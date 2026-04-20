Tasco Auto vươn lên chiếm gần 14,2% thị phần ô tô

Ngày 20.4, Công ty CP Tasco (mã chứng khoán HUT) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Năm 2025, Tasco ghi nhận doanh thu hợp cộng đạt 52.533 tỉ đồng, bằng 136% năm trước.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 630 tỉ đồng, gấp hơn hai lần năm 2024. Tổng tài sản đạt 52.231 tỉ đồng, tăng 80,19%, vốn chủ sở hữu đạt 17.942 tỉ đồng, tăng 55,33%. Hạ tầng giao thông thông minh và dịch vụ ô tô (Mobility) tiếp tục là trụ cột tăng trưởng của doanh nghiệp này. Trong đó, Mobility, bao gồm Tasco Auto, VETC, Carpla và các dịch vụ tài chính ngân hàng liên quan đạt doanh thu hợp cộng 38.048 tỉ đồng.

Đại hội cổ đông Tasco sáng 20.4

Đáng chú ý, ở mảng phân phối ô tô, Tasco Auto ghi nhận doanh thu 37.375 tỉ đồng, với sản lượng tiêu thụ đạt 37.639 xe, tương ứng thị phần 14,2% (theo VAMA).

Doanh nghiệp này đã xây dựng được hệ thống hạ tầng Mobility mở rộng lên hơn 220 điểm kinh doanh trên toàn quốc, bao gồm 150 showroom và hơn 70 xưởng dịch vụ Carpla… Cuối tháng 12.2025, VETC đã chính thức đưa vào vận hành trung tâm cứu hộ toàn quốc 24/7, hiện sở hữu lượng xe cứu hộ lớn nhất cả nước với hơn 300 đầu xe, phủ tới 100% xã, phường.

Năm 2025 cũng ghi nhận bước tiến mới của Tasco trong việc mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt ở nhóm xe năng lượng mới, chính thức ra mắt thương hiệu Geely tại Việt Nam, tiếp tục mở rộng dải sản phẩm của Lynk & Co.

Ở phân khúc xe sang, Volvo tiếp tục được củng cố vị thế với các dòng sản phẩm hybrid, plug-in hybrid và xe điện. Việc mở rộng danh mục theo nhiều phân khúc giúp Tasco tăng khả năng tiếp cận khách hàng, đồng thời tạo tiền đề cho các dịch vụ giá trị gia tăng đi kèm trong suốt vòng đời sở hữu và sử dụng xe.

Ngoài ra, dịch vụ VETC hiện có 4,3 triệu khách hàng trên ứng dụng, trong đó 3 triệu khách hàng sử dụng ví VETC, và đang được mở rộng từ nền tảng ETC sang các dịch vụ như bãi đỗ xe, cảng hàng không, loyalty, cứu hộ và thanh toán.

Các mảng đầu tư khác như bảo hiểm, tài chính, đầu tư cũng có tăng trưởng đột phá. Đặc biệt, bất động sản dự kiến đóng góp quan trọng vào tăng trưởng lợi nhuận thời gian tới. Dự án Đô thị Việt Trì Legacy Lakeside (17,3 ha) tại trung tâm Phú Thọ đã khởi công tháng 3.2026, dự án Chi Đông - Mê Linh (40 ha) đã có quy hoạch 1/500 điều chỉnh, đã giải phóng mặt bằng trên 63%, đang hoàn thiện pháp lý để triển khai cuối năm 2026.

Với chủ trương và các nghị quyết tháo gỡ các dự án BT, công ty cũng sẽ tập trung hoàn thiện pháp lý cho dự án tại Xuân Phương (31,4 ha) trong thời gian tới.

Tại đại hội, Tasco trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 54.918 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.599 tỉ đồng (chưa bao gồm phân bổ lợi thế thương mại và đánh giá lại tài sản), đạt 1.083 tỉ đồng (đã phân bổ lợi thế thương mại và đánh giá lại tài sản).

Với lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp này sẽ tập trung triển khai dự án Việt Trì Legacy Lakeside; hoàn thành các thủ tục pháp lý tại các dự án Foresa Xuân Phương, Chi Đông… Đồng thời, tiếp tục vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác 2 khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế gồm Six Senses Ninh Vân Bay và Ana Mandara Đà Lạt…