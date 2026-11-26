Kể từ khi Samsung phát hành One UI 9.0, bên cạnh tình trạng hao pin nhanh hơn trên dòng Galaxy S24 và S25, nhiều người dùng còn ghi nhận chỉ số sức khỏe pin sụt giảm nhanh bất thường. Mới đây, bộ phận hỗ trợ của Samsung xác nhận bản cập nhật One UI 9.5 sắp tới sẽ khắc phục vấn đề này.

One UI 9.5 hứa hẹn khắc phục lỗi sức khỏe pin của One UI 9.0 ẢNH: CHATGPT

Bản cập nhật One UI 9.5 hứa hẹn giải quyết tình trạng sụt giảm pin Galaxy

Thông tin trên xuất phát từ bài đăng của một người dùng Galaxy trên diễn đàn cộng đồng Samsung tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi gửi báo cáo lỗi qua ứng dụng Samsung Members. Khoảng hai tuần sau khi báo lỗi, người này nhận được phản hồi từ đại diện hỗ trợ: "Vấn đề sụt giảm sức khỏe pin mà bạn đang gặp phải sẽ được khắc phục trong bản cập nhật One UI 9.5 sắp tới".

Theo phản ánh của người dùng, tỷ lệ phần trăm sức khỏe pin giảm bất thường từ sau khi lên One UI 9.0, với một số máy chỉ còn 94% sau một tháng sử dụng. Samsung vốn đưa tính năng xem chi tiết sức khỏe pin lên từ dòng Galaxy S25 để người dùng theo dõi mức độ lão hóa pin, nhưng dữ liệu này chỉ có giá trị khi đảm bảo độ chính xác.

Từ phản hồi của Samsung, hiện chưa rõ One UI 9.0 thực sự khiến pin chai nhanh hơn dự kiến hay chỉ là lỗi phần mềm ước tính sai dung lượng còn lại. One UI 9.5 có thể chỉnh lại thông số sai lệch hoặc sửa lỗi gây hao mòn pin sớm, song không bản cập nhật phần mềm nào khôi phục được dung lượng pin đã mất về mặt vật lý.

Hiện tại, One UI 9.5 đã bước vào giai đoạn thử nghiệm (beta). Phiên bản ổn định của phần mềm này dự kiến trình làng cùng dòng Galaxy S27 trong vài tháng tới, giúp người dùng Galaxy đang gặp sự cố không phải chờ đợi quá lâu.