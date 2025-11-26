Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Adolf Hitler được dự báo tái đắc cử ở một địa phương của Namibia

Văn Khoa
Văn Khoa
26/11/2025 11:36 GMT+7

Khi các cử tri tại một khu vực bầu cử nhỏ ở Namibia đi bỏ phiếu vào ngày 26.11 (giờ địa phương), họ dự kiến sẽ bầu lại một chính trị gia địa phương có tên Adolf Hitler Uunona.

Ông Adolf Hitler Uunona (59 tuổi) là thành viên của Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi, đảng cầm quyền của Namibia kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 1990, theo báo The Times of Israel.

- Ảnh 1.

Ông Adolf Hitler Uunona được dự đoán sẽ tái đắc cử trong năm nay

Ảnh: Chụp màn hình The Times of Israel

Ông Uunona lần đầu tiên được bầu làm ủy viên hội đồng cho khu vực bầu cử Ompundja, thuộc vùng Oshana của Namibia, vào năm 2004, và đã tái đắc cử vào các năm 2015 và 2020.

Sau chiến thắng với 85% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Uunona chia sẻ với báo The Namibian rằng ông "không có lựa chọn nào khác" với cái tên của mình.

"Cha tôi đặt cho tôi cái tên Adolf Hitler, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có tính cách của Adolf Hitler hay giống Adolf Hitler của Đức quốc xã. Hitler là một nhân vật gây tranh cãi, đã bắt giữ và giết hại người dân trên khắp thế giới. Tôi không giống ông ấy", ông Uunona nói với tờ The Namibian.

Trong thời kỳ thuộc địa của Đức từ năm 1884 đến năm 1915, Namibia đã sử dụng một số tên tiếng Đức, và những tên như thế vẫn được sử dụng ở đất nước này cho đến ngày nay.

Từ năm 1904 đến năm 1908, đế chế Đức đã tiến hành một cuộc diệt chủng đối với người Ovaherero và Nama của Namibia, giết chết khoảng 70.000 người. Kể từ khi Đức chính thức công nhận cuộc diệt chủng đó vào năm 2021, các nhà lãnh đạo Namibia đã thúc đẩy việc bồi thường, một nỗ lực vẫn đang được tiến hành.

Ảnh hưởng của Đức đã được cảm nhận ở Namibia trong thời gian dài sau khi thời kỳ thuộc địa kết thúc. Một số khu vực của đất nước này là nơi sinh sống của những người thuộc Đức Quốc xã đã chạy trốn khỏi Đức sau Thế chiến 2.

Tin liên quan

Trùm phát xít Hitler có thể mắc chứng rối loạn tình dục do di truyền?

Trùm phát xít Hitler có thể mắc chứng rối loạn tình dục do di truyền?

Phát hiện mới được đề cập trong một bộ phim tài liệu về Adolf Hitler, dựa trên phân tích ADN đối với mẫu máu lấy từ ghế sofa trong boong ke, nơi trùm phát xít Đức tự sát.

Tỉ phú Musk gây tranh cãi với cử chỉ 'chào Hitler' trong lễ nhậm chức của Tổng thống Trump

Bút chì bạn gái tặng Hitler được đấu giá có thể hơn 2,3 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

Adolf Hitler Adolf Hitler Uunona Namibia đức bầu cử Tái đắc cử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận