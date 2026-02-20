Ô tô tông chết người, kéo lê xe máy gần 1 km gây phẫn nộ

Sáng 20.2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an phường Phan Thiết (Lâm Đồng) tiếp tục điều tra làm rõ vụ ô tô tông chết người gây chấn động, xảy ra tại phường Phan Thiết.

Sau cú tông chết người, chiếc ô tô kéo lê xe máy của nạn nhân gần 1 km trong khu dân cư. Đoạn clip ghi lại cảnh xe máy tóe lửa giữa đêm nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc.

Chiếc ô tô kéo lê xe máy của nạn nhân sau khi xảy ra va chạm ẢNH: D.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 15 ngày 20.2, người dân phát hiện ô tô biển số 86C-170.68 kéo lê xe máy biển số 86L1-1215 trên tuyến đường từ ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành vào đường nội bộ khu đô thị biển Phan Thiết. Chiếc xe máy bị kẹt dưới gầm ô tô, ma sát với mặt đường tạo ra nhiều tia lửa sáng rực trong đêm.

Kiểm tra tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành, cơ quan chức năng phát hiện một người đàn ông nằm bất động. Nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Cường (57 tuổi, quê Quảng Nam, trú phường Phan Thiết, Lâm Đồng), người điều khiển xe máy trong vụ ô tô tông chết người nói trên.

Dù được xe cứu thương đưa đi cấp cứu, nhưng ông Cường đã tử vong trước đó. Từ vị trí nạn nhân nằm đến nơi ô tô dừng lại cách gần 1 km.

Chiếc ô tô kéo lê xe máy của nạn nhân làm tóe lửa trên tuyến đường nội bộ khu đô thị biển Phan Thiết ẢNH: D.T

Hành vi tài xế lái ô tô kéo lê chiếc xe máy của nạn nhân suốt quãng đường dài gần 1 km khiến nhiều người dân bức xúc và ghi lại đăng tải trên mạng xã hội ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngay trong đêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tông chết người, đồng thời điều tra các tình tiết liên quan.

Khi ô tô kéo lê xe máy trên tuyến đường phố biển Phan Thiết rộng, phương tiện di chuyển với tốc độ cao, tóe lửa trên mặt đường. Một số người dân chứng kiến đã quay lại clip, đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng lan truyền, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi của tài xế ô tô.