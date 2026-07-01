Lý do khiến cầu thủ Lý Đức khóc nghẹn trong show thực tế

Tập 193 Mái ấm gia đình Việt được dẫn dắt bởi MC Ốc Thanh Vân. Đảm nhận vai trò khách mời, ca sĩ Liz Kim Cương và cầu thủ Phạm Lý Đức nhiều lần nghẹn ngào trước hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ.

Trong đó, câu chuyện của Hà Thị Ngọc Bích khiến nhiều người xót xa. Theo tiết lộ, nhiều năm trước, cha của cô bé bỏ đi, đến nay không còn liên lạc. Mẹ Ngọc Bích là Hà Mỹ Hạnh (sinh năm 1991) trước đây nhận đan tại nhà để có thêm thu nhập nhưng nhiều năm nay không còn việc, chỉ được hưởng trợ cấp khuyết tật 750.000 đồng mỗi tháng.

Cầu thủ Phạm Lý Đức và dàn nghệ sĩ xót xa trước hoàn cảnh của em Ngọc Bích ẢNH: NVCC

Mọi gánh nặng kinh tế của gia đình Ngọc Bích đều đặt lên vai ông bà ngoại. Dù tuổi đã cao, mắc bệnh tiểu đường, đau khớp và mỗi người đều bị hỏng một mắt, ông bà vẫn phải đi làm thuê chăm sóc, thu hoạch khóm để nuôi cả gia đình với thu nhập trung bình từ 4 - 5 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, gia đình có một mảnh vườn trồng khóm ở xa nhà, nhưng sau mỗi vụ thu hoạch kéo dài nhiều tháng cũng chỉ có thêm khoảng 1 - 2 triệu đồng.

Ngôi nhà của gia đình Ngọc Bích đã hơn 20 năm tuổi, được dựng bằng gỗ, nhiều cột đã mục nát, mái dột khắp nơi. Mỗi mùa mưa, nước tạt và dột vào nhà, còn đến mùa nước nổi, nước ngập đến mắt cá chân vì nằm sát mé sông. Gia đình cũng chưa có nhà vệ sinh, điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn.

Mỗi ngày, hai chị em Ngọc Bích đến trường bằng chiếc xe đạp cũ. Ước mơ lớn nhất của cô bé là trở thành cô giáo để dạy chữ cho mẹ, giúp mẹ hiểu thêm về thế giới và bù đắp phần nào những thiệt thòi đấng sinh thành đã trải qua. Ngọc Bích cũng mong sau này có thể chăm lo cho ông bà và những người thân trong gia đình.

Lý Đức và dàn nghệ sĩ trải lòng

Lý Đức đặt quyết tâm hoàn thành tốt các thử thách, mang lại tiền thưởng cho các em nhỏ ẢNH: NSXCC

Chứng kiến hoàn cảnh của chị em Ngọc Bích, cầu thủ Phạm Lý Đức nhiều lần lén lau nước mắt. Anh đau lòng khi hai chị em lớn lên trong cảnh thiếu vắng tình cha suốt nhiều năm. Điều khiến nam cầu thủ xúc động hơn cả là sự hiểu chuyện của Ngọc Bích khi em luôn nỗ lực học tập và nuôi ước mơ trở thành cô giáo để dạy chữ cho mẹ.

Phạm Lý Đức cũng không khỏi xót xa khi gia đình vốn đã khó khăn lại càng chồng chất khó khăn bởi mẹ bị khiếm thính, khiếm ngôn, cha bỏ đi. Trong khi đó, ông bà ngoại của cô bé tuổi cao, mang nhiều bệnh tật nhưng vẫn phải gồng gánh cả gia đình.

MC Ốc Thanh Vân nghẹn lòng khi nghĩ đến việc cha của Ngọc Bích đã rời bỏ gia đình suốt 9 năm qua. Nữ MC xót xa khi hai chị em còn quá nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi và tổn thương. Đặc biệt, lời nhắn nhủ của Ngọc Bích mong cha trở về thăm mẹ một lần, mà không hề nhắc đến mong muốn dành cho bản thân càng khiến cô xúc động.

Trong khi đó, ca sĩ Liz Kim Cương xúc động trước hình ảnh hai chị em Ngọc Bích với gương mặt hồn nhiên nhưng luôn chất chứa nỗi buồn vì hoàn cảnh gia đình và sự thiếu vắng tình cha. Khi nghe các em chia sẻ về những bữa cơm chỉ có kho quẹt, nhiều lúc còn thiếu cả gạo để ăn, nữ ca sĩ không giấu được sự nghẹn ngào. Cô dành nhiều lời động viên, khích lệ Ngọc Bích tiếp tục theo đuổi việc học, đồng thời cho biết sẽ nỗ lực hết mình trong các thử thách của chương trình để mang về phần thưởng, góp phần giúp gia đình các em vượt qua giai đoạn khó khăn.