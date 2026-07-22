Ô tô gầm cao máy thoáng ngày càng hút khách, doanh số xe sedan 'chạm đáy'

Sự chuyển dịch về thị hiếu của người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam đang tạo ra những thay đổi rõ rệt trên thị trường ô tô Việt Nam. Các nhà sản xuất dần tập trung vào các phân khúc ô tô gầm cao với hàng loạt mẫu mã mới được tung ra thị trường, giúp doanh số liên tục tăng trưởng. Trong khi đó, xe sedan lại hoàn toàn trái ngược khi một số mẫu mã dần rời bỏ thị trường, lượng tiêu thụ sedan các phân khúc giảm về mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Phân khúc sedan hạng B sa sút, Toyota Vios vẫn bán chạy nhất

Các nhà sản xuất phân phối đang dồn lực vào xe gầm cao, sedan bị ngó lơ

Theo tổng hợp của PV Thanh Niên, trong 6 tháng đầu năm 2026 người Việt đã có thêm hơn 20 mẫu mã, phiên bản ô tô mới để lựa chọn; tất cả trải đều từ xe phổ thông đến xe sang; xe động cơ đốt trong, xe hybrid đến xe điện.

Phần lớn ô tô mới gia nhập thị trường trong nửa đầu năm 2026 phần lớn là các mẫu mã ô tô gầm cao thuộc các dòng xe như SUV, Crossover 5 - 7 chỗ hay MPV, xe bán tải

Tuy nhiên, phần lớn ô tô mới gia nhập thị trường trong nửa đầu năm 2026 phần lớn là các mẫu mã ô tô gầm cao thuộc các dòng xe như SUV, Crossover 5 - 7 chỗ hay MPV, xe bán tải. Từ các mẫu xe phổ thông như KIA Sportage, Peugeot 3008, Peugeot 5008, Ford Everest, Geely Coolray, Geely Okavango cho đến nhóm xe cao cấp như Volvo XC90, Lynk & Co 900, Mazda CX-90 hay Audi Q5… đều thuộc nhóm xe gầm cao, đa dụng.

Trong khi đó, các dòng sedan ngày càng ít xuất hiện hơn trong các kế hoạch ra mắt sản phẩm mới. Ngoài một số mẫu xe mang tính biểu tượng hoặc phục vụ nhóm khách hàng riêng, phần lớn các hãng ô tô đều tập trung nguồn lực cho nhóm xe SUV và crossover. Không những vậy, xe sedan thuộc một số phân hạng như sedan hạng D, sedan hạng C lại đang có xu hướng bị thu hẹp khi một số mẫu mã lần lượt rời bỏ thị trường. Sau Honda Accord, Mazda6…trong nửa đầu năm 2026 đến lượt Toyota Corolla Altis ngừng phân phối. KIA K3 cũng thu hẹp dải sản phẩm với duy nhất 1 phiên bản còn được phân phối.

Phân khúc sedan hạng C trở thành sân chơi riêng của Mazda3

Doanh số xe sedan "chạm đáy", ô tô gầm cao ngày càng hút khách

Sức mua trên thị trường ô tô sau 6 tháng đầu năm 2026 vẫn gia tăng như cơ cấu tiêu dùng ô tô đang có sự dịch chuyển rõ nét. Nếu như khoảng 5 năm, xe sedan vẫn còn lựa chọn phổ biến của nhiều khách hàng mua xe thì hiện nay sedan đang dần được thay thế bởi các dòng xe gầm cao.

Xe sedan ngày càng thu hẹp danh mục sản phẩm, đang dần được thay thế bởi các dòng xe gầm cao Ảnh: Bá Hùng

Số liệu PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, vào năm 2022 - thời điểm thị trường ô tô hồi phục mạnh mẽ sau giai đoạn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xe sedan vẫn bán chạy nhất với doanh số đạt 52.250 xe sau nửa đầu năm 2022. Tuy nhiên, từ năm 2023 doanh số xe sedan bắt đầu lao dốc và sau 6 tháng đầu năm 2026 doanh số chỉ còn 13.364 xe - mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Trong khi đó, doanh số các dòng ô tô gầm cao như SUV, Crossover 5 - 7 chỗ hay MPV, xe bán tải lại liên tục tăng trưởng. Nếu như nửa đầu năm 2023, doanh số dòng SUV chỉ đạt 29.144 xe thì đến nay, khi vừa khép lại 6 tháng đầu năm 2026, lượng tiêu thụ xe SUV đã đạt tới 40.001 xe - qua đó vượt tất cả các phân khúc khác để trở thành dòng xe bán chạy nhất Việt Nam.

Xe Crossover 5 - 7 chỗ, đặc biệt là các dòng Crossover đô thị cũng có tốc độ tăng trưởng nhanh, từ mức 13.163 xe trong nửa đầu năm 2023, tăng lên mức 16.633 xe trong 6 tháng đầu năm 2026. Các phân khúc khác như MPV cũng đạt tới 26.166 xe bán ra trong nửa đầu năm 2026, tăng hơn 5.000 xe so với nửa đầu năm 2023. Xe bán tải dù chịu nhiều tác động từ sự thay đổi chính sách, quy định lưu thông vẫn giữ được nhịp tăng trưởng với gần 13.000 xe đến tay khách hàng sau nửa đầu năm 2026.

Sedan SUV MPV xe bán tải Nửa đầu năm 2022 52250 43592 20951 9778 Nửa đầu năm 2023 24177 29144 21395 9406 Nửa đầu năm 2024 17946 30419 19998 9485 Nửa đầu năm 2025 16647 32915 24480 11329 Nửa đầu năm 2026 13364 40001 26166 12877

Theo các chuyên gia trong ngành, có thể nhận thấy rõ nhu cầu sử dụng xe của khách Việt cũng đang thay đổi. Thay vì chỉ phục vụ việc đi lại hằng ngày trong đô thị, ô tô ngày càng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như du lịch gia đình, dã ngoại cuối tuần hoặc di chuyển đường dài. Trước những thay đổi này, nhóm xe SUV, crossover hay MPV với những ưu điểm về không gian rộng rãi, tầm quan sát tốt và khả năng chở nhiều hành khách cũng như hành lý… đáp ứng tốt hơn so với dòng xe sedan.

Ngoài ra, sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe gầm cao ở nhiều phân khúc giá khác nhau cũng góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển dịch, khoả lấp lợi thế về giá bán của dòng sedan. Nếu trước đây SUV thường có giá bán khá cao thì hiện nay người dùng có thể dễ dàng lựa chọn các mẫu crossover cỡ B hoặc SUV cỡ nhỏ với mức giá 500 - 700 triệu đồng, tương đương nhiều mẫu sedan cùng phân khúc. Trong khi đó, các dòng MPV 7 chỗ giá phổ thông cũng ngày càng đa dạng với nhiều lựa chọn phù hợp cho gia đình trẻ hoặc khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải.