Cô giáo gieo niềm vui cho lớp học tuổi xế chiều

Những học viên mái đầu bạc trắng…

“Hello everyone. Nice to meet you!” (Xin chào mọi người, rất vui được gặp mọi người) là câu chào quen thuộc mỗi khi chị Yến bước vào lớp học đặc biệt này. Đáp lại, những học viên tóc đã bạc, giọng nói đã trầm khàn vẫn hào hứng cất lời: “Hello teacher, nice to meet you!” (Xin chào cô giáo, rất vui được gặp cô). Lớp học vì thế bắt đầu trong không khí rộn ràng, phấn khởi – điều hiếm khi thấy ở một lớp học tiếng Anh dành cho người cao tuổi, nơi việc tiếp cận một ngôn ngữ mới vốn không hề dễ dàng.

Cô Yến luôn tạo không khí lớp học sôi động, vui vẻ ẢNH: NVCC

Chia sẻ về cơ duyên đến với lớp học, chị Yến cho biết trước đây từng là nhân viên văn phòng và có dịp gặp gỡ nhiều người cao tuổi khi sinh hoạt chung trong một đạo tràng. Xuất phát từ niềm đam mê tiếng Anh và sự gắn bó đặc biệt với các cụ, chị Yến đã đồng hành cùng lớp học suốt 8 năm qua, không chỉ mang đến niềm vui tuổi già mà còn giúp nhiều học viên có thể ứng dụng tiếng Anh trong cuộc sống hằng ngày.

Với vẻ ngoài trẻ trung, năng động, chị Yến lại có một “sở thích” đặc biệt là gắn bó với người cao tuổi, vì thế nhiều người còn gọi chị vui là “bà cụ non”. “Hồi nhỏ, tôi sống cùng ông bà nội và nhận được rất nhiều tình yêu thương. Khi ông bà đã không còn, tôi luôn tự nhủ nếu có thể làm điều gì đó cho các cụ già, giúp các cụ vui hơn, để tuổi già thêm ý nghĩa thì tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình”, chị Yến chia sẻ.

Các học viên làm bài tập nhóm rất say mê ẢNH: NVCC

Ban đầu, việc làm quen với tiếng Anh của các cụ gặp không ít khó khăn do phần lớn chưa từng tiếp xúc với ngôn ngữ này, lại thêm tuổi cao nên trí nhớ giảm, học trước quên sau. Tuy vậy, bằng sự kiên trì của cả người dạy lẫn người học, có khi suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ xoay quanh một từ “Hello” nhưng không ai bỏ cuộc.

“Thấy các cụ say mê, chăm chỉ học tiếng Anh, tôi rất vui. Đó là một thử thách không nhỏ, nhưng không ai nản lòng. Các cụ đã lớn tuổi mà vẫn kiên trì như vậy, nên bản thân mình càng phải cố gắng hơn, tìm những phương pháp phù hợp để giúp các cụ dễ hiểu, dễ nhớ và dễ vận dụng,” chị Yến cho biết.

Cô giáo không chỉ chắc chuyên môn mà còn giỏi tâm lý, thân thiện và cởi mở ẢNH: NVCC

Theo chị Yến, để phù hợp với đối tượng học, chị đã lựa chọn giáo trình Tiếng Anh vỡ lòng dành cho người cao tuổi (NXB Thế giới) dùng cho lớp học, đồng thời tổ chức các hoạt động minigame, vừa chơi vừa học giúp đan xen các cụ tiếp thu dễ dàng hơn. Mỗi một từ vựng học được các cụ đều viết đi viết lại từ 20 - 50 lần, thậm chí đến 100 lần mới nhớ được. Hiện lớp có 14 học viên, 13 cụ bà và 1 cụ ông đã ngoài 80 tuổi. Lớp học duy trì một tuần một buổi, mỗi buổi 2 tiếng và được tổ chức tại nhà của cô Thắng, một học viên trong lớp.

Giúp các cụ sống vui, sống khỏe

Là những học viên đặc biệt, nên đồ dùng học tập của các cụ cũng mang “dấu ấn riêng”. Thay vì bút viết hay máy tính, các cụ thường mang theo hai cặp kính - một để nhìn xa, một để nhìn gần; cùng thuốc nhỏ mắt, thuốc xương khớp và cả đồ ăn phòng khi tụt huyết áp. Mỗi người còn có một cuốn vở nháp với những dòng chữ thật to, rõ ràng.

“Các cụ thường viết vào nháp để tránh sai. Khi chắc chắn rồi mới chép vào sổ chính cho thật nắn nót. Cuốn sổ này tôi tặng nên ai cũng trân trọng, xem như một món quà ý nghĩa từ cô giáo”, chị Yến chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Đà (83 tuổi), học viên của lớp, cho biết: “Tôi rất thích học ngoại ngữ nhưng tuổi cao nên nghe khó, phát âm cũng khó. Đến lớp của Yến, tôi như trẻ ra thêm vài tuổi. Cô không chỉ giỏi chuyên môn mà còn rất tâm lý, thấy học viên mệt thì cho nghỉ, kể chuyện vui. Chữ trên bảng lúc nào cũng thật to, thật rõ để chúng tôi dễ nhìn. Trước đây tôi hay mất ngủ, nhưng giờ cứ nằm lẩm nhẩm từ tiếng Anh học được là lại dễ ngủ hơn”.

Đằng sau lớp học đặc biệt ấy là một động lực rất giản dị của người giáo viên trẻ. “Mỗi ngày đến lớp, nhìn các cụ tóc bạc cùng nhau học bài, tôi thấy mình có thêm động lực. Tôi nhớ bà mình - người đã cho tôi một tuổi thơ đầy yêu thương. Rồi tôi tự hỏi, sau này khi mình già đi, liệu có còn được như các cụ bây giờ không. Vì thế, nếu có thể đồng hành và kiên nhẫn, tôi sẽ cố gắng hết sức”, chị Yến trải lòng.

Không chỉ đến lớp đều đặn, nhiều học viên còn quay video bài giảng để học lại ở nhà, có người còn tập gõ tiếng Anh trên điện thoại để ghi nhớ từ vựng. Ngay cả khi điện thoại chuyển sang giao diện tiếng Anh, họ vẫn bình tĩnh tự điều chỉnh về tiếng Việt. Trong thời gian giãn cách vì dịch Covid-19, lớp học vẫn được duy trì trực tuyến đều đặn như thường lệ. Điều đặc biệt là dù tuổi cao, mỗi người vẫn tự sắp xếp phương tiện để đến lớp đúng giờ, không để ai phải chờ đợi. Có buổi, các cụ còn mặc áo dài đi học, như một cách gợi lại ký ức thanh xuân - một thời đến lớp đầy mộng mơ.

Các cụ nghỉ giải lao sau khi đi dọn rác ẢNH: NVCC

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một lớp học tiếng Anh, nơi đây còn là không gian để các học viên chia sẻ kinh nghiệm sống, những câu chuyện về gìn giữ hạnh phúc, nề nếp gia đình mà nhiều người trẻ có thể học hỏi, chuẩn bị cho hành trang vào đời. Không dừng lại ở việc học ngoại ngữ, lớp học đặc biệt còn hướng đến những hoạt động thiết thực, góp ích cho cộng đồng.

Là những thành viên của “Hội yêu rác”, chị Yến và các học viên thường xuyên tổ chức các buổi nhặt rác quanh khu vực lớp học hoặc tại những điểm được các cụ đề xuất. Người mang bao tải, người chuẩn bị găng tay, kẹp rác… tất cả cùng chung tay vì một mục tiêu giản dị: giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Hoạt động được duy trì đều đặn vào cuối tuần hoặc những dịp nghỉ lễ, góp phần hỗ trợ lực lượng công nhân môi trường và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Hơn cả những buổi học hay hoạt động tình nguyện, “chất kết dính” giúp lớp học luôn tràn đầy năng lượng tích cực chính là cô giáo Hải Yến - người luôn mang đến sự tươi tắn, gần gũi và truyền cảm hứng cho các học viên. Dù ở bất kỳ hoạt động nào, chị cũng tạo được niềm vui và động lực để các cụ sống vui, sống khỏe, không bi quan hay thu mình trong tuổi già.

Bên cạnh lớp học, chị Yến còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như tặng quà người già neo đơn, dọn dẹp vệ sinh nơi công cộng, trồng cây xanh… Với chị, ở bất kỳ độ tuổi nào, con người vẫn có thể sống có ích, cống hiến và góp phần mang lại những điều tốt đẹp hơn cho cuộc đời.