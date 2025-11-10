Phép màu cô gái không có não vẫn sống đến 20 tuổi

Alex bên cạnh bố mẹ ẢNH CHỤP MÀN HÌNH LOCAL 12

Tạp chí People ngày 10.11 đưa tin một cô gái sinh ra không có não đã sống sót kỳ diệu và gia đình mới đây đã tổ chức sinh nhật lần thứ 20 cho cô, hai thập niên sau khi họ được các bác sĩ cho biết cô sẽ không sống quá 4 tuổi.

Theo Đài KETV, cô Alex Simpson tròn 20 tuổi vào ngày 4.11 vừa qua.

Cha mẹ của Simpson từng được thông báo rằng con gái họ hoàn toàn khỏe mạnh, cho đến khi một lần khám sức khỏe sau đó cho thấy cô bé mắc chứng não úng thủy dạng hydranencephaly, một dị tật hiếm khiến cô chỉ có một phần nhỏ mô não, tương đương kích thước ngón út, ở đáy hộp sọ.

Khi đó, gia đình cô, sống tại bang Nebraska (Mỹ), được bác sĩ cho biết Alex sẽ không thể sống qua 4 tuổi.

"Cách đây 20 năm, chúng tôi đã rất sợ hãi, nhưng tôi nghĩ chính niềm tin mới là điều giúp chúng tôi vượt qua", ông Shawn Simpson, cha của Alex, chia sẻ.

Dù Alex thiếu các phần của não đảm nhiệm chức năng nhìn và nghe, gia đình tin rằng cô nhận biết được nhiều hơn mọi người tưởng.

"Nếu có ai đó đang căng thẳng khi ở gần chị ấy, dù không có chuyện gì xảy ra, thậm chí hoàn toàn yên lặng, Alex vẫn biết. Chị ấy sẽ cảm nhận được điều gì đó", em trai 14 tuổi của Alex là SJ chia sẻ.

"Ví dụ, nếu bà bị đau lưng, chị ấy sẽ cảm nhận được và phản ứng theo, thật khó tin", cậu kể. SJ cho biết cậu rất tự hào khi được làm em trai của Alex và đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về căn bệnh của chị để biết cách chăm sóc và hỗ trợ tốt hơn.

Khi được hỏi vì sao họ tin rằng Alex có thể sống lâu hơn rất nhiều so với dự đoán, cả bố và mẹ cô đều trả lời là "nhờ tình thương". Nghị lực của Alex truyền cảm hứng cho cả gia đình Simpson, những người gọi cô là một "phép màu".