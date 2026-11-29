Theo Sammy Fans, Samsung hiện thử nghiệm hai tính năng cảnh báo pin chủ động trong bản dựng One UI 9.5 Beta trên dòng Galaxy S26, nhằm báo cho người dùng khi bỏ lỡ khung giờ sạc quen thuộc hoặc không đủ pin cho sự kiện sắp tới.

Theo phát hiện của trang Android Authority trong ứng dụng Device Care phiên bản v13.9.00.12, các lời nhắc cấp hệ thống này biến dữ liệu lịch sử sạc 4 tuần thành gợi ý kịp thời và dự kiến ra mắt chính thức cùng dòng Galaxy S27 vào năm sau.

Bảng nhắc nhở sạc pin trên One UI 9.5 ẢNH: SAMMOBILE

One UI 9.5 tự động cảnh báo khi người dùng quên cắm sạc hoặc sắp thiếu pin

Trước đây, cảnh báo pin yếu tiêu chuẩn chỉ xuất hiện ở các ngưỡng cố định như 15% hoặc 5%, buộc nhiều người dùng Galaxy phải tự tạo quy tắc cứng nhắc trong tính năng 'Chế độ và Lịch trình' (Modes and Routines) để tránh sập nguồn. One UI 9.5 thay thế cách làm thủ công này bằng trí thông minh thích ứng gắn với hệ thống hỗ trợ 'Now Nudge'. Ảnh xem trước giao diện cho thấy cảnh báo hiển thị dạng thẻ ở đầu mục Cài đặt, nêu rõ thời gian sử dụng ước tính còn lại cùng số giờ dùng thêm nếu bật 'Chế độ tiết kiệm pin'.

Hệ thống sẽ phân tích thói quen cắm sạc trong 28 ngày và đối chiếu với lịch mặc định để kiểm tra các buổi tập luyện, cuộc họp hay suất chiếu phim sắp diễn ra. Thẻ nhắc bỏ lỡ khung giờ sạc chỉ kích hoạt khi hội tụ đủ bốn điều kiện: đang trong khung giờ sạc quen thuộc, mức pin còn từ 20 đến 30%, thiết bị chưa cắm sạc và chế độ tiết kiệm pin đang tắt.

Người dùng có thể vuốt bỏ thẻ thông báo để tạm tắt cảnh báo trong 24 giờ. Do dựa trên các đề xuất cá nhân hóa, tính năng này mặc định ở trạng thái tắt cho đến khi người dùng chủ động kích hoạt.

Vì các chuỗi mã mới chỉ xuất hiện trong bản dựng beta chưa công bố chính thức, Samsung vẫn có thể tinh chỉnh hoặc trì hoãn tính năng trước khi phát hành rộng rãi. Bên cạnh đó, việc hiển thị đồng bộ thẻ nhắc nhở này lên màn hình khóa hoặc thanh Now Bar được xem là bước hoàn thiện cần thiết để người dùng kịp nhận thông báo trước khi rời khỏi nhà.