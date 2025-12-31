Ổn định vĩ mô để kinh tế tăng trưởng hai con số trong năm 2026

Ngày 31.12, Báo Người Lao Động tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 - 2025 với chủ đề "Ổn định vĩ mô, thực thi thể chế - Nền tảng cho tăng trưởng 2026". Phát biểu tại diễn đàn, chuyên gia kinh tế, TS Trần Du Lịch cho rằng sau đại dịch Covid-19, Chính phủ đã lựa chọn mô hình phục hồi và tăng trưởng dựa trên ba trụ cột chính: Thị trường nội địa, xuất khẩu và đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt. Cách tiếp cận này đã mang lại những kết quả tích cực, giúp nền kinh tế phục hồi khá thành công trong bối cảnh nhiều biến động toàn cầu.

Báo Người Lao Động tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4-2025 sáng 31.12 ẢNH: NLD

TS Trần Du Lịch nhấn mạnh: Việt Nam không xa lạ với việc giải bài toán "kép": Vừa kiểm soát lạm phát, vừa thúc đẩy tăng trưởng. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, hai mục tiêu này không loại trừ lẫn nhau nếu chính sách được điều hành linh hoạt và nhất quán. Tăng trưởng vẫn là mục tiêu mà Việt Nam hướng tới, song không thể đánh đổi bằng bất ổn vĩ mô. Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên tắc "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" vẫn còn nguyên giá trị. Trong đó, cái "bất biến" chính là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Vấn đề cốt lõi nằm ở sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, nhằm bảo đảm các dòng tiền được kích hoạt và phân bổ hiệu quả nhất. Cần tháo gỡ những "điểm nghẽn" đang làm dòng tiền bị ách tắc, đồng thời định hướng tín dụng dịch chuyển dần sang các lĩnh vực tạo ra giá trị cho nền kinh tế thực, bao gồm sản xuất, hạ tầng (cả hạ tầng số và hạ tầng vật chất), logistics và xây dựng...

Đồng quan điểm, GS Nguyễn Ðức Khương - thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Chủ tịch AVSE Global - cũng cho rằng ổn định kinh tế vĩ mô là “vũ khí” quan trọng nhất để củng cố niềm tin của nhà đầu tư, kích thích tiêu dùng trong nước và bảo đảm nền tảng cho sự phát triển dài hạn. Khi nghiên cứu kinh nghiệm của các nền kinh tế trong khu vực, ông nhận thấy một điểm chung là khả năng duy trì tăng trưởng tương đối cao đi kèm với kiểm soát lạm phát hiệu quả. Ấn Độ trong 5 năm qua đạt mức tăng trưởng từ 6,5% đến gần 9,7%, trong khi lạm phát được giữ ổn định ở khoảng 4 - 5% và dự kiến giảm xuống còn khoảng 2,6% vào năm 2025; Singapore, dù là nền kinh tế phát triển cao, vẫn giữ được sự ổn định đáng chú ý, với lạm phát chỉ khoảng 1,2%.

Từ những kinh nghiệm này, ba yếu tố cốt lõi mà Việt Nam cần đặc biệt chú trọng trong giai đoạn tới. Thứ nhất, phối hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát nhưng vẫn hỗ trợ tăng trưởng. Điều này đòi hỏi cung tiền được điều tiết chặt chẽ, có trọng tâm, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào đổi mới sáng tạo, nghiên cứu - phát triển (R&D) và chuyển đổi công nghệ. Thứ hai, đa dạng hóa nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào một số ít ngành hoặc thị trường xuất khẩu chủ lực để ứng phó linh hoạt với biến động toàn cầu. Thứ ba, đầu tư mạnh mẽ vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là con đường duy nhất để nâng cao năng suất lao động, gia tăng giá trị nội địa và cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn. Ngoài ra, kỷ luật tài khóa, tính minh bạch và độ tin cậy của chính sách cần được đặt lên hàng đầu. Đây là những yếu tố quyết định niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng.



