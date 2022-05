Ở tuổi 75, sao 'Rocky' Sylvester Stallone có vai chính đầu tiên trong phim truyền hình

Trong dự án Tulsa King của Paramount+, tài tử Sylvester Stallone vào vai Dwight “The General” Manfredi, một tên trùm tội phạm của New York ra tù sau 25 năm. Được vùng vẫy sau quãng thời gian bị giam cầm, Dwight ngầm xây dựng một đế chế tội phạm cho riêng mình.

Nam diễn viên đồng thời cũng ngồi ghế sản xuất dự án cùng với nhà làm phim Taylor Sheridan, người sáng tạo series. Trong hình ảnh đầu tiên vừa được tung ra trên Twitter, nhân vật của nam nghệ sĩ sinh năm 1946 mặc suit đứng trên đường phố, mái tóc thì đã bạc.





Các nguồn tin của Dealine, Collider nhấn mạnh đây là vai chính đầu tiên của Sylvester Stallone trong phim truyền hình. Trong các dự án màn ảnh nhỏ trước đây của ông, nam nghệ sĩ thường xuất hiện trong vài tập ngắn ngủi hoặc với tư cách khách mời, lồng tiếng. Tuy nhiên, ở mảng điện ảnh, ông lại cho thấy sức ảnh hưởng rộng lớn qua các series nổi tiếng như Rocky, The Expendables, Rambo, Guardians of the Galaxy của "vũ trụ điện ảnh Marvel"...