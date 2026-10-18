Hyundai Palisade Hybrid giá dưới 1,5 tỉ, thêm lựa chọn xe xanh cỡ lớn cho người Việt

Cùng với xu hướng điện hóa đang ngày càng phổ biến trên thị trường ô tô Việt Nam, công nghệ hybrid cũng dần được các hãng xe mở rộng sang nhóm SUV cỡ lớn cao cấp hơn. Ở phân khúc này, việc kết hợp động cơ đốt trong với mô-tơ điện không chỉ hướng đến mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu, mà còn giúp cải thiện độ êm ái, khả năng tăng tốc và trải nghiệm vận hành. Hyundai Palisade Hybrid thế hệ mới là một trong những cái tên mới nhất vừa gia nhập thị trường.

Theo công bố từ Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), Palisade Hybrid được phân phối với ba phiên bản, gồm Prestige có giá 1,499 tỉ đồng; Calligraphy 8 chỗ giá 1,689 tỉ đồng và Calligraphy 7 chỗ giá 1,699 tỉ đồng. Với mức giá khởi điểm dưới 1,5 tỉ đồng, mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu Hàn Quốc bổ sung lựa chọn xe điện hóa cho nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc SUV cỡ lớn, đề cao không gian, tiện nghi và khả năng vận hành.

Hyundai Palisade Hybrid thế hệ mới chính thức công bố giá bán tại Việt Nam, khởi điểm từ 1,499 tỉ đồng ẢNH: HTV

Palisade Hybrid thay đổi đáng kể về ngoại hình so với thế hệ trước. Thiết kế thân xe vuông vức, phần đầu dựng cao, kết hợp đèn LED định vị đặt dọc tạo diện mạo bề thế. Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 5.065 x 1.980 x 1.805 (mm), chiều dài cơ sở 2.970 mm. Các bản hybrid cũng có kết cấu ba hàng ghế, với các cấu hình 7 hoặc 8 chỗ. So với thế hệ trước, chiều dài tổng thể và trục cơ sở đều tăng, tạo thêm dư địa bố trí không gian cho hành khách.

Ở khoang ca-bin, Palisade Hybrid hướng đến sự thoải mái của người sử dụng. Bảng táp-lô có cụm hai màn hình 12,3 inch nối liền, cần số điện tử đặt sau vô-lăng, giúp khu vực điều khiển trung tâm thông thoáng hơn. Một số trang bị đáng chú ý gồm hệ thống âm thanh Bose 14 loa, kính cách âm hai lớp và các cổng sạc USB Type-C. Ở phiên bản cao cấp, xe có ghế bọc da Nappa, ghế thư giãn cùng những tiện nghi phục vụ hành khách trên hành trình dài. Cấu hình 7 chỗ bố trí hai ghế độc lập ở hàng thứ hai.

Điểm mới đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động Smartstream 2.5 T-GDi Hybrid, kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.5 lít với hai mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Tổng công suất hệ thống đạt 332 mã lực, mô-men xoắn cực đại 460 Nm. Theo hãng xe Hàn Quốc, nền tảng hybrid TMED-II giúp điều phối linh hoạt nguồn động lực. Cụ thể, khi đi chậm xe có thể tận dụng mô-tơ điện để vận hành yên tĩnh; lúc tăng tốc hoặc leo dốc, động cơ xăng và mô-tơ điện phối hợp nhằm cải thiện phản hồi và sức kéo.

Hệ truyền động hybrid trên Hyundai Palisade mới không chỉ cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu mà còn hướng đến trải nghiệm vận hành mạnh mẽ, êm ái ẢNH: HTV

Xe còn có phanh tái sinh thông minh và e-Motion Drive hỗ trợ kiểm soát chuyển động. Hãng công bố mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp từ 6,1 lít/100 km theo chứng nhận tại Việt Nam. Tuy nhiên, tiết kiệm nhiên liệu không phải giá trị duy nhất của hệ truyền động này. Với nhóm khách hàng này, sự kết hợp giữa sức mạnh, độ êm ái và tính tiện dụng khi di chuyển đường dài cũng là yếu tố quan trọng.

Về khả năng vận hành, bản Prestige sử dụng hệ dẫn động cầu trước, trong khi hai bản Calligraphy có hệ dẫn động bốn bánh HTRAC và các chế độ kiểm soát địa hình. Palisade Hybrid còn sở hữu gói hỗ trợ lái Hyundai SmartSense với những tính năng như hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường và điều khiển hành trình thích ứng. Danh sách trang bị có khác biệt giữa các phiên bản, nhất là ở nhóm tiện nghi và hệ dẫn động.

Hyundai áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km đối với xe và 8 năm hoặc 160.000 km đối với hệ thống pin hybrid, tùy điều kiện nào đến trước. Đây là yếu tố người mua xe điện hóa có thể cân nhắc.

Sự xuất hiện của Palisade Hybrid góp phần mở rộng lựa chọn xe xanh ở phân khúc SUV cỡ lớn, cao cấp tại Việt Nam ẢNH: HTV

Đáng chú ý, Palisade máy dầu thế hệ trước vẫn xuất hiện trong danh mục sản phẩm và hoạt động bán hàng của Hyundai tại Việt Nam ở thời điểm công bố giá phiên bản hybrid. Tuy nhiên, hãng chưa xác nhận kế hoạch bán song song lâu dài. Vì vậy, chưa thể kết luận dòng máy dầu đã bị thay thế hoàn toàn. Việc bổ sung tùy chọn hybrid ở thời điểm này đáng chú ý hơn dưới góc độ mở rộng công nghệ, thay vì đơn thuần thay một loại động cơ bằng loại khác.

Ở phân khúc SUV cỡ lớn, quyết định mua xe thường gắn với không gian sử dụng, tiện nghi, chất lượng vận hành và mức giá, bên cạnh thương hiệu. Việc Hyundai đưa công nghệ hybrid lên mẫu SUV đầu bảng cho thấy điện hóa không chỉ dành cho nhóm xe đề cao tính kinh tế, mà còn đang được sử dụng để nâng cao trải nghiệm. Tuy nhiên, khả năng tạo sức hút của Palisade Hybrid vẫn cần được kiểm chứng qua phản hồi thực tế từ khách hàng Việt Nam sau khi xe được bàn giao rộng rãi.