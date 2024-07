Olympic 2024 khai mạc hoành tráng, độc lạ nhất lịch sử: Cờ Việt Nam tung bay trên thuyền

Lần đầu tiên trong lịch sử Olympic, lễ khai mạc được tổ chức bên ngoài sân vận động chính với sự tham gia của 7.000 VĐV diễu hành dọc sông Seine qua các di tích lịch sử của thủ đô nước Pháp. Trong một sự khởi đầu đầy tham vọng và mạo hiểm so với các lễ khai mạc trước đây, các VĐV đã đi thuyền trên một đội gồm 85 chiếc thuyền thay vì đi bộ theo đường chạy truyền thống.

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) ở lễ khai mạc Olympic 2024 AFP

VĐV judo Teddy Riner và VĐV chạy nước rút Marie-Jo Perec của Pháp thắp sáng ngọn đuốc Olympic trong lễ khai mạc. AFP

Olympic 2024 khai mạc hoành tráng, độc lạ nhất lịch sử AFP

Khoảng 300.000 người đã trực tiếp theo dõi từ các khán đài được xây dựng đặc biệt trên bờ sông và 200.000 người khác từ các ban công và căn hộ nhìn ra ngoài. Điểm kết thúc của tuyến đường diễu hành là địa điểm gần tháp Eiffel, nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố khai mạc sự kiện.

Theo truyền thống, đoàn Hy Lạp đã vinh dự dẫn đầu đoàn thuyền, với tư cách là cái nôi của phong trào Olympic hiện đại. Chương trình kết hợp văn hóa và lịch sử Pháp trong khi một phân đoạn theo phong cách cabaret được ghi âm trước của ngôi sao nhạc pop người Mỹ Lady Gaga nổi bật trong giai đoạn đầu của cuộc diễu hành.

Các đoàn VĐV các nước diễu hành trên các thuyền AFP

Cờ các đoàn được diễu hành ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc. VĐV Lê Đức Phát phất cờ Tổ quốc trên thuyền AFP

VĐV Việt Nam gồm: Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Trần Thị Nhi Yến (điền kinh), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Lê Quốc Phong (bắn cung). Cùng trưởng đoàn Đặng Hà Việt và các cán bộ đoàn QUANG TUYẾN

Siêu sao R&B người Pháp - Malaysia Aya Nakamura, ca sĩ nói tiếng Pháp được nghe nhiều nhất trên thế giới, cũng trình diễn. Hàng chục vũ công mặc váy hồng đã tạo nên một mảng màu tuyệt đẹp trên bờ sông Seine trong một khoảnh khắc ấn tượng khác.

Các địa danh và kiến trúc của Paris được làm nền cho cả chương trình lễ khai mạc và đóng vai trò tương tự đối với phần lớn các cuộc thi đấu môn thể thao sau đó.

Tầm nhìn của chủ nhà Pháp là một Olympic tiết kiệm chi phí hơn và ít gây ô nhiễm hơn so với các kỳ trước, với việc các cuộc tranh tài sẽ diễn ra tại các địa điểm lịch sử xung quanh thủ đô.

Bất chấp cơn mưa lớn và làn sóng tấn công phá hoại làm tê liệt mạng lưới đường sắt cao tốc của Pháp vào sáng sớm ngày 26.7, trưởng ban tổ chức Olympic 2024 Tony Estanguet cho biết trước khi lễ khai mạc bắt đầu, ông tự tin sẽ tổ chức "một bữa tiệc tuyệt vời".

Danh thủ bóng đá Pháp Zinadine Zidane nhận đuốc từ người bí ẩn, sau đó trao ngọn đuốc cho tay vợt huyền thoại người Tây Ban Nha Rafael Nadal. "Ông vua sân đất nện" đi trên thuyền, thay phiên nhau cầm đuốc cùng cựu VĐV điền kinh Carl Lewis, cựu tay vợt Serena Willimas và thể dục dụng cụ Nadia Comaneci. AFP

Hình ảnh đẹp tuyệt vời AFP

Bất chấp trời mưa và các hoạt động phá hoại nhưng lễ khai mạc Olympic 2024 đã diễn ra suôn sẻ. Cựu danh thủ bóng đá Zidane cầm đuốc AFP

Một hoạt động an ninh lớn đã được triển khai cho buổi lễ, với một vành đai an ninh được dựng lên dọc theo cả hai bờ sông Seine. Buổi lễ được bảo vệ bởi 45.000 cảnh sát và sĩ quan bán quân sự, cùng 10.000 binh lính và 22.000 vệ sĩ tư nhân sẽ hoàn thành hoạt động an ninh.

Các tay súng bắn tỉa của cảnh sát đã đậu ở các điểm quan sát dọc theo con sông, được hàng trăm tòa nhà nhìn ra.