiêu dùng hiện đang thay đổi rất nhanh.