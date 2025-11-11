Phóng sinh hóa thảm kịch khi 1.100 con mèo được thả gần hồ chứa nước

Mèo là vật nuôi, không nên bị thả vào môi trường hoang dã ảnh: reuters

Theo báo South China Morning Post hôm 10.11, thảm kịch phóng sinh xảy ra gần hồ chứa nước Yingzui ở thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Khoảng 1.120 con mèo, nặng tổng cộng 2.722 kg, đã được đưa đến thả ở khu vực trên vào ngày 1.11. Tổng chi phí, bao gồm vận chuyển, lên đến 30.997 nhân dân tệ (khoảng 115 triệu đồng).

Ngay sau khi cửa lồng được mở, những con mèo chạy tán loạn trong sợ hãi. Nhiều con leo lên những thân cây gần đó, trong khi những con khác nhảy xuống hồ. Một số con quá kiệt sức không thể bơi được, buộc người dân gần đó tìm cách vớt lên.

Tuy nhiên, không phải con mèo nào cũng được giải cứu, với không ít con mèo thiệt mạng trong hồ chứa nước.

Phía công an sau đó xác nhận có 10 người tham gia việc phóng sanh. Nhóm này thích hồ chứa nước và quyết định mua mèo đến đây thả. Giới hữu trách không phát hiện dấu hiệu hoặc hành vi phạm tội của nhóm này. Trước đó nhóm cũng thường xuyên thực hiện công tác phóng sinh tương tự ở những nơi khác.

Đây không phải lần đầu tiên hồ chứa nước Yingzui chứng kiến những vụ "phóng sinh" gây tranh cãi. Các tổ chức bảo vệ động vật và môi trường nhiều lần cảnh báo không nên thả vật nuôi ra tự nhiên, vì đây là hành động có thể phá vỡ cân bằng sinh thái, đe dọa động vật bản địa và gây nguy hiểm cho chính các con vật được thả.

Vụ việc đang gây phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người chỉ trích hành động phóng sinh theo kiểu này là gây nguy hiểm cho động vật. Theo ý kiến của số đông, lòng từ bi không nên dùng sinh mạng của các con vật hoặc sự an toàn của môi trường để đổi chác.