Ốc Thanh Vân khóc nghẹn trên truyền hình, nói về niềm hạnh phúc khi làm mẹ

Tập 193 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Ốc Thanh Vân, cùng sự tham gia của 2 khách mời là ca sĩ Liz Kim Cương và cầu thủ Phạm Lý Đức. Trong chương trình, họ không giấu được sự xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của em Danh Thị Mộng Xuân (Lâm Đồng).

Ốc Thanh Vân nghẹn ngào trước hoàn cảnh khó khăn của em Mộng Xuân trong Mái ấm gia đình Việt Ảnh: NSX

Mẹ bỏ đi khi cô bé mới 1 tuổi, cha em qua đời vì tai nạn giao thông vào năm 2016, kể từ đó, bà nội trở thành chỗ dựa duy nhất của chị em Mộng Xuân. Dù đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu nhưng bà nội vẫn miệt mài làm việc để kiếm thu nhập lo cho các cháu. Ngoài khoản trợ cấp người cao tuổi 500.000 đồng mỗi tháng, bà không có nguồn thu ổn định. Căn nhà tình thương nơi 4 bà cháu sinh sống cũng đã xuống cấp, mái tôn dột nhiều mỗi khi trời mưa.

Trải lòng của Ốc Thanh Vân

Chứng kiến hoàn cảnh của ba chị em Mộng Xuân, Ốc Thanh Vân không giấu được nước mắt. Nữ MC xót xa khi các em còn quá nhỏ đã phải trải qua nhiều mất mát: thiếu vắng tình mẹ, mồ côi cha và lớn lên trong vòng tay người bà tuổi cao, sức yếu. Hình ảnh bà nội mang bệnh nhưng vẫn gắng gượng lao động để nuôi ba cháu khiến nữ MC nghẹn lòng.

Cầu thủ Phạm Lý Đức cũng xúc động trước hoàn cảnh của gia đình nhân vật. Anh chia sẻ sự xót xa khi bốn bà cháu không có nguồn thu nhập ổn định, chỉ biết nương tựa vào nhau và sự giúp đỡ của mọi người. Trên sóng truyền hình, nam cầu thủ bày tỏ hy vọng mẹ của Mộng Xuân một ngày nào đó sẽ trở về để các em có thêm điểm tựa cả về tinh thần lẫn cuộc sống.

Dàn khách mời hết mình với các thử thách, với mong muốn mang tiền thưởng về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn Ảnh: NSX

Tuy nhiên, MC Ốc Thanh Vân cho biết bản thân không còn đặt nhiều hy vọng vào việc người mẹ sẽ quay về. Nữ MC bày tỏ: "Ai cũng có những khó khăn và lý do riêng khiến họ không thể trở về. Nhưng nếu như không có chuyện rời đi thì bây giờ các con vẫn còn có mẹ bên cạnh. Với tôi, dù cuộc sống có khổ đến đâu thì mẹ và con vẫn nên ở bên nhau. Tôi không hiểu vì sao chị đã mang thai ba lần, sinh ra ba đứa con nhưng lại có thể rời đi như vậy. Với tôi, hạnh phúc lớn nhất của một người mẹ chính là các con”.

Không chỉ dành những lời động viên cho gia đình Mộng Xuân, Liz Kim Cương và Phạm Lý Đức còn dốc hết sức trong các thử thách với mong muốn mang về phần thưởng giá trị cho các em. Dù tiêu tốn nhiều thể lực, cả hai vẫn nỗ lực hoàn thành trọn vẹn từng lượt thi, tiếp thêm động lực cho ba chị em Mộng Xuân.

Trải qua các phần thi, gia đình em Danh Thị Mộng Xuân về thứ ba, nhận 19 triệu đồng; gia đình em Phạm Thanh Tuyền về nhì với 22 triệu đồng; còn gia đình em Hà Thị Ngọc Bích giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 58 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Phạm Lý Đức còn trích tiền túi hỗ trợ các em nhỏ. Nam cầu thủ chia sẻ, số tiền trên không của riêng anh mà là tấm lòng của anh và các đồng đội, anh em cầu thủ cùng ban huấn luyện viên, món quà nhỏ thể hiện sự đồng hành cùng với những mảnh đời khó khăn.