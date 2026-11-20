Bản cập nhật One UI 9.5 beta vừa chính thức ra mắt với công cụ tùy chỉnh hình nền mới giúp nâng tầm giao diện màn hình khóa trên thiết bị Samsung Galaxy. Theo video do tài khoản S M A Sithick chia sẻ trên nền tảng X, tùy chọn 'Live effect' cho phép biến ảnh tĩnh thành hình nền 3D động có hiệu ứng không gian chiều sâu. Khi áp dụng, hình nền sẽ tự điều chỉnh theo chuyển động của điện thoại để tạo thêm chiều sâu và các lớp hình ảnh.

Samsung bổ sung hình nền 3D động cho màn hình khóa trên One UI 9.5

Người dùng có thể truy cập công cụ Live effect ở cuối trang tùy chỉnh màn hình khóa, ngay cạnh mục Weather và cần cài tiện ích bổ sung Spatial Core dung lượng 153 MB trong lần đầu dùng. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh được cho là xử lý trực tiếp trên thiết bị nhằm giảm lo ngại về quyền riêng tư. Cải tiến này cũng khắc phục hạn chế trước đây của Samsung, vốn tự chuyển ảnh Live effect từ Bộ sưu tập sang định dạng video khi đặt làm hình nền khóa.

One UI 9.5 chuyển hình ảnh tĩnh thành hình nền động 3D trên màn hình khóa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Không chỉ dừng lại ở hình nền 3D, bản beta này còn mang đến nhiều thay đổi về hiệu ứng thị giác trên hệ thống. Tài khoản Tarun Vats cũng đã chia sẻ video trên X cho thấy chi tiết hoạt ảnh chuyển cảnh mới từ màn hình khóa sang màn hình chính.

Một người dùng khác cũng phát hiện hiệu ứng nảy mới xuất hiện trong bảng thông báo. Ngoài ra, One UI 9.5 còn bổ sung khả năng tìm kiếm các nút điều khiển ngay trong quá trình người dùng chỉnh sửa bảng cài đặt nhanh.

Song song với các tinh chỉnh giao diện chung, bản cập nhật mới nhất này cũng mang lại nâng cấp đáng giá cho tính năng màn hình chống nhìn trộm. Cải tiến này được trang bị cho người dùng dòng máy Galaxy S26 Ultra trên phiên bản One UI 9.5 beta.