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    OCB có Tổng giám đốc mới

    Thanh Xuân
    Thanh Xuân
    Ngày 21.6, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) công bố quyết định bổ nhiệm ông Dương Đức Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 26.10. Đây là vị tổng giám đốc thứ 3 trong năm nay của OCB.

    Ông Dương Đức Hùng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng đảm nhiệm vai trò quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức trong nước và quốc tế. Với sự chuyên nghiệp, nền tảng sâu rộng về quản trị và điều hành, ông được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tổ chức thực thi và triển khai chiến lược của OCB. Trước ông Dương Đức Hùng là ông Chris Shayan ở vị trí quyền Tổng giám đốc OCB.

    OCB có Tổng giám đốc mới- Ảnh 1.

    Tân Tổng giám đốc OCB ông Dương Đức Hùng

    ẢNH; T.Q

    Cùng với việc kiện toàn nhân sự ban điều hành, ông Chris Shayan được bổ nhiệm vị trí Giám đốc điều hành phụ trách chuyển đổi, số hóa và phát triển kinh doanh phân khúc bán lẻ. Là chuyên gia về công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), ông được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phối hợp giữa năng lực công nghệ và nhu cầu kinh doanh, đưa dữ liệu vào quá trình ra quyết định, phát triển các giải pháp phù hợp hơn với từng nhóm khách hàng.

    Chia sẻ về quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc và Giám đốc điều hành, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB cho biết đây là bước đi quan trọng nhằm củng cố năng lực điều hành cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Theo ông, tăng trưởng không chỉ đòi hỏi một chiến lược đúng đắn, mà còn cần sự kết hợp đồng bộ giữa quản trị, công nghệ và khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh, qua đó mang lại giá trị thiết thực cho thị trường và khách hàng. Sức mạnh của một tổ chức không đến từ một cá nhân riêng lẻ, mà được tạo nên từ đội ngũ lãnh đạo và hơn 7.000 cán bộ nhân viên, theo từng vai trò và hướng đến mục tiêu chung. Đây là nền tảng để OCB nâng cao hiệu quả, đồng thời tạo dựng những động lực tăng trưởng bền vững trong chặng đường phía trước.

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