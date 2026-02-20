Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ô tô tông chết người, kéo lê xe máy gần 1 km gây phẫn nộ

Quế Hà
Quế Hà
20/02/2026 10:53 GMT+7

Ô tô tông chết người rồi kéo lê xe máy của nạn nhân gần 1 km trong đêm tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Clip về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội gây phẫn nộ.

Sáng 20.2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an phường Phan Thiết (Lâm Đồng) tiếp tục điều tra làm rõ vụ ô tô tông chết người gây chấn động, xảy ra tại phường Phan Thiết.

Sau cú tông chết người, chiếc ô tô kéo lê xe máy của nạn nhân gần 1 km trong khu dân cư. Đoạn clip ghi lại cảnh xe máy tóe lửa giữa đêm nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc.

Ô tô tông chết người và kéo lê xe máy dài cả cây số ở Phan Thiết - Ảnh 1.

Chiếc ô tô kéo lê xe máy của nạn nhân sau khi xảy ra va chạm

ẢNH: D.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 15 ngày 20.2, người dân phát hiện ô tô biển số 86C-170.68 kéo lê xe máy biển số 86L1-1215 trên tuyến đường từ ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành vào đường nội bộ khu đô thị biển Phan Thiết. Chiếc xe máy bị kẹt dưới gầm ô tô, ma sát với mặt đường tạo ra nhiều tia lửa sáng rực trong đêm.

Kiểm tra tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành, cơ quan chức năng phát hiện một người đàn ông nằm bất động. Nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Cường (57 tuổi, quê Quảng Nam, trú phường Phan Thiết, Lâm Đồng), người điều khiển xe máy trong vụ ô tô tông chết người nói trên.

Dù được xe cứu thương đưa đi cấp cứu, nhưng ông Cường đã tử vong trước đó. Từ vị trí nạn nhân nằm đến nơi ô tô dừng lại cách gần 1 km.

Ô tô tông chết người và kéo lê xe máy dài cả cây số ở Phan Thiết - Ảnh 2.

Chiếc ô tô kéo lê xe máy của nạn nhân làm tóe lửa trên tuyến đường nội bộ khu đô thị biển Phan Thiết

ẢNH: D.T

Ô tô tông chết người và kéo lê xe máy dài cả cây số ở Phan Thiết - Ảnh 3.

Hành vi tài xế lái ô tô kéo lê chiếc xe máy của nạn nhân suốt quãng đường dài gần 1 km khiến nhiều người dân bức xúc và ghi lại đăng tải trên mạng xã hội

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngay trong đêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tông chết người, đồng thời điều tra các tình tiết liên quan.

Khi ô tô kéo lê xe máy trên tuyến đường phố biển Phan Thiết rộng, phương tiện di chuyển với tốc độ cao, tóe lửa trên mặt đường. Một số người dân chứng kiến đã quay lại clip, đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng lan truyền, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi của tài xế ô tô.

Tin liên quan

Xét xử nhóm 'quái xế tuổi teen' tông chết người chờ đèn đỏ

Xét xử nhóm 'quái xế tuổi teen' tông chết người chờ đèn đỏ

Cô gái đang dừng xe chờ đèn đỏ thì bị nhóm 'quái xế tuổi teen' lạng lách, liên tiếp tông trúng 2 lần, dẫn tới tử vong.

Ngày đầu nghỉ tết Nguyên đán 2026 xảy ra 52 vụ tai nạn khiến 34 người chết

Khám phá thêm chủ đề

tông chết người tại phan thiết phan thiết Lâm Đồng ô tô tông chết người tông chết người
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận