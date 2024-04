Ô tô điện Trung Quốc Aion ES về Việt Nam, cấu hình thấp chạy dịch vụ

Nằm trong lô xe đầu tiên về Việt Nam, Aion ES là mẫu ô tô điện hiếm hoi mang kiểu dáng sedan. Hầu hết các dòng xe điện hiện nay đều mang thiết kế SUV hoặc MPV. Các thông số cho thấy mẫu xe phổ thông này sẽ có mức giá dễ tiếp cận.

Aion ES - ô tô điện hiếm hoi tại Việt Nam mang kiểu dáng sedan

Aion ES 2025 định vị ở phân khúc sedan hạng C cùng với Honda Civic, Kia K3, Mazda3. Kích thước xe tương đối lớn so với các đối thủ, có chiều dài 4.810 mm, rộng 1.880 mm. Trục cơ sở 2.750 mm ngang ngửa Aion Y Plus nằm trong phân khúc MPV. Kiểu dáng sedan phù hợp với người có sở thích lái xe gầm thấp nhưng vẫn muốn tiết kiệm chi phí.



Xe sử dụng logo của GAC chứ không phải logo mũi tên Eros. Cản sau gọn gàng trong khi cản trước chìm vào lưới hút gió. Đây là ô tô điện nên chức năng hút gió không phải để làm mát động cơ mà đơn giản chỉ lấy gió ngoài cho khoang lái. Ngoại hình tổng thể không quá phá cách nhưng dễ nhìn, phù hợp với khách hàng trẻ.

Thiết kế Aion ES 2025 khá hiện đại



Nội thất Aion ES 2025 không hiện đại như Aion Y Plus đã về Việt Nam cùng thời điểm. Tuy là xe điện nhưng trang bị khá đơn giản với đồng hồ dạng cơ kết hợp màn hình nhỏ, một màn hình cảm ứng nhỏ ở trung tâm, cần số dạng núm xoay, phanh đỗ điện tử, điều hòa tự động. Quan sát bên ngoài, nhiều người có thể lầm tưởng đây là xe chạy xăng khi không trang bị các màn hình hiển thị lớn.

Aion ES 2025 chỉ được trang bị động cơ nhỏ có công suất 136 mã lực và mô-men xoắn 225 Nm. Tốc độ tối đa 130 km/giờ. Thông số sức mạnh chỉ ngang tầm VinFast VF 5, trong khi đó phạm vi hoạt động cao hơn với 440 km sau mỗi lần sạc đầy, điều này có được nhờ bộ pin có dung lượng lớn 58,8 kWh.

Dù là xe điện nhưng nội thất Aion ES 2025 không có nhiều màn hình lớn



Cũng giống VinFast VF 5 tại Việt Nam, ô tô điện Aion ES 2025 tỏ ra rất kinh tế nếu dùng làm phương tiện vận chuyển dịch vụ. Tuy nhiên, vấn đề lớn của Aion ES 2025 nói riêng và ô tô điện nói chung (trừ VinFast) là thiếu vắng hệ thống trạm sạc, khiến xe chỉ có thể di chuyển trong thành phố.

Tại Thái Lan, chiếc sedan thuần điện Aion ES 2025 có giá 850.000 bath (khoảng 583 triệu đồng). Khi chính thức bán ra thị trường Việt Nam, nhiều khả năng sẽ nằm ở mức khoảng 600 triệu đồng, tương đương phân khúc sedan hạng B và C tùy phiên bản.