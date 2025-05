One UI 7 là dấu chấm hết cho Galaxy A14

Các mẫu còn lại của dòng Galaxy A sẽ nhận được bản cập nhật One UI 7 trong những ngày tới. Tuy nhiên, đối với 2 mẫu Galaxy A14 và A14 5G, đây sẽ là bản nâng cấp phần mềm lớn cuối cùng dành cho chúng.

Samsung kết thúc cam kết hỗ trợ cập nhật hệ điều hành cho Galaxy A14 và A14 5G ẢNH: SAMSUNG

Galaxy A14 và A14 5G dự kiến sẽ nhận được bản cập nhật One UI 7 trong tháng này hoặc tháng sau. Sau bản cập nhật này, hai thiết bị sẽ không còn nhận được bất kỳ bản nâng cấp hệ điều hành nào trong tương lai. Dù vậy, Samsung cam kết sẽ tiếp tục cung cấp các bản vá bảo mật cho các thiết bị này trong ít nhất 2 năm tới.

Được ra mắt vào đầu năm 2023, Galaxy A14 và A14 5G đi kèm sẵn hệ điều hành Android 13. Theo thông tin từ Samsung, cả hai mẫu này được hứa hẹn sẽ nhận được 2 bản cập nhật Android lớn, bao gồm Android 14 và Android 15, cùng với 4 năm bản vá bảo mật. Tuy nhiên, với việc cập nhật lên One UI 7 dựa trên Android 15, người dùng Galaxy A14 và A14 5G sẽ sớm hết cơ hội nhận các bản cập nhật Android lớn nữa.

Giới thiệu các tính năng mới đáng chú ý của One UI 7

Nếu đang sở hữu Galaxy A14 hoặc A14 5G và đang cân nhắc việc nâng cấp thiết bị chỉ để có phiên bản hệ điều hành mới nhất, người dùng nên xem xét việc trì hoãn trong ít nhất một năm nữa. Trong thực tế, các thương hiệu điện thoại thường không mang lại những thay đổi đáng kể với mỗi bản phát hành lớn. One UI 7 đã được Samsung phát triển trong hơn hai năm với nhiều cải tiến và tính năng mới. Do đó, phiên bản tiếp theo là One UI 8 nhiều khả năng không mang lại nhiều thay đổi đáng để phải đầu tư sớm.

Vì vậy, nếu cảm thấy lý do duy nhất là phần mềm, việc tiếp tục sử dụng Galaxy A14 hoặc A14 5G thêm một năm nữa có thể là lựa chọn hợp lý.