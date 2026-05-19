Ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam: Grand i10 độc diễn, Wigo chạm đáy

Tương tự sedan hạng D, sự thay đổi thị hiếu người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam cũng khiến phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam gồm các mẫu mã như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo, KIA Morning dần đánh mất vị thế. Trong bối cảnh sức mua trên thị trường không còn giữ được nhịp tăng trưởng, doanh số ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam cũng giảm về mức thấp nhất từ trước đến nay.

Người Việt giảm mua ô tô máy xăng giá rẻ, chỉ còn Hyundai i10 hút khách

Theo số liệu cập nhật từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) trong tháng 4 vừa qua, doanh số bán ô tô máy xăng cỡ nhỏ tại Việt Nam chỉ đạt 174 xe, giảm 83 xe tương đương 32,3% so với tháng 3.2026, đồng thời giảm 491 xe, tương đương 73,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số tô máy xăng giá rẻ Tháng 1.2026 527 Tháng 2.2026 208 Tháng 3.2026 257 Tháng 4.2026 174

Kết quả này (chưa bao gồm doanh số KIA Morning) đánh dấu mức doanh số thấp nhất của phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam từ trước đến nay, đồng thời đây cũng là tháng đầu tiên doanh số của phân khúc này chỉ đến từ 1 mẫu xe. Điều này cho thấy thực trạng đáng buồn của phân khúc này khi sức hút đã sụt giảm đáng kể.

Áp lực cạnh tranh từ xe điện ngày càng gia tăng, cộng với việc giá xăng liên tục biến động trong thời gian qua… chính là những lý do khiến ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam giảm sức hút. Phân khúc này chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng lần đầu mua xe hay cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ… vốn đề cao tính kinh tế, tiết kiệm. Tuy nhiên trong bối cảnh giá xăng, dầu biến động, chi phí sử dụng cao hơn nhiều so với xe điện, không ít khách hàng đã quay lưng với những lựa chọn như Hyundai Grand i10, KIA Morning hay Toyota Wigo.

Hyundai Grand i10 "gánh" doanh số cho cả phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam tháng 4.2026 Ảnh: HTV

Thực tế, khi THACO AUTO không công bố chi tiết kết quả bán hàng của các dòng xe sedan, xe cỡ nhỏ như KIA Morning, doanh số bán phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam chủ yếu đến từ Hyundai Grand i10. Dù vậy, so với tháng trước đó, lượng tiêu thụ Grand i10 cũng giảm hơn 80 xe.

Trong khi đó, mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia - Toyota Wigo không bán được chiếc nào trong tháng 4 vừa qua. Kết quả này khiến Toyota Wigo rơi vào nhóm 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam sau 4 tháng đầu năm 2026 với tổng doanh số chỉ đạt 200 xe.

Doanh số ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam tháng 4.2026 Nguồn: VAMA, HTV

Sau bốn tháng đã qua của năm 2026, với chỉ 1.166 xe bán ra, giảm 921 xe tương đương 44,2% so với cùng kỳ năm ngoái ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam là một trong những phân khúc có doanh số bán thấp nhất thị trường. Nếu không có sự cải tiến về mẫu mã, thiết kế cộng với chính sách ưu đãi từ nhà sản xuất, phân phối, ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam khó có thể cạnh tranh với xe điện vốn ngày càng phổ biến trên thị trường.