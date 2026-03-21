Lốp xe ảnh hưởng thế nào đến mức tiêu thụ nhiên liệu của ô tô?

Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục tăng cao kỷ lục, tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình sử dụng là yếu tố được nhiều tài xế cũng như người dùng ô tô quan tâm. Tuy nhiên, thực tế khi đề cập đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu của một chiếc ô tô, nhiều người chủ quan tâm đến yếu tố bảo dưỡng hay kỹ năng lái… mà quên mất rằng lốp xe cũng là bộ phận quan trọng góp phần quyết định mức tiêu hao nhiên liệu của một chiếc ô tô.

Theo chuyên gia kỹ thuật của các hãng ô tô, tình trạng lốp xe tốt, ổn định có thể giúp xe giảm mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 3 - 5%, tùy thuộc vào điều kiện vận hành như tình trạng đường xá, trọng tải và thói quen lái xe.

Vì sao lốp ảnh hưởng đến mức tiêu hao nhiên liệu của một chiếc ô tô?

Thực tế, khác với các bộ phận, chi tiết khác trên ô tô; lốp xe là bộ phận duy nhất trên ô tô tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, do đó có tác động đến "lực cản lăn", tức lực sinh ra khi lốp tiếp xúc với mặt đường. Nếu lực cản lăn cao, động cơ phải tiêu thụ nhiều năng lượng hơn, dẫn đến tiêu hao nhiên liệu cao hơn. Ngược lại, nếu lực cản lăn thấp, xe di chuyển êm hơn, giúp tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn.

Lốp xe sau một thời gian sử dụng thường bị xuống cấp, chẳng hạn như cao su bị cứng lại, mòn không đều hoặc biến dạng cấu trúc. Điều này làm tăng lực cản lăn, dẫn đến tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Bên cạnh tình trạng cao su hay cấu trúc lốp, áp suất lốp cũng tác động đến mức tiêu hao nhiên liệu của ô tô.

Nếu áp suất lốp không đúng cũng có thể làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu. Cụ thể, lốp non hơi sẽ làm tăng diện tích tiếp xúc giữa lốp và mặt đường, dẫn đến lực cản lớn hơn. Theo các chuyên gia, lốp non hơi chỉ khoảng 20% so với tiêu chuẩn có thể khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng từ 3 - 5%. Ngược lại, duy trì áp suất lốp đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất sẽ giúp cải thiện đáng kể hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu của xe.

Chọn loại lốp nào thay thế để giúp ô tô tiết kiệm nhiên liệu?

Trung bình, mỗi bộ lốp ô tô sau khi sử dụng từ 40.000 - 60.000 km hoặc khoảng 3 - 4 năm cần được thay thế. Ngoài ra, nếu lốp mòn quá nhanh, cao su bị lão hoá, biến dạng xuất hiện vết nứt hay bị phồng cũng cần được thay để đảm bảo an toàn.

Theo anh Nguyễn Minh H., kỹ thuật viên của một cửa hàng chuyên về lốp xe tại TP.HCM, để thực sự góp phần vào việc tiết kiệm nhiên liệu cho ô tô, khi thay lốp chủ xe nên chọn những loại lốp Eco Tires hoặc lốp có lực cản lăn thấp. Những loại lốp này được thiết kế đặc biệt để giảm lực cản lăn, cho phép xe của bạn sử dụng ít năng lượng hơn để di chuyển. Chúng rất lý tưởng cho việc sử dụng hàng ngày.



Hiện nay, nhiều hãng lốp đã phát triển dòng lốp chuyên biệt gọi là lốp tiết kiệm nhiên liệu (Low Rolling Resistance Tires). Những loại lốp này được làm bằng hợp chất cao su đặc biệt giúp giảm biến dạng khi lăn, thiết kế gai lốp tối ưu với điều kiện vận hành, trọng lượng nhẹ hơn, giảm ma sát với mặt đường. Các dòng lốp xe phổ biến trên thị trường thuộc nhóm này thường được gắn nhãn "Eco", "Energy Saver" hoặc "Fuel Efficient". Ngoài ra, sau khi thay lốp, trong quá trình sử dụng xe, chủ xe nên chú ý kiểm tra áp suất lốp đúng theo khuyến nghị của nhà sản xuất đồng thời đảo lốp sau sau mỗi 10.000 km sử dụng xe.

Việc lựa chọn đúng loại lốp, duy trì áp suất phù hợp và sử dụng lốp trong tình trạng tốt có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu, đặc biệt trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động như hiện nay.