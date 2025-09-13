Ô tô nhập vào Việt Nam 'hãm phanh', xe ráp ở Indonesia lấy lại vị thế

Cùng với sự biến động về sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam, lượng ô tô nhập khẩu về nước trong tháng 8 vừa qua cũng giảm mạnh. Dù vậy, với lợi thế về chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu 0%, ô tô từ các nước trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan vẫn áp đảo lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô "hãm phanh" khi người Việt giảm mua ô tô mới

Xu hướng người Việt mua sắm ô tô ưa chuộng các mẫu ô tô nhập khẩu hơn xe lắp ráp trong nước vẫn tiếp tục diễn ra trong những tháng qua. Tuy nhiên, sức mua có dấu hiệu chậm lại trong hai tháng trở lại đây khiến các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải "hãm phanh" để tránh tình trạng cung vượt cầu cùng áp lực tồn kho khi thời gian bán hàng đang trôi dần về cuối năm.

Trong tháng 8.2025, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 16.274 xe ô tô nguyên chiếc các loại Ảnh: B.H

Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan, trong tháng 8.2025, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 16.274 xe ô tô nguyên chiếc các loại với giá trị kim ngạch đạt hơn 363 triệu USD. So với tháng liền trước, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam ít hơn 2.562 xe, tương đương mức giảm 13,6%, giá trị kim ngạch nhập khẩu cũng giảm 15,3%. Như vậy, sau bước chững lại trong tháng 7.2025, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đã sụt giảm về cả số lượng cũng như giá trị nhập khẩu.

Đáng chú ý, đây là tháng đầu tiên trong 6 tháng trở lại đây, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đạt dưới 17.000 xe. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, số lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tháng 8 vừa qua chỉ nhiều hơn tháng 1.2025 (đạt 7.226 xe). Điều này cho thấy xu hướng "hãm phanh" của các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô tại Việt Nam trong những tháng gần đây.

Số lượng ô tô nhập khẩu Tháng 1.2025 7226 Tháng 2.2025 17671 Tháng 3.2025 21640 Tháng 4.2025 18714 Tháng 5.2025 19042 Tháng 6.2025 18811 Tháng 7.2025 18836 Tháng 8.2025 16274

Dù vậy, điều này cũng không quá khó hiểu nếu nhìn vào sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam cũng đang chững lại, thậm chí giảm nhẹ trong hai tháng trở lại đây. "Sức mua trên thị trường liên tục biến động. Các hãng xe, đại lý phân phối cũng thận trọng hơn trong việc tính toán nhu cầu thị trường giai đoạn cuối năm trước khi đặt hàng từ các nhà máy sản xuất để tránh tình trạng dồn hàng tồn kho, nhất là khi thời gian bán hàng đang bước vào nửa cuối năm 2025". Trưởng bộ phận bán hàng của một đại lý Ford tại TP.HCM chia sẻ.

Thực tế, khoảng 2 tháng trở lại đây, tốc độ tăng trưởng doanh số của các mẫu mã ô tô nhập khẩu vốn hút khách như Toyota Yaris Cross, Ford Everest, Mitsubishi Xforce hay phiên bản nhập khẩu của Mitsubishi Xpander… cũng đang chậm lại. Các nhà phân phối đang mạnh tay giảm giá bán thông qua các chương trình ưu đãi để cạnh tranh xe lắp ráp trong nước.

Số lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia vượt Thái Lan, xe Trung Quốc giảm mạnh

Tương tự những tháng trước đây, dù ô tô nhập khẩu vào Việt Nam biến động về số lượng cũng như giá trị, tuy nhiên ô tô nhập khẩu từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong tổng lượng ô tô mới nhập khẩu vào Việt Nam tháng 8.2025.

Ô tô nhập khẩu từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong tổng lượng ô tô mới nhập khẩu vào Việt Nam tháng 8.2025 Ảnh: F.V.N

Trong đó, Indonesia vượt qua Thái Lan để trở thành quốc gia cung ứng ô tô nhiều nhất cho thị trường Việt Nam trong tháng 8.2025. Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy lượng ô tô sản xuất từ Indonesia làm thủ tục thông quan vào Việt Nam trong tháng 8.2025 đạt 6.673 xe, tăng 502 xe so với tháng trước đó, giá trị nhập khẩu đạt 91,5 triệu USD. Phần lớn mẫu ô tô nhập từ Indonesia là xe cỡ nhỏ hạng A, MPV 5+2 chỗ ngồi hay Crossover hạng B…

Ô tô nhập khẩu từ Thái lan sau hai tháng liên tiếp tăng trưởng đã sụt giảm, chỉ còn 5.346 xe về Việt Nam trong tháng 8.2025, giảm 1.313 xe so với tháng trước đó. SUV 7 chỗ và xe bán tải vẫn chiếm đa số nhưng lượng xe sedan hạng D vốn có giá trị khá cao, sản xuất tại các nhà máy ở Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam đã giảm đáng kể.

Ô tô Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam cũng sụt giảm về số lượng cũng như giá trị trong tháng 8.2025 Ảnh: Đình Tuyên

Không chỉ xe lắp ráp ở Thái Lan, ô tô Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam cũng sụt giảm về số lượng cũng như giá trị trong tháng 8.2025. Cụ thể, tháng 8 vừa qua, lượng ô tô xuất xứ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ đạt 3.206 xe, giảm 1.234 xe so với tháng 7.2025. Giá trị ô tô Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam cũng giảm về mức 106,4 triệu USD. Trong đó, chiếm phần lớn là dòng xe du lịch sử dụng động cơ đốt trong, xe hybrid, plug-in hybrid, ô tô điện và xe thương mại.

Số lượng sụt giảm trong tháng 8.2025 nhưng cộng dồn 8 tháng đã qua của năm 2025, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 137.821 xe ô tô các loại với tổng giá trị gần hơn 3,02 tỉ USD, tăng 29,3% về số lượng và tăng 38,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.