Ô tô tông chết người, kéo lê xe máy gần 1 km: Bắt giam tài xế

Chiều 23.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Quốc Huy (34 tuổi, ở phường Phan Thiết) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Huy là nghi phạm trong vụ điều khiển ô tô tông chết người, kéo lê xe máy xảy ra tại phường Phan Thiết vào đêm 20.2 (mùng 4 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026).

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện các quyết định khởi tố, bắt giam bị can đối với Phạm Quốc Huy ẢNH: CƠ QUAN CSĐT

Theo kết quả điều tra, khoảng 0 giờ 4 phút ngày 20.2, sau khi sử dụng rượu, bia, Phạm Quốc Huy điều khiển ô tô bán tải biển số 86C-170.68 lưu thông trên địa bàn phường Phan Thiết.

Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành và Tôn Đức Thắng (thuộc phường Phan Thiết), do thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ, ô tô do Huy cầm lái đã va chạm với xe mô tô biển số 86L1-1215 do ông Lê Văn Cường (57 tuổi, ở phường Phan Thiết) điều khiển.

Ô tô kéo lê xe nạn nhân tóe lửa trên đường phố, gây phẫn nộ dư luận ẢNH: D.T

Sau va chạm, Phạm Quốc Huy không dừng xe để cứu giúp nạn nhân mà tiếp tục lái ô tô, kéo lê xe mô tô của ông Cường trên mặt đường gần 1 km mới dừng lại.

Hậu quả, ông Cường bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận nhưng đã tử vong do thương tích quá nặng.

Nồng độ cồn trong máu của tài xế là 123,86 mg/dL

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với cơ sở y tế xét nghiệm máu, xác định nồng độ cồn trong máu của Phạm Quốc Huy lên đến 123,86 mg/dL.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn sau khi chiếc ô tô kéo lê xe của nạn nhân gần 1 km ẢNH: Q.H

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia; chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là quy định về nồng độ cồn và tốc độ khi lưu thông qua các nút giao.

Thời gian tới, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an phường Phan Thiết làm rõ vụ ô tô tông chết người. Sau va chạm, xe kéo lê xe máy của nạn nhân gần 1 km trong khu dân cư. Hành vi lái ô tô kéo lê xe mô tô của nạn nhân trên đường phố đã được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.