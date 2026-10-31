Triệu hồi hơn 2.600 xe bán tải Toyota Hilux tại Việt Nam

Không lâu sau khi phân phối các phiên bản Toyota Hilux thuộc thế hệ mới nhất ra thị trường, mới đây Toyota Việt Nam (TMV) vừa thông báo triển khai chương trình triệu hồi đối với dòng xe bán tải này để cập nhật phần mềm điều khiển hệ thống điện thân xe.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 26.10, TMV phối hợp cùng hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc triển khai đợt triệu hồi được hãng gọi là "Chương trình làm hài lòng khách hàng" đối với 2.616 xe Toyota Hilux. Các xe thuộc diện triệu hồi lần này được hãng xác định sản xuất tại Thái Lan và xuất xưởng trong khoảng thời gian từ ngày 20.10.2025 - 22.4.2026.

Toyota Việt Nam vừa triển khai chương trình triệu hồi 2.616 xe bán tải Hilux Ảnh: Toyota

Theo thông tin từ Toyota Việt Nam, những xe nằm trong diện ảnh hưởng được trang bị chức năng kéo dài thời gian chiếu sáng của đèn pha sau khi người lái tắt khóa điện. Tính năng này giúp duy trì ánh sáng trong một khoảng thời gian nhất định, hỗ trợ người sử dụng quan sát và di chuyển khi rời khỏi xe, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng.

Tuy nhiên, do lỗi phần mềm điều khiển hệ thống điện thân xe, chức năng kéo dài thời gian chiếu sáng đèn pha trên những xe thuộc diện ảnh hưởng có thể không được kích hoạt. Điều này khiến tính năng hỗ trợ chiếu sáng sau khi tắt khóa điện không hoạt động như thiết kế ban đầu.

Đối với những xe nằm trong diện ảnh hưởng, Toyota Việt Nam cho biết các đại lý sẽ chủ động liên hệ, thông báo và mời khách hàng đưa xe đến kiểm tra. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, kỹ thuật viên sẽ tiến hành cập nhật lại phần mềm điều khiển hệ thống điện thân xe nếu xe thuộc trường hợp cần xử lý.

Những xe nằm trong diện ảnh hưởng được trang bị chức năng kéo dài thời gian chiếu sáng của đèn pha sau khi người lái tắt khóa điện Ảnh: Toyota

Thời gian kiểm tra và cập nhật phần mềm dự kiến khoảng 0,9 giờ, tương đương 54 phút cho mỗi xe. Toàn bộ quá trình này được Toyota thực hiện miễn phí.

Toyota Hilux đời mới nhất tại thị trường Việt Nam thuộc thế hệ thứ 9, được TMV phân phối từ đầu năm 2026. Mẫu xe này được nhập khẩu Thái Lan, với 3 phiên bản với giá bán từ 632 - 903 triệu đồng, tất cả đều dùng động cơ dầu 2.8 lít. Sau 9 tháng đầu năm 2026, doanh số Toyota Hilux tại Việt Nam đạt 5.687 xe.