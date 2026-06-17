Lynk & Co 900 giá 3,069 tỉ đồng, tham vọng cạnh tranh nhóm SUV cỡ lớn

Nhà phân phối Greenlynk Automotives thuộc Tasco Auto mới đây chính thức trình làng mẫu Lynk & Co 900 tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu ô tô Trung Quốc, định vị hướng đến nhóm khách hàng cao cấp với cấu hình 6 chỗ ngồi và hàng loạt công nghệ mới.

Xe được phân phối với giá bán lẻ đề xuất 3,069 tỉ đồng (đã bao gồm VAT), trở thành mẫu xe đắt nhất của Lynk & Co tại Việt Nam hiện nay. Kèm với đó là chính sách bảo hành 72 tháng hoặc 175.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Trong khi đó, pin cao áp, mô-tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện được bảo hành 96 tháng hoặc 200.000 km.

Lynk & Co 900 phát triển trên nền tảng SPA Evo Flagship Architecture dành riêng cho các dòng SUV điện hóa cỡ lớn, kết hợp cùng hệ truyền động EM-P Super Hybrid (PHEV). Hệ thống này cho công suất tối đa 708 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.038 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 4,9 giây.

Lynk & Co 900 là mẫu xe Trung Quốc hiếm hoi đến hiện tại có giá bán hơn 3 tỉ đồng tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu SUV này có khả năng di chuyển thuần điện tối đa 170 km và phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.000 km, theo tiêu chuẩn NEDC. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp ở mức 1,5 lít/100 km. Xe cũng được trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng kín, kết hợp công nghệ kiểm soát giảm chấn liên tục CDC nhằm nâng cao độ ổn định và sự êm ái khi vận hành.

Không gian nội thất là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên Lynk & Co 900. Theo hãng Trung Quốc, ca-bin xe đạt tỷ lệ tối ưu không gian lên tới 88,2%, hướng tới việc mang lại sự thoải mái đồng đều cho cả 6 vị trí ngồi. Hàng ghế thứ hai có thể xoay chỉnh điện 180 độ, cho phép thay đổi cách bố trí không gian theo nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Toàn bộ ghế ở hai hàng đầu đều tích hợp chức năng chỉnh điện, sưởi, thông gió và massage; trong khi hàng ghế thứ ba cũng được trang bị tính năng sưởi và massage.

Một trong những điểm nhấn của Lynk & Co 900 là không gian nội thất tinh giản và tràn ngập công nghệ ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Danh sách tiện nghi còn có hệ thống âm thanh Harman Kardon với 31 loa, công suất cực đại 2.640 W; cụm màn hình kích thước 30 inch độ phân giải 6K; màn hình hiển thị thực tế tăng cường AR-HUD 95 inch. Hàng ghế sau có thêm màn hình giải trí 30 inch cùng tủ lạnh dung tích 9 lít, có khả năng làm lạnh xuống -6 độ C hoặc giữ ấm tới 50 độ C.

Ở khía cạnh an toàn, Lynk & Co 900 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, 11 túi khí và kết cấu thân xe với hơn 77% thép cường độ cao, độ cứng lên tới 2.000 MPa. Theo công bố của hãng, mẫu xe này còn đạt chứng nhận Mother & Child-Level Healthy Car với tiêu chuẩn an toàn dành cho trẻ em.

Xét về kích thước và định vị sản phẩm, Lynk & Co 900 với các thông số dài, rộng, cao lần lượt 5.240 x 1.999 x 1.810 (mm) và chiều dài cơ sở 3.160 mm, thuộc nhóm SUV full size. Phân khúc này đang có sự hiện diện của những tên tuổi lâu đời đến từ Nhật Bản hay châu Âu, như Lexus LX 600, Mercedes-Benz GLS, BMW X7… Đây là nhóm sản phẩm hướng đến khách hàng đề cao không gian rộng rãi, khả năng vận hành đường dài cùng sự thoải mái, tiện nghi cho nhiều hành khách trên xe.

Mẫu SUV full size Trung Quốc định vị ngang nhiều tên tuổi châu Âu, nhưng giá bán thấp hơn đáng kể ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tuy nhiên, nếu xét theo giá bán, Lynk & Co 900 lại nằm trong vùng giao thoa với nhiều mẫu SUV hạng sang đến từ châu Âu và Nhật Bản như Volkswagen Touareg (2,699 - 3,399 tỉ đồng), Mercedes-Benz GLC 300 (2,86 tỉ đồng), BMW X4 (2,99 tỉ đồng), Volvo XC90 (3,29 tỉ đồng) hay Lexus RX (3,35 tỉ đồng)… Điều này khiến mẫu xe Trung Quốc phải đối mặt với hai nhóm cạnh tranh khác nhau, gồm nhóm SUV cỡ lớn có cùng kích thước và nhóm các mẫu xe sang nhỏ hơn nhưng cùng tầm giá và sở hữu lợi thế về thương hiệu.

Trong bối cảnh đó, Lynk & Co 900 được hãng kỳ vọng tạo khác biệt nhờ lợi thế về công nghệ và danh sách trang bị. Đây cũng là hướng tiếp cận quen thuộc của nhiều thương hiệu ô tô Trung Quốc khi mở rộng sang các phân khúc cao cấp, thay vì cạnh tranh trực tiếp bằng giá trị thương hiệu vốn cần nhiều thời gian để xây dựng.

Lynk & Co 900 được xem là quân bài mở đường cho chiến lược mở rộng hiện diện ở nhóm khách hàng cao cấp của thương hiệu Trung Quốc ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Theo nhà sản xuất, Lynk & Co 900 đã đạt gần 60.000 xe bàn giao trên toàn cầu tính đến hết tháng 5.2026, đồng thời nằm trong nhóm 3 mẫu SUV hybrid cỡ lớn bán chạy nhất tại Trung Quốc. Những kết quả này được xem là cơ sở để Lynk & Co đưa mẫu SUV đầu bảng về Việt Nam, thị trường đang chứng kiến nhu cầu ngày càng lớn đối với các dòng xe gầm cao có không gian rộng rãi và tích hợp nhiều công nghệ mới.

Việc đưa Lynk & Co 900 về Việt Nam được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng hiện diện ở nhóm khách hàng cao cấp của thương hiệu này. Đồng thời, động thái trên cũng phản ánh xu hướng các hãng xe Trung Quốc ngày càng tự tin tham gia những phân khúc có giá trị cao, vốn lâu nay chủ yếu thuộc về các thương hiệu châu Âu, Nhật Bản và Mỹ.