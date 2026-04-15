OCB chia cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 30.625 tỉ đồng

Tại Đại hội, có cổ đông đặt câu hỏi chất vấn ban chủ tọa về việc ngân hàng có hoạt động kinh doanh cốt lõi tốt nhưng giá cổ phiếu OCB lại giao dịch ở mức rất thấp. Ngân hàng có giải pháp gì cho vấn đề này không?

Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) OCB cho rằng, OCB rất minh bạch trong việc ghi nhận và hạch toán sổ sách, số liệu phản ánh đúng bản chất hoạt động kinh doanh nội tại. Trước khi niêm yết năm 2021 ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) luôn đạt trên 20 - 25%. Nhưng sau đó bị giảm xuống thấp hơn. Vì vậy, OCB đặt mục tiêu sẽ quay mức cũ, ROE trên 15% khi chu kỳ kinh doanh của OCB đã giải quyết được các bất cập trong năm vừa rồi. "Tôi tin là giá cổ phiếu sẽ tăng và được đánh giá đúng", ông Trịnh Văn Tuấn cho hay.

Các cổ đông OCB thông qua tờ trình chia cổ tức, tăng vốn điều lệ ẢNH: T.X

Theo OCB, kết quả kinh doanh năm 2025 với tổng tài sản OCB đạt 322.949 tỉ đồng tăng 16,8% so với năm 2024. Huy động thị trường 1 đạt 220.958 tỉ đồng tăng 14,8% so với cuối năm trước. Dư nợ tín dụng thị trường 1 ở mức 205.065 tỉ đồng, tăng 13,9% so với đầu năm. Trong đó, quy mô dư nợ tín dụng xanh vượt 21.000 tỉ đồng, tăng 10,5% so với năm 2024. Tổng thu thuần của OCB đạt 11.590 tỉ đồng, tăng 15,1%. Lợi nhuận trước thuế đạt mức 5.022 tăng 25,4% so với năm 2024.

Các cổ đông thông qua kế hoạch OCB đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 tổng tài sản đạt 354.214 tỉ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Tổng huy động thị trường 1 đạt 251.919 tỉ đồng, tăng 14%. Dư nợ thị trường 1 đạt 235.875 tỉ đồng, tăng 15%. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.960 tỉ đồng, tăng 39% so với kết quả năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, OCB định hướng tập trung vào việc cải thiện hiệu quả hoạt động. Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng vào các phân khúc chiến lược, đi đôi với kiểm soát chất lượng. Tăng cường phát triển nguồn thu nhập ngoài lãi, cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng. Số hóa, tối ưu vận hành giúp tăng trải nghiệm khách hàng và hiệu suất làm việc.

Đồng thời OCB tăng vốn điều lệ lên hơn 30.625 tỉ đồng thông qua việc phát hành 399,46 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15%) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá là gần 3.995 tỉ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ mức 26.631 tỉ đồng lên 30.625 tỉ đồng.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung ông Lê Xuân Nghĩa làm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo danh sách nhân sự dự kiến đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 8 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập.