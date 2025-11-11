Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Phóng sinh hóa thảm kịch khi 1.100 con mèo được thả gần hồ chứa nước

Phi Yến
Phi Yến
11/11/2025 09:16 GMT+7

Một vụ việc gây sốc đã xảy ra ở miền nam Trung Quốc khi hơn 1.100 con mèo được phóng sinh gần một hồ chứa nước, khiến nhiều con bị hoảng loạn, chấn thương và thiệt mạng hàng loạt.

Thảm kịch phóng sinh 1 . 100 Con mèo tại hồ chứa nước ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Mèo là vật nuôi, không nên bị thả vào môi trường hoang dã

ảnh: reuters

Theo báo South China Morning Post hôm 10.11, thảm kịch phóng sinh xảy ra gần hồ chứa nước Yingzui ở thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Khoảng 1.120 con mèo, nặng tổng cộng 2.722 kg, đã được đưa đến thả ở khu vực trên vào ngày 1.11. Tổng chi phí, bao gồm vận chuyển, lên đến 30.997 nhân dân tệ (khoảng 115 triệu đồng).

Ngay sau khi cửa lồng được mở, những con mèo chạy tán loạn trong sợ hãi. Nhiều con leo lên những thân cây gần đó, trong khi những con khác nhảy xuống hồ. Một số con quá kiệt sức không thể bơi được, buộc người dân gần đó tìm cách vớt lên.

Tuy nhiên, không phải con mèo nào cũng được giải cứu, với không ít con mèo thiệt mạng trong hồ chứa nước.

Phía công an sau đó xác nhận có 10 người tham gia việc phóng sanh. Nhóm này thích hồ chứa nước và quyết định mua mèo đến đây thả. Giới hữu trách không phát hiện dấu hiệu hoặc hành vi phạm tội của nhóm này. Trước đó nhóm cũng thường xuyên thực hiện công tác phóng sinh tương tự ở những nơi khác.

Đây không phải lần đầu tiên hồ chứa nước Yingzui chứng kiến những vụ "phóng sinh" gây tranh cãi. Các tổ chức bảo vệ động vật và môi trường nhiều lần cảnh báo không nên thả vật nuôi ra tự nhiên, vì đây là hành động có thể phá vỡ cân bằng sinh thái, đe dọa động vật bản địa và gây nguy hiểm cho chính các con vật được thả.

Vụ việc đang gây phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người chỉ trích hành động phóng sinh theo kiểu này là gây nguy hiểm cho động vật. Theo ý kiến của số đông, lòng từ bi không nên dùng sinh mạng của các con vật hoặc sự an toàn của môi trường để đổi chác.

Tin liên quan

Phép màu cô gái không có não vẫn sống đến 20 tuổi

Phép màu cô gái không có não vẫn sống đến 20 tuổi

Dù các bác sĩ cho rằng Alex Simpson không sống quá 4 tuổi vì dị tật không có não, cô đã sống sót kỳ diệu và vừa mừng sinh nhật lần thứ 20.

Toán học chứng minh vũ trụ không là mô phỏng máy tính

Chó lông xanh xuất hiện gần khu thảm họa hạt nhân Chernobyl

Khám phá thêm chủ đề

phóng sinh con mèo Hồ chứa nước trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận