Theo PhoneArena, Samsung vừa chính thức triển khai chương trình thử nghiệm One UI 9.5 beta dành cho dòng điện thoại Galaxy S26. Bản cập nhật tập trung nâng cấp trải nghiệm nhiếp ảnh với bảng cài đặt camera thiết kế lại, cung cấp khả năng điều khiển chi tiết hơn qua hai chế độ 'Enhanced Pro' và 'Pro Video'. Ngoài ra, giao diện chụp ảnh còn bổ sung một thanh trượt thu phóng mới ngay cạnh nút chụp giúp thao tác chính xác hơn.

Dòng Galaxy S26 đã bắt đầu được tham gia chương trình thử nghiệm One UI 9.5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

One UI 9.5 bản beta cho Galaxy S26 mang tới nhiều nâng cấp tính năng

Về quyền riêng tư, One UI 9.5 cho phép người dùng khóa trực tiếp bất kỳ ứng dụng nào bằng sinh trắc học hoặc mã PIN để ẩn nội dung thông báo và tiện ích. Riêng trên Galaxy S26 Ultra, màn hình chống nhìn trộm sẽ tự động làm mờ góc nhìn khi mở ứng dụng bị khóa, thư mục bảo mật hoặc album ảnh riêng tư.

Bản cập nhật cũng thêm nhật ký biết ơn và theo dõi thuốc trong Samsung Health, hiệu ứng làm mờ chiều sâu trên màn hình khóa, tính năng chia cửa sổ mới trên Samsung DeX, phím tắt trợ năng mới cùng cơ chế tạm dừng ngắn khi mở ứng dụng nhằm giảm thói quen dùng điện thoại vô thức.

Dù mang lại nhiều cải tiến, bản beta này vẫn chưa tích hợp hai tính năng từng được đồn đoán trước đó là 'Tap to Share' và công cụ bàn phím lọc bỏ từ đệm kiểu Rambler. Đáng chú ý, cả hai tính năng này đều đã xuất hiện trên dòng điện thoại Google Pixel từ nhiều tháng trước. Nhiều người dùng One UI cũng bày tỏ hy vọng Samsung sẽ không giới hạn các nâng cấp mới chỉ cho dòng Galaxy S.

Hai chế độ Enhanced Pro và Pro Video của camera trên One UI ẢNH: SAMSUNG

Để trải nghiệm sớm, chủ sở hữu dòng Galaxy S26 cần mở ứng dụng Samsung Members, chọn mục 'Beta Program' để đăng ký tham gia 'One UI 9.5 S26 beta'. Sau đó, người dùng vào Settings > Software Update > Download và cài đặt gói dữ liệu nặng hơn 3 GB. Do đây là bản dựng thử nghiệm có thể phát sinh lỗi phần cứng lẫn phần mềm, người dùng được khuyến cáo sao lưu toàn bộ dữ liệu trước khi nâng cấp để tránh rủi ro mất mát.

Theo tiền lệ của Samsung, các bản dựng beta đầu tiên thường chưa bao gồm toàn bộ tính năng được đồn đoán mà sẽ bổ sung dần qua các đợt cập nhật tiếp theo. Vì vậy, hai tính năng lọc lời nói và chạm để chia sẻ hoàn toàn có khả năng góp mặt trong những bản beta tới trước khi One UI 9.5 phát hành chính thức.