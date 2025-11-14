Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trùm phát xít Hitler có thể mắc chứng rối loạn tình dục do di truyền?

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
14/11/2025 15:08 GMT+7

Phát hiện mới được đề cập trong một bộ phim tài liệu về Adolf Hitler, dựa trên phân tích ADN đối với mẫu máu lấy từ ghế sofa trong boong ke, nơi trùm phát xít Đức tự sát.

Hitler có thể mắc chứng rối loạn tình dục do di truyền? - Ảnh 1.

Các nhà nghiên cứu đã giám định ADN chiết xuất từ mẫu máu của Hitler trên sofa khi trùm phát xít Đức tự sát

ảnh: ap

Kể từ sau khi ông Adolf Hitler tòng quân trong Thế chiến thứ nhất và từng bị đồng đội chế giễu, có rất nhiều tin đồn xoay quanh những bất thường trong đời sống tình dục của nhân vật này, theo Sky News hôm 13.11.

Giờ đây, kết quả nghiên cứu mới do một đội ngũ các nhà khoa học và sử gia thực hiện cuối cùng đã giúp làm sáng tỏ tình trạng sức khỏe tình dục thực sự của trùm phát xít Đức.

Sau khi phân tích ADN từ mẫu máu của Hitler, nhóm nghiên cứu cho rằng nhiều khả năng ông mắc hội chứng Kallmann, một tình trạng rối loạn di truyền khiến cơ thể không thể bắt đầu hoặc hoàn tất quá trình dậy thì.

Một trong những phát hiện đáng chú ý là gene PROK2, liên quan đến sự phát triển cơ quan sinh dục, gần như không được phát hiện trong mẫu ADN của Hitler.

Việc thiếu hụt gene này dẫn đến hàm lượng testosterone thấp hơn bình thường và có thể dẫn đến kết quả là bộ phận sinh dục không phát triển và chỉ dài vài cm.

AI Grok của tỉ phú Musk dính phốt ca ngợi Hitler

Giáo sư Turi King, nhà di truyền học dẫn đầu đội ngũ nghiên cứu và trước đó đã xác định được hài cốt của Vua Anh Richard III, nói với Sky News rằng phát hiện mới cung cấp thêm một tầng thông tin về hiểu biết của nhân loại đối với một trong những nhân vật được nghiên cứu nhiều nhất lịch sử.

Theo giáo sư King, khám phá mới cũng mang đến lời giải thích cho bối cảnh ra đời của bài hát nổi tiếng ở nước Anh thời Thế chiến II, theo đó chế giễu Hitler chỉ có một tinh hoàn.

Tuy nhiên, trái với những đồn đoán kéo dài suốt nhiều thập niên qua, cuộc nghiên cứu khẳng định trùm phát xít Đức không có tổ tiên là người Do Thái.

Tin liên quan

Phát hiện dấu vết bí ẩn của sự sống ở nơi không ngờ đến

Phát hiện dấu vết bí ẩn của sự sống ở nơi không ngờ đến

Các dấu vết sinh học đầy bất ngờ đã được tìm thấy trong lớp bùn núi lửa lấy từ đáy biển Thái Bình Dương, hứa hẹn hé lộ manh mối về nguồn gốc của sự sống.

Vũ trụ đang chuyển sang giai đoạn lạnh lẽo, chết chóc

Phóng sinh hóa thảm kịch khi 1.100 con mèo được thả gần hồ chứa nước

Khám phá thêm chủ đề

Adolf Hitler Đời sống tình dục rối loạn tình dục trùm phát xít Đức
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận