Cơ hội cho xe sedan tìm lại vị thế

Những năm gần đây, dòng xe sedan đang dần lụi tàn và đánh mất vị thế trên thị trường ô tô thế giới. Các nhà sản xuất ô tô lần lượt khai tử một số mẫu sedan trong danh mục sản phẩm để thay thế những chiếc xe bốn cửa gầm thấp bằng hàng loạt các mẫu xe crossover, SUV và MPV. Người tiêu dùng cũng dần thay đổi theo hướng chuộng ô tô gầm cao máy thoáng, không gian rộng… Chính điều này làm doanh số bán hàng thay đổi và cuối cùng ý tưởng mua một chiếc sedan truyền thống bắt đầu trở nên lỗi thời. Tuy nhiên, hiện nay, một số nhà quan sát trong ngành cho rằng xu hướng chuộng xe sedan có thể đang quay trở lại.

Chia sẻ trên trang Detroit Free Press, các nhà phân tích cũng như một số đơn vị phân phối ô tô cho rằng người mua sắm xe hơi ngày càng thể hiện rõ sự mệt mỏi với xe SUV.

Đầu tiên là về giá cả, dữ liệu của Cox Automotive cho thấy xe cỡ nhỏ có giá trung bình khoảng 27.590 USD, trong khi SUV cỡ nhỏ có giá 37.514 USD. Ở phân khúc xe cỡ trung, khoảng cách thậm chí còn lớn hơn, với sedan cỡ trung có giá trung bình 34.069 USD so với hơn 50.000 USD cho SUV cỡ trung. Dữ liệu của Edmunds từ quý đầu tiên cũng cho thấy sedan cỡ nhỏ và cỡ trung chiếm 14% tổng số xe bán ra.

Không có gì ngạc nhiên khi trong bối cảnh chiến sự ở Iran đang tạo ra tác động lớn đến giá bán xăng, dầu; khả năng tiết kiệm nhiên liệu vẫn là một yếu tố quan trọng. Xe sedan thường có lợi thế về khí động học và trọng lượng nhẹ hơn so với các loại xe đa dụng lớn hơn. Theo báo cáo, xe sedan chạy xăng có thể tiết kiệm nhiên liệu trung bình tốt hơn so với các loại SUV chạy xăng cỡ lớn.

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu chuyên sâu về thị trường ô tô dành cho giới trẻ tại Mỹ năm 2025 của Escalent được công bố vào tháng 2.2026 cho thấy nhóm khách hàng trẻ mua ô tô mới đang ngày càng quan tâm đến xe sedan. Cụ thể, Escalent khảo sát hơn 1.000 thanh thiếu niên từ 14 - 19 tuổi, kết quả cho thấy 51% hình dung mình sẽ lái xe sedan trong tương lai, 31% chọn SUV và 14% chọn xe bán tải.

Thực tế, cảnh quan đường phố tràn ngập xe SUV ngày nay chính là sự từ chối đối với những chiếc sedan và minivan mà thế hệ X đã lớn lên cùng. Mỗi thế hệ thường muốn điều ngược lại với những gì đã từng xuất hiện trong garage gia đình, và đối với những thanh thiếu niên lớn lên cùng những chiếc crossover, SUV giờ đây đang bắt đầu một xu hướng mới.

Theo các chuyên gia trong ngành, những người đã ăn cùng một món ăn trong nhiều năm và đột nhiên nhận ra họ đã sẵn sàng cho một thứ gì đó khác. Ông Karl Brauer, Giám đốc điều hành iSeeCars mô tả người tiêu dùng và các nhà thiết kế đang trải qua "sự mệt mỏi với SUV". Trong khi đó, ông Ralph Gilles, Giám đốc thiết kế của Stellantis thừa nhận hồi đầu năm nay ông cũng đã cảm thấy chán SUV. Các nhà sản xuất ô tô dường như đang lắng nghe.

Ông Jim Farley, Giám đốc điều hành (CEO) của Ford Motor đã nhiều lần úp mở về khả năng Ford sẽ ra mắt những mẫu sedan mới trong tương lai. Các báo cáo cũng cho thấy GM đang xem xét sản xuất một mẫu sedan mới. Honda gần đây đã giới thiệu một mẫu sedan hybrid. Thậm chí Mitsubishi được cho là đã cân nhắc lại chiến lược. Thương hiệu xe sang Infiniti thuộc Nissan cũng đang chuẩn bị trở lại phân khúc này với mẫu sedan thể thao Q50S mới dự kiến ra mắt năm sau.

Xe sedan không chỉ có giá thành thấp hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Chúng còn mang lại cảm giác lái tốt hơn. Trọng tâm thấp hơn, ít rung lắc thân xe hơn và phản hồi tốt hơn so với các loại xe crossover và xe bán tải. Theo Edmunds, xe sedan cũng có xu hướng thu hút người mua không có xe cũ đổi lấy xe mới, một phần vì giá thấp hơn khiến chúng dễ tiếp cận hơn với những người mua xe lần đầu hoặc những người có ngân sách hạn chế.