Trùm phát xít Hitler có thể mắc chứng rối loạn tình dục do di truyền?

Các nhà nghiên cứu đã giám định ADN chiết xuất từ mẫu máu của Hitler trên sofa khi trùm phát xít Đức tự sát ảnh: ap

Kể từ sau khi ông Adolf Hitler tòng quân trong Thế chiến thứ nhất và từng bị đồng đội chế giễu, có rất nhiều tin đồn xoay quanh những bất thường trong đời sống tình dục của nhân vật này, theo Sky News hôm 13.11.

Giờ đây, kết quả nghiên cứu mới do một đội ngũ các nhà khoa học và sử gia thực hiện cuối cùng đã giúp làm sáng tỏ tình trạng sức khỏe tình dục thực sự của trùm phát xít Đức.

Sau khi phân tích ADN từ mẫu máu của Hitler, nhóm nghiên cứu cho rằng nhiều khả năng ông mắc hội chứng Kallmann, một tình trạng rối loạn di truyền khiến cơ thể không thể bắt đầu hoặc hoàn tất quá trình dậy thì.

Một trong những phát hiện đáng chú ý là gene PROK2, liên quan đến sự phát triển cơ quan sinh dục, gần như không được phát hiện trong mẫu ADN của Hitler.

Việc thiếu hụt gene này dẫn đến hàm lượng testosterone thấp hơn bình thường và có thể dẫn đến kết quả là bộ phận sinh dục không phát triển và chỉ dài vài cm.

AI Grok của tỉ phú Musk dính phốt ca ngợi Hitler

Giáo sư Turi King, nhà di truyền học dẫn đầu đội ngũ nghiên cứu và trước đó đã xác định được hài cốt của Vua Anh Richard III, nói với Sky News rằng phát hiện mới cung cấp thêm một tầng thông tin về hiểu biết của nhân loại đối với một trong những nhân vật được nghiên cứu nhiều nhất lịch sử.

Theo giáo sư King, khám phá mới cũng mang đến lời giải thích cho bối cảnh ra đời của bài hát nổi tiếng ở nước Anh thời Thế chiến II, theo đó chế giễu Hitler chỉ có một tinh hoàn.

Tuy nhiên, trái với những đồn đoán kéo dài suốt nhiều thập niên qua, cuộc nghiên cứu khẳng định trùm phát xít Đức không có tổ tiên là người Do Thái.