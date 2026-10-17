MG tung bộ đôi xe mới tại Việt Nam giá từ 512 triệu, có SUV hybrid

Sau một thời gian yên ắng, thậm chí từng xuất hiện những đồn đoán về khả năng rút khỏi thị trường Việt Nam, MG mới đây đồng loạt trình làng hai mẫu ô tô mới gồm GT và ZS. Động thái này phần nào cho thấy nỗ lực củng cố hiện diện của thương hiệu thuộc tập đoàn SAIC Motor (Trung Quốc), giữa lúc thị trường ô tô trong nước cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Những đồn đoán nói trên xuất hiện hồi tháng 5.2026, liên quan đến hoạt động của một số đại lý. Dù không có thông báo chính thức về việc rút lui, thông tin này từng khiến tương lai của MG tại Việt Nam bị đặt dấu hỏi. Bởi vậy, việc bổ sung hai mẫu xe mới cũng mang ý nghĩa khẳng định hãng vẫn tiếp tục đầu tư sản phẩm cho thị trường.

MG GT gia nhập phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam với hai phiên bản, nổi bật với thiết kế fastback thể thao ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong bộ đôi vừa ra mắt, MG GT là sedan cỡ C có giá dễ tiếp cận hơn, từ 512 triệu đồng cho bản Luxury và 586 triệu đồng cho bản Premium. Xe mang phong cách fastback với mui vuốt về phía sau, lưới tản nhiệt lớn, đèn LED và những đường nét thể thao; hướng đến nhóm khách hàng trẻ muốn tìm một lựa chọn khác biệt với kiểu sedan truyền thống.

Hai phiên bản MG GT có sự khác biệt đáng kể về động cơ. Bản Luxury sử dụng máy xăng 1.5 lít hút khí tự nhiên, công suất 109 mã lực, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Trong khi đó, Premium trang bị động cơ 1.5 lít tăng áp mạnh 168 mã lực, mô-men xoắn 275 Nm, đi cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp. Chênh lệch giá 74 triệu đồng tạo hai lựa chọn theo nhu cầu vận hành và khả năng tài chính.

Bên trong, MG GT có màn hình giải trí 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, điều hòa tự động và cửa gió hàng ghế sau. Phiên bản Premium được bổ sung gói hỗ trợ lái MG Pilot, gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ giữ làn. Đây là những trang bị giúp mẫu sedan tăng khả năng cạnh tranh bên cạnh lợi thế về giá.

Bước sang thế hệ mới, MG ZS chuyển sang sử dụng hệ truyền động hybrid, có giá niêm yết cao hơn đáng kể ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong khi MG ZS bước sang thế hệ mới đã chuyển sang hệ truyền động hybrid, thay cho các phiên bản thuần xăng từng được phân phối tại Việt Nam trước đây. Xe được công bố một phiên bản, giá niêm yết 668 triệu đồng.

Theo MG, ZS mới kết hợp động cơ xăng 1.5 lít với mô-tơ điện và pin dung lượng 1,83 kWh, tạo ra tổng công suất 197 mã lực. Hệ truyền động sử dụng hộp số tự động 3 cấp 3-eAT, cho phép phối hợp giữa động cơ xăng và điện tùy điều kiện vận hành. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp được công bố đạt 4,53 lít/100 km, song hiệu quả thực tế còn phụ thuộc điều kiện sử dụng.

ZS thế hệ mới có chiều dài 4.430 mm, chiều dài cơ sở 2.610 mm, khoang hành lý 443 lít. Nội thất trang bị màn hình giải trí 12,3 inch, sạc không dây, cốp điện và kính nóc toàn cảnh. An toàn xe nổi bật với gói MG Pilot gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ. Những nâng cấp này cho thấy MG muốn tăng sức cạnh tranh của ZS bằng công nghệ và tiện nghi.

Việc đồng loạt tung ra hai mẫu xe mới cho thấy nỗ lực củng cố vị thế của MG tại Việt Nam, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Nếu đặt trong bối cảnh thị trường Việt Nam hiện tại, MG GT sẽ phải cạnh tranh với các mẫu sedan cỡ C quen thuộc như Mazda3, KIA K3 hay Hyundai Elantra. Còn ZS thế hệ mới bước vào phân khúc SUV đô thị đã quá "chật chội" khi có Toyota Yaris Cross, Honda HR-V và những lựa chọn hybrid khác. Với giá 668 triệu đồng, ZS mới không còn đơn thuần theo đuổi mức giá thấp như thế hệ trước, mà phải chứng minh giá trị của hệ truyền động điện hóa cùng các trang bị đi kèm.

Điều này cũng phản ánh hướng dịch chuyển của MG tại Việt Nam. Bên cạnh cách định giá cạnh tranh vốn giúp các mẫu xe của hãng thu hút sự chú ý, bộ đôi mới nhấn mạnh thêm trang bị an toàn và công nghệ vận hành. Tuy nhiên, người mua không chỉ nhìn vào bảng thông số, mà còn cân nhắc chi phí sử dụng, độ bền, khả năng giữ giá và chất lượng dịch vụ hậu mãi.

MG hiện công bố hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ cho GT, hỗ trợ nhiên liệu 20 triệu đồng cho ZS. Cả hai được áp dụng chính sách bảo hành 10 năm và cứu hộ 24/7 theo điều kiện của hãng. Đồng thời, MG dự kiến mở thêm 8 đại lý trong quý 4/2026 nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.