10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2025

Tăng trưởng kinh tế VN nằm trong nhóm dẫn đầu châu Á

Năm 2025 đang dần khép lại với nhiều gam màu đan xen của kinh tế thế giới: tăng trưởng toàn cầu chậm lại, căng thẳng địa chính trị và thương mại gia tăng... Trong bối cảnh đó, kinh tế VN vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2025 cho thấy tăng trưởng GDP cả năm ước đạt khoảng 8%, thuộc nhóm cao nhất châu Á và thuộc nhóm tăng trưởng hàng đầu thế giới. Quy mô GDP cả nước ước đạt 510 tỉ USD và thu nhập bình quân đầu người lần đầu vượt mốc 5.000 USD, tăng 1,4 lần so với năm 2020, đưa VN vào nhóm nước thu nhập trung bình cao… Kết quả đó là nhờ những nỗ lực vượt bậc của VN, với sự điều hành xuyên suốt của Chính phủ khi làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo… Mức tăng trưởng GDP 8% năm nay cũng cho thấy khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế VN trong bối cảnh bất định toàn cầu. Điều này đã tạo ra niềm tin cho người dân và đặt nền tảng vững chắc để cả nước bước vào kỷ nguyên mới từ năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số.

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục

Kim ngạch xuất nhập khẩu của VN năm 2025 đạt kỷ lục ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Bất chấp tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn gia tăng, đặc biệt việc Mỹ áp thuế đối ứng đã làm ảnh hưởng đến lưu chuyển hàng hóa, hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu toàn cầu, kim ngạch xuất nhập khẩu của VN cả năm 2025 đạt kỷ lục mới với ước đạt 920 tỉ USD, tăng 17% so với năm trước. Trong đó, nhập khẩu ước đạt hơn 449 tỉ USD, tăng 18% và xuất khẩu ước đạt 471 tỉ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2025, dự kiến thặng dư thương mại đạt khoảng 22 tỉ USD. Với kết quả này, VN chính thức thuộc nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất trên thế giới. Nếu so với kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên cán mốc 100 tỉ USD khi VN chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2007 thì đến nay mức tăng trưởng đạt hơn 9 lần. Điều đó cho thấy hàng hóa của VN đã tăng tốc tiến ra thế giới, đáp ứng được các quy định, tiêu chuẩn khắt khe của nhiều thị trường, nhất là các nước phát triển như EU, Mỹ, Nhật Bản…

Nghị quyết 68 lần đầu tiên đặt kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất

Trong năm nay, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, đột phá, gồm Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với Nghị quyết 57 được đưa ra từ cuối năm 2024, "bộ tứ" Nghị quyết này có vai trò then chốt, quan trọng đối với phát triển kinh tế. Đặc biệt, Nghị quyết 68 lần đầu tiên đã thể hiện sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức chiến lược về vai trò của khu vực tư nhân, xem kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, năng lực cạnh tranh quốc gia, cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân giữ vai trò vững chắc cho nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường và hội nhập thành công. Từ sự thay đổi đó cùng với nhiều chính sách đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, hàng loạt doanh nghiệp (DN) trong nước đã mạnh dạn, tự tin đăng ký tham gia nhiều lĩnh vực vốn từ trước đến nay chỉ do DN nhà nước hoặc do khối ngoại làm chủ đầu tư. Song song, số lượng DN gia nhập thị trường tăng cao, đưa tổng số DN đang hoạt động trên cả nước đạt gần 1,1 triệu, cao hơn khoảng 160.000 đơn vị so với cuối năm 2024. Cùng với hơn 5 triệu hộ kinh doanh, lực lượng kinh tế tư nhân sẽ tiếp tục được phát triển, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế cả nước giai đoạn tiếp theo.

