Thời sự

Ông Đặng Thanh Sơn làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Minh Hải
Minh Hải
15/01/2026 21:11 GMT+7

Ông Đặng Thanh Sơn, 46 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Ngày 15.1, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ông Đặng Thanh Sơn làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình- Ảnh 1.

Ông Đặng Thanh Sơn, tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

ẢNH: PHÚC NGƯ

Trước đó, tại kỳ họp thứ 7 (diễn ra ngày 31.12.2025), HĐND tỉnh Ninh Bình đã miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Đặng Thanh Sơn, sau đó bầu ông giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Ông Đặng Thanh Sơn sinh năm 1980, có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn thạc sĩ tiếng Anh.

Trước khi sáp nhập 3 tỉnh (trước ngày 1.7.2025) Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình (lấy tên là tỉnh Ninh Bình), ông Đặng Thanh Sơn công tác tại tỉnh Hà Nam và giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam. 

Sau khi sáp nhập tỉnh, ông Sơn tiếp tục được giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình cho đến khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Ông Mai Văn Tuất giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình

Phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ I, thượng tướng Bế Xuân Trường cho rằng, vai trò của MTTQ các cấp hiện nay là đặc biệt quan trọng, là cầu nối đoàn kết trên mọi mặt trận để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

