Ô tô Toyota nhập khẩu hút khách hơn xe ráp trong nước, Yaris Cross bán chạy nhất

Toyota một lần nữa không thể giữ được nhịp tăng trưởng doanh số. Sau khi bán ra thị trường gần 7.000 xe trong tháng 9.2026, hãng xe Nhật Bản tiếp tục nỗ lực triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá bán với hàng loạt mẫu mã thuộc nhiều phân khúc khác nhau tại thị trường Việt Nam. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp Toyota nối dài mạch tăng trưởng doanh số nhất là khi thị trường bước vào mùa mua sắm cuối năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mua trên thị trường suy yếu, doanh số Toyota một lần nữa sụt giảm.

Số liệu bán hàng mới nhất vừa được Toyota Việt Nam (TMV) cập nhật cho thấy, trong tháng 10 vừa qua, tổng lượng xe Toyota bán ra tại thị trường Việt Nam đạt 6.132 xe, giảm hơn 800 xe so với tháng trước đó. Dù vậy, kết quả này vẫn cho thấy sức hút của các mẫu xe Toyota tại thị trường Việt Nam. Đây là tháng thứ 6 tính từ đầu năm 2026 đến nay, lượng xe Toyota bán ra thị trường vượt mức 6.000 xe/tháng.

Doanh số Toyota Tháng 1.2026 4852 Tháng 2.2026 3890 Tháng 3.2026 8143 Tháng 4.2026 6378 Tháng 5.2026 5653 Tháng 6.2026 6494 Tháng 7.2026 6871 Tháng 8.2026 4767 Tháng 9.2026 6935 Tháng 10.2026 6132

Doanh số xe Toyota sụt giảm nhưng kết quả bán hàng tiếp tục cho thấy xu hướng người Việt chuộng ô tô Toyota nhập khẩu hơn xe lắp ráp trong nước vẫn tiếp diễn. Cụ thể, trong tổng số 6.132 xe bán ra thị trường Việt Nam trong tháng 10 vừa qua, có tới 4.953 xe Toyota nhập khẩu nguyên chiếc, trong khi đó lượng xe Toyota lắp ráp trong nước đạt doanh số chỉ 1.179 xe, giảm hơn 200 xe so với tháng trước.

Kết quả này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi trong cơ cấu sản phẩm xe Toyota đang phân phối tại Việt Nam, các mẫu mã nhập khẩu đang áp đảo về số lượng so với xe lắp ráp trong nước. Ngoài các mẫu mã cao cấp như Toyota Alphard, Land Cruiser, Land Cruiser Prado nhập khẩu từ Nhật Bản. Các SUV phổ thông như Toyota Fortuner, Corolla Cross, Yaris Cross hay Toyota Raize hay mẫu xe bán tải Hilux… hiện đang được Toyota nhập khẩu từ các nhà máy sản xuất đạt ở Thái Lan, Indonesia. Trong khi đó, tại Việt Nam, TMV hiện chỉ đang lắp ráp, phân phối một số ít mẫu mã như Toyota Vios, Veloz Cross, Avanza Premio…

Trong tổng số 6.132 xe bán ra thị trường Việt Nam trong tháng 10 vừa qua, có tới 4.953 xe Toyota nhập khẩu nguyên chiếc Ảnh: BÁ HÙNG

Chính vì vậy, phần lớn các mẫu mã ô tô Toyota bán chạy nhất tháng qua là xe nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia… Trong đó, Toyota Yaris Cross tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất. Doanh số mẫu Crossover hạng B nhập khẩu từ Indonesia đạt 1.327 xe (giảm 472 xe so với tháng trước), trong đó có 274 xe thuộc bản hybrid - Yaris Cross HEV.

Mẫu MPV - Toyota Innova Cross sau khi được TMV triển khai chương trình ưu đãi tiếp tục xếp thứ hai về doanh số với 1.078 xe (giảm 383 xe), bao gồm 467 xe thuộc phiên bản hybrid - Innova Cross HEV. Đáng chú ý, mẫu bán tải Toyota Hilux bất ngờ tăng trưởng doanh số với 941 xe bán ra, nhiều hơn tháng trước đó 515 xe, qua đó xếp thứ ba trong số các mẫu xe Toyota bán chạy nhất tháng 10.2026. Mẫu Crossover 5 chỗ - Corolla Cross đạt 757 xe bán ra (giảm 109 xe), trong đó phiên bản HEV của mẫu xe này hút khách với 587 xe bán ra.

Mẫu bán tải Toyota Hilux bất ngờ tăng trưởng doanh số với 941 xe bán ra, nhiều hơn tháng trước đó 515 xe Ảnh: TOYOTA

Các mẫu mã còn lại cũng sụt giảm doanh số. Trong đó, mẫu sedan hạng B - Toyota Vios đạt 659 xe (giảm 99 xe), Veloz Cross đạt 498 xe (giảm 104 xe). Land Cruiser FJ - mẫu SUV địa hình mới của Toyota tại Việt Nam đạt 99 xe được giao đến khách hàng trong tháng 10, giảm 52 xe so với tháng trước đó.

Doanh số ô tô hybrid của Toyota trong tháng 10 vừa qua cũng sụt giảm với 1.478 (giảm 343 xe) đồng thời chiếm khoảng 23,4% tổng doanh số các mẫu xe Toyota.

Cộng 10 tháng đã qua của năm 2026, Toyota Việt Nam đã bán ra thị trường Việt Nam hơn 62.100 xe, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có 12.659 xe hybrid, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.