Vượt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Hoàn thành toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam năm 2025 ẢNH: TTXVN

Ngày 19.12 đánh dấu mốc lịch sử của ngành giao thông VN khi chính thức hoàn thành và thông xe kỹ thuật 3.188 km tuyến chính cao tốc Bắc - Nam và 325 km nút giao, đường dẫn, vượt mục tiêu 3.000 km theo kế hoạch 5 năm. Ngoài ra, đã hoàn thành 1.586 km quốc lộ và 1.701 km đường ven biển. Tính chung giai đoạn 2021-2025, cả nước hoàn thành, thông xe 2.025 km đường cao tốc, gần gấp đôi tổng số km cao tốc của 20 năm trước đó; đặc biệt hoàn thành thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Theo kế hoạch của Bộ Xây dựng, đến hết năm nay, cả nước sẽ hoàn thành 3.345 km tuyến chính cao tốc và 458 km nút giao, đường dẫn, với tổng chiều dài 3.803 km, lập kỷ lục về tiến độ thi công. Con đường thông suốt trên trục dọc của đất nước sẽ đảm bảo chất lượng vận tải hàng hóa cũng như vận tải hành khách, bao gồm chất lượng và tiện nghi từ Bắc đến Nam, kéo giảm giá thành hàng hóa; tiện nghi đi lại nâng cao phục vụ nhu cầu của người dân. Quan trọng hơn, tuyến cao tốc Bắc - Nam còn thúc đẩy các đô thị thuộc các tỉnh, thành dọc tuyến phát triển; mở ra các đường xương cá để từ đó các địa phương phát triển theo trục ngang. Các "mạch máu" sẽ được kích hoạt, tạo sức bật đột phá kinh tế cả nước.

Khánh thành "siêu" sân bay Long Thành

Sáng 19.12, liên tiếp 3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways hạ cánh tại sân bay Long Thành (Đồng Nai), đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngành hàng không VN - giấc mơ siêu cảng hàng không quốc tế đã chính thức thành hiện thực. Đạt chuẩn 4F (cấp cao nhất của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO), sân bay Long Thành mở ra không gian phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa VN trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực và thế giới. "Quả đấm thép" của ngành hàng không được kỳ vọng sẽ là bệ phóng mở ra không gian phát triển mới, tạo ra "hệ kinh tế sân bay" cho khu vực như cách quy hoạch mà các sân bay quốc tế lớn trên thế giới đã và đang thực hiện.

Sau khi hoàn thiện quy hoạch đạt tới năng lực khai thác 100 triệu lượt khách/năm, Long Thành sẽ thay thế vị trí của sân bay Tân Sơn Nhất, trở thành cảng hàng không lớn nhất nước. Hai cụm cảng này chính là "vũ khí" đưa VN trở thành một trong những trung tâm hàng không của khu vực, thúc đẩy sức cạnh tranh của ngành hàng không trên trường quốc tế.

Chiếc máy bay thương mại đầu tiên hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mở màn cho hoạt động hàng không dân dụng tại sân bay mới ẢNH: VNA

VN chính thức có Trung tâm tài chính quốc tế

VN chính thức có Trung tâm tài chính quốc tế đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngày 21.12, Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) tại VN chính thức được công bố thành lập. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc đưa TTTCQT đi vào hoạt động là sự khởi đầu của quá trình đổi mới cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả đối với sự phát triển thị trường tài chính. VN sẽ không còn chỉ được biết đến như "công xưởng" gia công, mà sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới an ninh tài chính toàn cầu, trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Lợi ích lớn nhất của TTTCQT không chỉ đo đếm bằng tiền, mà bằng sự đổi mới tư duy quản lý, công nghệ hiện đại. Áp lực cạnh tranh quốc tế sẽ thúc đẩy cải cách hành chính mạnh mẽ, minh bạch hơn, số hóa toàn diện hơn. Những cơ chế thử nghiệm thành công tại trung tâm sẽ được nhân rộng, tạo động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững. Các chuyên gia kinh tế đều cho rằng TTTCQT ra đời sẽ tạo ra thị trường vốn có chi phí hợp lý, thu hút thêm nguồn vốn quốc tế, góp phần thúc đẩy các động lực tăng trưởng mạnh hơn ngay trước thềm năm mới 2026 - thời điểm VN chính thức bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng 2 chữ số.

