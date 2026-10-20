Ô tô gầm cao 7 chỗ tầm giá 1,5 tỉ: Chọn Ford Everest hay Hyundai Palisade?

Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa công bố giá bán của Hyundai Palisade hybrid thế hệ mới với ba phiên bản Prestige (8 chỗ), Calligraphy (8 chỗ) và Calligraphy (7 chỗ) với giá 1,499 - 1,699 tỉ đồng. Trong đó, bản giá rẻ Prestige được nhiều người phân vân, đặt lên bàn cân so sánh với Ford Everest vì cùng tầm giá 1,5 tỉ đồng.

Dưới đây là những so sánh dựa trên thông số kỹ thuật, trang bị của cả hai mẫu xe này:

Kích thước Ford Everest Platinum 2.0 AT 4x4 và Hyundai Palisade bản Prestige

Hyundai Palisade thuộc phân khúc SUV hạng E, lớn hơn so với Ford Everest vốn chỉ thuộc phân khúc hạng D. Chính vì vậy nên kích thước tổng thể và chiều dài trục cơ sở của mẫu xe đến từ Hàn Quốc lớn hơn tương đối nhiều so với mẫu SUV Mỹ. Dù vậy, nhờ kết cấu khung gầm rời (Body on-frame) nên khoảng sáng gầm của Everest lớn hơn Palisade.

So sánh trang bị trên Ford Everest Platinum 2.0 AT 4x4 và Hyundai Palisade bản Prestige

Về trang bị, Ford Everest bản Platinum 2.0 AT 4x4 nhỉnh hơn khi được trang bị hệ thống đèn LED ma trận, tạo ra chùm sáng thông minh, hạn chế gây chói mắt phương tiện đối diện. Trong khi đó, Hyundai Palisade chỉ trang bị đèn LED Projector thông thường.

Xét bên trong nội thất, Hyundai Palisade Prestige có nhiều tiện nghi hỗ trợ người lái và hành khách như hàng ghế trước chỉnh điện, kết hợp sưởi và làm mát; điều hòa tự động 3 vùng độc lập, dàn âm thanh cao cấp với 14 loa Bose... Trong khi đó, Everest Platinum chỉ nhỉnh hơn ở trang bị cửa sổ trời panorama và bộ ghế bọc da cao cấp.

Thông số kỹ thuật Ford Everest Platinum 2.0 AT 4x4 và Hyundai Palisade bản Prestige

Về khả năng vận hành, Hyundai Palisade Prestige sử dụng hệ động lực hybrid với động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện, cho công suất tổng hợp 334 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm, truyền sức mạnh qua hộp số 6 cấp. Trong khi đó, Ford Everest Platinum 2.0 AT 4x4 dùng động cơ dầu turbo đơn, công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm, kết hợp hộp số 10 cấp.

Rõ ràng hệ động lực hybrid trên Palisade sẽ bốc hơn đáng kể so với động cơ dầu trên Everest. Tuy nhiên, mẫu SUV Hàn Quốc dùng hệ dẫn động cầu trước nên khả năng đi địa hình sẽ kém xa so với hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian của mẫu SUV đến từ Mỹ.

Công nghệ an toàn trang bị trên Ford Everest Platinum 2.0 AT 4x4 và Hyundai Palisade bản Prestige

Đều là những mẫu SUV đầu bảng, cả Ford Everest bản Platinum 2.0 AT 4x4 và Hyundai Palisade hybrid được trang bị nhiều hệ thống an toàn cơ bản cùng công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS.

Giá bán Ford Everest Platinum 2.0 AT 4x4 và Hyundai Palisade bản Prestige tại Việt Nam

Hyundai Palisade Prestige hybrid và Ford Everest Platinum 2.0 AT 4x4 đều có giá dưới 1,5 tỉ đồng, khiến nhiều khách hàng phân vân và lưỡng lự trước khi "xuống" tiền. Dù vậy, cả hai mẫu xe này đều thuộc hai phân khúc khác nhau và hướng tới tệp khách hàng, mục đích sử dụng khác nhau. Chính vì vậy, cần cân nhắc nhu cầu thực tế trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.