Ô tô tăng giá bán vẫn hút khách

Trong bối cảnh nhiều mẫu mã ô tô trên thị trường lần lượt được nhà phân phối tăng giá bán, người Việt vẫn không ngần ngại xuống tiền tậu ô tô, góp phần giúp doanh số các hãng xe tăng trưởng vượt bậc trong tháng 4.2022.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, tính đến hết tháng 4.2022, đã có ít nhất 5 nhà lắp ráp, phân phối ô tô tại Việt Nam tăng giá bán xe. Ngoài Ford Việt Nam điều chỉnh giá Ranger, Everest... Suzuki Việt Nam cũng đã tăng giá bán hàng loạt mẫu xe như Ertiga, XL7, Suzuki Swift và Ciaz từ 6 - 10 triệu đồng. Trong khi đó, Kia liên tiếp tăng giá bán Seltos, K3, Sonet, Sorento… Trong đó, riêng mẫu Kia Seltos đã trải qua 6 lần tăng giá kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam (tháng 7.2020).

Mới đây nhất, Toyota đã tăng giá bán một loạt mẫu xe nhập khẩu cũng như lắp ráp trong nước, mức tăng từ 5 - 53 triệu đồng. Các hãng xe sang như Lexus, Mercedes-Benz cũng đã tăng giá bán xe. Đó là chưa kể đến một loạt mẫu xe như Hyundai Santa Fe, Tucson, Toyota Corolla Cross, Ford Ranger, Toyota Raize… với lý do khan hàng đã bị đại lý đẩy giá cao hơn giá niêm yết từ vài chục đến cả trăm triệu đồng.

Giá ô tô cùng giá nhiên liệu liên tục gia tăng, nhưng thực tế sức mua ô tô vẫn tăng trưởng. Cụ thể, theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 4.2022, tổng doanh số bán hàng của các thành viên thuộc VAMA đạt 42.359 xe các loại, tăng 14% tương đương 5.397 xe so với tháng 3.2022. Thậm chí, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng ô tô tiêu thụ trong tháng 4 năm nay cũng tăng tới 40%. Trong số này, riêng lượng tiêu thụ ô tô du lịch chiếm 33.588 xe, tăng 18% so với tháng trước.

Cộng dồn số liệu bán hàng của VAMA cũng như các thương hiệu như Hyundai (đạt 6.959 xe) do Tập đoàn Thành Công (TC Motor) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam và VinFast (đạt 2.427 xe)... Tổng doanh số bán ô tô của toàn thị trường đạt 51.745 xe ô tô các loại, tăng 4.243 xe so với tháng 3.2022.





Tính từ đầu năm 2022 đến nay, đây là tháng thứ 2 liên tiếp thị trường ô tô tăng trưởng, đồng thời cũng là tháng có doanh số bán ô tô đạt mức cao nhất. Ngoài nhu cầu mua sắm ô tô để đi lại, phục vụ bản thân, gia đình và công việc. Việc người Việt đổ xô mua ô tô, đặc biệt là các mẫu mã xe lắp ráp trong nước trong bối cảnh giá xe leo thang nhằm mục đích để hưởng chính sách 50% lệ phí trước bạ sẽ hết hiệu lực từ cuối tháng 5.2022.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các mẫu mã mới như Hyundai Creta, Toyota Avanza Premio, Toyota Veloz Cross… cũng tạo sức hút giúp doanh số bán nhiều hãng xe tăng trưởng vượt bậc.

Cụ thể, doanh số bán bộ đôi Toyota Avanza Premio, Toyota Veloz trong tháng 4.2022 đạt gần 1.400 xe, cùng với Vios (đạt 2.522 xe), Corolla Cross (đạt 2.299 xe)… giúp Toyota trở dẫn đầu thị trường về doanh số với 8.694 xe bán ra. Kia xếp thứ 2 với 7.094 xe, trong khi đó Hyundai bị đẩy xuống vị trí thứ 3 với 6.959 xe, trong đó “tân binh” Creta đóng góp hơn 1.000 xe.

Honda cũng có bước “nhảy vọt” về doanh số với 6.100 xe bán ra trong tháng 4.2022, trong đó chiếm đa số là Honda City và CR-V. Đáng chú ý, lượng tiêu thụ xe VinFast lại sụt giảm do nguồn cung hạn chế. Hãng xe Việt vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng cũng như thiếu chip đang diễn ra trên toàn cầu.

Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2022, tổng doanh số bán ô tô của các thành viên VAMA cũng như VinFast và Hyundai đạt tổng cộng 167.649 xe các loại. Trong đó, riêng VAMA chiếm 132.865 xe, tăng 31% so với năm 2021.