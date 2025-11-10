Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Phép màu cô gái không có não vẫn sống đến 20 tuổi

Khánh An
Khánh An
10/11/2025 10:12 GMT+7

Dù các bác sĩ cho rằng Alex Simpson không sống quá 4 tuổi vì dị tật không có não, cô đã sống sót kỳ diệu và vừa mừng sinh nhật lần thứ 20.

'Phép màu' khi một cô gái không có não vẫn sống đến 20 tuổi - Ảnh 1.

Alex bên cạnh bố mẹ

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH LOCAL 12

Tạp chí People ngày 10.11 đưa tin một cô gái sinh ra không có não đã sống sót kỳ diệu và gia đình mới đây đã tổ chức sinh nhật lần thứ 20 cho cô, hai thập niên sau khi họ được các bác sĩ cho biết cô sẽ không sống quá 4 tuổi.

Theo Đài KETV, cô Alex Simpson tròn 20 tuổi vào ngày 4.11 vừa qua.

Cha mẹ của Simpson từng được thông báo rằng con gái họ hoàn toàn khỏe mạnh, cho đến khi một lần khám sức khỏe sau đó cho thấy cô bé mắc chứng não úng thủy dạng hydranencephaly, một dị tật hiếm khiến cô chỉ có một phần nhỏ mô não, tương đương kích thước ngón út, ở đáy hộp sọ.

Khi đó, gia đình cô, sống tại bang Nebraska (Mỹ), được bác sĩ cho biết Alex sẽ không thể sống qua 4 tuổi.

"Cách đây 20 năm, chúng tôi đã rất sợ hãi, nhưng tôi nghĩ chính niềm tin mới là điều giúp chúng tôi vượt qua", ông Shawn Simpson, cha của Alex, chia sẻ.

Dù Alex thiếu các phần của não đảm nhiệm chức năng nhìn và nghe, gia đình tin rằng cô nhận biết được nhiều hơn mọi người tưởng.

"Nếu có ai đó đang căng thẳng khi ở gần chị ấy, dù không có chuyện gì xảy ra, thậm chí hoàn toàn yên lặng, Alex vẫn biết. Chị ấy sẽ cảm nhận được điều gì đó", em trai 14 tuổi của Alex là SJ chia sẻ.

"Ví dụ, nếu bà bị đau lưng, chị ấy sẽ cảm nhận được và phản ứng theo, thật khó tin", cậu kể. SJ cho biết cậu rất tự hào khi được làm em trai của Alex và đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về căn bệnh của chị để biết cách chăm sóc và hỗ trợ tốt hơn.

Khi được hỏi vì sao họ tin rằng Alex có thể sống lâu hơn rất nhiều so với dự đoán, cả bố và mẹ cô đều trả lời là "nhờ tình thương". Nghị lực của Alex truyền cảm hứng cho cả gia đình Simpson, những người gọi cô là một "phép màu".

Tin liên quan

Phát hiện 'cực kỳ thú vị': Vắc xin Covid-19 kéo dài cuộc sống bệnh nhân ung thư

Phát hiện 'cực kỳ thú vị': Vắc xin Covid-19 kéo dài cuộc sống bệnh nhân ung thư

Hồ sơ y tế của hơn 1.000 bệnh nhân ung thư được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch đối với ung thư phổi và ung thư da cho thấy họ đạt được lợi ích bổ sung sau khi tiêm vắc xin mRNA Covid-19.

Rơi máy bay, 5 người sống sót sau 2 ngày giữa đầm lầy Amazon đầy cá sấu

Bí ẩn nền y học tiên tiến của Ai Cập cổ đại

Khám phá thêm chủ đề

Alex Simpson không có não Não úng thủy sinh nhật lần thứ 20 Bang Nebraska Mỹ Sống sót
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận