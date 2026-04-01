Ốc Thanh Vân xuất hiện với diện mạo 'lạ', nói quan điểm làm nghề ở tuổi 42

NSƯT Ốc Thanh Vân đánh dấu màn tái xuất điện ảnh với vai diễn Jennifer Trúc Nguyễn trong phim kinh dị Heo năm móng. Cụ thể, người đẹp 8X hóa thân thành vợ của Chí (Trần Ngọc Vàng thủ vai), sở hữu tính cách phóng khoáng. Jennifer Trúc Nguyễn là người yêu chồng, thương con nhưng chính sự khác biệt về văn hóa, đời sống tinh thần khiến cuộc sống hôn nhân rơi vào bế tắc khi có nhiều mâu thuẫn xảy ra.

Ốc Thanh Vân tái hiện hình ảnh phóng khoáng của Jennifer Trúc Nguyễn tại sự kiện công bố phim Ảnh: NSX

Khác với hình ảnh nữ tính thường thấy, tại sự kiện công bố dự án diễn ra ngày 31.3, Ốc Thanh Vân xuất hiện với tạo hình khác lạ - phong cách ăn mặc táo bạo, làn da nâu cùng kiểu tóc xoăn. Trao đổi với chúng tôi, bà mẹ 3 con cho biết đây cũng chính là tạo hình của Jennifer Trúc Nguyễn trong phim. Theo bật mí của nữ diễn viên, để hóa thân vào nhân vật, cô đã chấp nhận đi nhuộm da, giúp lột tả được sự phóng khoáng của một cô vợ Việt kiều, đồng thời tạo ra sự đối lập với hình ảnh của người chồng trên màn ảnh rộng.

“Vì lần đầu thay đổi nên tôi không lường trước đến mức nào. Chồng tôi cũng hơi giật mình vì nhìn tôi vừa đen, vừa gầy hơn. Nhưng anh ấy cũng quen với việc tôi biến đổi cho nhân vật. Hết vai rồi, phải hơn 10 ngày sau tôi mới về lại giao diện bình thường”, cô tâm sự.



Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng vào vai vợ chồng dù ngoài đời cách nhau 14 tuổi Ảnh: NSX

Nói về việc đóng vai vợ chồng với đàn em kém 14 tuổi, Ốc Thanh Vân hài hước cho biết cô vui vì nghĩ “mình cũng không bị đánh giá quá thấp”. Nữ diễn viên tâm sự bản thân phải cố gắng tập gym, yoga để có thể diện những bộ trang phục táo bạo khi đảm nhận vai Jennifer Trúc Nguyễn. Trong quá trình làm việc chung, cô sẵn sàng hướng dẫn, giúp tạo sự kết nối với đàn em.

“Trước đó, hai chị em có biết nhau nhưng chưa bao giờ làm việc chung trong một dự án. Trong khi điều đó lại rất quan trọng, chẳng hạn đóng phim truyền hình thì thời gian làm việc chung sẽ nhiều, còn với điện ảnh là phải làm liền, nhiều khi những cảnh nặng được đẩy lên trước. Cho nên chúng tôi phải trao đổi với nhau", sao nữ cho hay.

Theo Ốc Thanh Vân, trước khi thực hiện phân đoạn tranh cãi nảy lửa giữa hai vợ chồng, cô và Trần Ngọc Vàng đã phải ngồi lại bàn bạc để có sự kết hợp ăn ý. Trong vai trò đàn chị, cô không ngại đưa ra những lời khuyên, đồng thời lắng nghe những chia sẻ của diễn viên kém 14 tuổi. "Trần Ngọc Vàng rất thiện chí hợp tác", cô kể.

Ốc Thanh Vân trân trọng những cơ hội mình có được trong nghề Ảnh: NSX

Người đẹp 8X hài hước bật mí thêm: “Tôi đã mở một lớp dạy về tâm lý hôn nhân gia đình, vì bạn ấy chưa trải qua. Còn tôi ở trong đời sống hôn nhân nhiều năm nên hiểu rằng mâu thuẫn về tiền bạc, con cái sẽ đến mức nào. Chúng tôi đã phải chuẩn bị rất kỹ. Tôi mừng vì bạn ấy không chỉ tôn trọng mình mà còn rất cầu thị”.

Chia sẻ thêm về màn tái xuất điện ảnh sau quãng thời gian vắng bóng, Ốc Thanh Vân nói bản thân nhận lời mời cho nhân vật Jennifer Trúc Nguyễn sau khi vừa từ Úc trở về. Rời khỏi việc rửa chén, nấu cơm, giặt đồ… nữ nghệ sĩ thừa nhận bản thân lúc đó chỉ muốn được làm nghề. “Tôi quay về với sân khấu kịch, trân trọng những cơ hội mới. Tôi mến tài năng của đạo diễn, nên không suy nghĩ nhiều. Đến khi đọc kịch bản, tôi thấy đây là nhân vật thú vị, có những cái để mình khai thác về mặt cảm xúc trong vai trò một diễn viên”, cô chia sẻ.

Ở tuổi ngoài 40, Ốc Thanh Vân nói cô không hoạt động nghệ thuật theo kiểu “nhắm mắt làm đại”. Thay vào đó, nữ diễn viên biết rõ mình đang làm gì, đóng góp nhiều hơn chứ không chỉ vì bản thân. “Tôi cũng biết thân biết phận lắm. Ở tuổi lưng chừng, già không già, trẻ không trẻ, được làm vợ của Trần Ngọc Vàng là một cơ hội thì làm sao từ chối được. Chúng tôi phải dùng 200% sức lực vì quay đêm cũng khá đuối”, Ốc Thanh Vân bộc bạch.