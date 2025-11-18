MG ZS lướt giá khoảng 450 triệu đồng, có nên mua chạy gia đình?

Thị trường ô tô mới và xe đã qua sử dụng những năm gần đây ưa chuộng xe gầm cao cỡ nhỏ, nhất là trong phân khúc SUV đô thị hạng B. Thay vì mua mới với giá niêm yết trung bình 550 - 750 triệu đồng, nhiều người chọn mua xe cũ để tiết kiệm chi phí. Trong đó, MG ZS được nhiều người quan tâm bởi nhiều lý do khác nhau.

MG ZS phiên bản Standard đời 2023 rao giá khoảng 450 triệu đồng trên thị trường xe cũ ẢNH: P.H

Xét ở góc độ thương hiệu, MG là hãng xe đến từ Trung Quốc hiện diện thời gian khá lâu tại Việt Nam với mạng lưới đại lý trên cả nước. Trong đó, MG ZS đã tung ra thị trường Việt Nam từ năm 2021 với mức giá thấp nhất trong phân khúc SUV hạng B. Xe nhập khẩu từ Thái Lan, hiện có hai phiên bản gồm Standard và Luxury đi kèm mức giá 518 - 588 triệu đồng.

Tham khảo trên thị trường xe cũ, hiện những chiếc MG ZS phiên bản Standard sản xuất năm 2023 đang có giá khoảng 450 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu xe kể trên từng có giá lăn bánh niêm yết 580 triệu đồng vào 2 năm trước, theo đó xe đã mất giá khoảng 130 triệu đồng, khấu hao khoảng 22,4% giá trị. Đáng chú ý, đa số xe này đều còn mới, chạy lướt khoảng 10.000 - 25.000 km.

Có nên mua MG ZS cũ phục vụ gia đình?

Trong tầm giá 450 triệu đồng, MG ZS phiên bản Standard là lựa chọn khá hợp lý cho nhu cầu sử dụng gia đình. Với chính sách bảo hành 5 năm, không giới hạn kilomet nên đa phần xe đời 2023 đều còn hạn bảo hành - yếu tố này giúp người mua xe cũ yên tâm hơn, nhất là khi mua xe lần đầu.

MG ZS đời 2023 thuộc bản nâng cấp mới nhất tại Việt Nam ẢNH: P.H

Về thiết kế tổng thể, MG ZS đời 2023 thuộc bản nâng cấp mới nhất tại Việt Nam vẫn mang phong cách hiện đại, trẻ trung. Bản tiêu chuẩn Standard trang bị đèn pha LED, đèn định vị ban ngày, đèn hậu LED, giá nóc và cánh lướt gió đuôi xe. Tuy nhiên, xe chỉ được trang bị mâm 16 inch đa chấu, giúp xe vận hành êm ái nhưng không thẩm mỹ bằng bộ mâm 17 inch trên bản Luxury cao cấp.

Không gian nội thất MG ZS rộng rãi cho gia đình 4 - 5 người. Khoảng để chân thoáng, trần xe cao, khoang hành lý đáp ứng được nhu cầu chuyến đi ngắn hoặc dã ngoại. Với khoảng sáng gầm 170 mm, xe dễ dàng di chuyển trong đô thị đông đúc.

Nội thất MG ZS đời 2023 tương đối hiện đại, bản tiêu chuẩn vẫn có màn hình trung tâm 10,1 inch, kết nối Apple Carplay/Android Auto

ẢNH: P.H

MG ZS phiên bản Standard đời 2023 vẫn được trang bị những tính năng tiện nghi cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày. Trong đó, có màn hình giải trí 10,1 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa chỉnh cơ, camera lùi, ghế bọc da, dàn âm thanh 4 loa. Ngoài ra, xe còn có cửa gió cho hàng ghế sau - trang bị mà nhiều mẫu xe cùng tầm giá không có, đây là chi tiết nhỏ nhưng mang lại sự dễ chịu đáng kể với người ngồi sau, nhất là với khí hậu nóng ẩm như tại Việt Nam.

Về vận hành, MG ZS sử dụng động cơ xăng dung tích 1.5 lít, có công suất 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Dù thông số ấn tượng nhưng trên thực tế, mẫu xe này tăng tốc không bốc nên cần điều tiết vòng tua máy hợp lý để bứt tốc trong các tình huống vượt xe. Tuy nhiên, khi vận hành trong đô thị, động cơ này thừa sức đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dùng.

Xe gầm cao cỡ nhỏ MG ZS phiên bản Standard đời 2023 đáng cân nhắc với gia đình trong tầm giá khoảng 450 triệu đồng. Dù còn thời hạn bảo hành nhưng người dùng cũng nên kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng của xe, tránh mua phải xe bị đâm đụng, ngập nước thủy kích.