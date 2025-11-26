Ông Adolf Hitler được dự báo tái đắc cử ở một địa phương của Namibia

Ông Adolf Hitler Uunona (59 tuổi) là thành viên của Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi, đảng cầm quyền của Namibia kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 1990, theo báo The Times of Israel.

Ông Adolf Hitler Uunona được dự đoán sẽ tái đắc cử trong năm nay Ảnh: Chụp màn hình The Times of Israel

Ông Uunona lần đầu tiên được bầu làm ủy viên hội đồng cho khu vực bầu cử Ompundja, thuộc vùng Oshana của Namibia, vào năm 2004, và đã tái đắc cử vào các năm 2015 và 2020.

Sau chiến thắng với 85% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Uunona chia sẻ với báo The Namibian rằng ông "không có lựa chọn nào khác" với cái tên của mình.

"Cha tôi đặt cho tôi cái tên Adolf Hitler, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có tính cách của Adolf Hitler hay giống Adolf Hitler của Đức quốc xã. Hitler là một nhân vật gây tranh cãi, đã bắt giữ và giết hại người dân trên khắp thế giới. Tôi không giống ông ấy", ông Uunona nói với tờ The Namibian.

Trong thời kỳ thuộc địa của Đức từ năm 1884 đến năm 1915, Namibia đã sử dụng một số tên tiếng Đức, và những tên như thế vẫn được sử dụng ở đất nước này cho đến ngày nay.

Từ năm 1904 đến năm 1908, đế chế Đức đã tiến hành một cuộc diệt chủng đối với người Ovaherero và Nama của Namibia, giết chết khoảng 70.000 người. Kể từ khi Đức chính thức công nhận cuộc diệt chủng đó vào năm 2021, các nhà lãnh đạo Namibia đã thúc đẩy việc bồi thường, một nỗ lực vẫn đang được tiến hành.

Ảnh hưởng của Đức đã được cảm nhận ở Namibia trong thời gian dài sau khi thời kỳ thuộc địa kết thúc. Một số khu vực của đất nước này là nơi sinh sống của những người thuộc Đức Quốc xã đã chạy trốn khỏi Đức sau Thế chiến 2.