Số dự án đầu tư, khánh thành trong năm lập kỷ lục

Chỉ riêng trong năm 2025, cả nước đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỉ đồng. Trong đó nguồn vốn tư nhân là 3,84 triệu tỉ đồng, chiếm 74,6%, nguồn vốn nhà nước 1,3 triệu tỉ đồng, chiếm 25,4%. Các dự án được khởi công, khánh thành đều là những công trình trọng điểm thay đổi định dạng từ đường bộ, đường sắt, đường thủy tới hàng không và đô thị các địa phương; đồng thời hình thành những công trình mang tính biểu tượng quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Đây cũng là lần đầu tiên nước ta ghi nhận nguồn lực đầu tư lớn cùng lúc được triển khai, đặc biệt là lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư để cùng huy động nguồn lực trong xã hội. Theo các chuyên gia kinh tế, cứ 1% vốn đầu tư công giải ngân ghi nhận tăng thêm 0,058 điểm phần trăm GDP. Khi mỗi đồng ngân sách nhà nước bỏ ra có thể thu hút thêm 1,5 đồng vốn xã hội hóa, tạo ra tổng cộng 2,5 đồng đầu tư, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Hàng triệu tỉ đồng vốn đầu tư công mang ý nghĩa quan trọng là hoàn thiện mặt bằng hạ tầng chiến lược để làm cơ sở hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030.

Thị trường chứng khoán được nâng hạng lên thị trường mới nổi

Sau 25 năm ra đời, thị trường chứng khoán (TTCK) VN chính thức được tổ chức FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào đầu tháng 10. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của TTCK nói riêng và thị trường tài chính của VN nói chung. Việc nâng hạng đã phản ánh những cải tiến quan trọng trong cơ sở hạ tầng thị trường của VN. Kể từ khi được đưa vào danh sách theo dõi vào tháng 9.2018, VN đã thực hiện nhiều cải cách toàn diện để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

FTSE Russell là một trong ba tổ chức cung cấp chỉ số hàng đầu thế giới, bên cạnh MSCI và S&P Dow Jones Indices. Khi được nâng hạng, TTCK VN sẽ có nhiều cơ hội để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài từ các công ty quản lý quỹ, tổ chức tài chính, ngân hàng và tổ chức đầu tư khác với ước tính của nhiều tổ chức có thể lên đến 1,5 - 2 tỉ USD trong năm đầu tiên…

Ứng viên chính thức đầu tiên của "7 kỳ quan đô thị tương lai"

Ngày 3.11 ghi dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngành xây dựng VN khi dự án khu đô thị Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise chính thức nộp hồ sơ ứng viên tham gia chiến dịch bầu chọn quy mô toàn cầu "7 Kỳ quan đô thị tương lai", do tổ chức New7Wonders nổi tiếng thế giới khởi xướng. Đây là lần đầu tiên một dự án khu đô thị do người Việt quy hoạch, thiết kế và phát triển tham gia sân chơi toàn cầu. Đúng 17 ngày sau, ngày 20.11, Vinhomes Green Paradise xuất sắc vượt qua 90 hồ sơ ứng cử và đề cử từ khắp thế giới để được công nhận là ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch.

Sáng kiến bầu chọn "7 Kỳ quan đô thị tương lai" không đơn thuần là một cuộc đại thảo luận trên toàn cầu để tìm ra những kỳ quan mới. Đây còn là chiến dịch phản ánh chuẩn mực văn minh của thế kỷ 21, tôn vinh những đô thị tiên phong trong tư duy phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ nhân văn, đổi mới - sáng tạo; và định nghĩa thế nào là "một thành phố tương lai". Nếu Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được vinh danh trong top 7 kỳ quan đô thị tương lai, VN sẽ ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ thế giới trong kỷ nguyên đô thị xanh, thông minh và nhân văn.

Vingroup có khát vọng xây dựng Vinhomes Green Paradise thành khu đô thị ESG++ hàng đầu thế giới ẢNH: V.G

Du lịch lập kỷ lục đón khách quốc tế

2025 cũng là năm dấu mốc quan trọng khi du lịch VN ghi dấu ấn kỷ lục: Lần đầu tiên toàn ngành ước đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 135,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch vượt mốc trên 1 triệu tỉ đồng. Trên trường quốc tế, lượng khách quốc tế đến VN năm qua tăng khoảng 22%, cao gấp nhiều lần mức tăng trưởng bình quân 5% của du lịch thế giới và vượt xa mức 8% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. So với thời điểm trước đại dịch Covid-19, du lịch VN đã phục hồi ở mức khoảng hơn 110%, dẫn đầu toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương (mới chỉ phục hồi khoảng 90%).

Những thành tích ấn tượng trong năm qua được coi là bản lề, đánh dấu bước tăng tốc mạnh mẽ của du lịch VN cả về quy mô, chất lượng và vị thế, tạo tiền đề quan trọng để ngành du lịch tiếp tục bứt phá, hướng tới mục tiêu cao là đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa và tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1,125 triệu tỉ đồng trong năm 2026.