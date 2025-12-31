Ông Dương Anh Đức: Tạo môi trường để báo chí phát huy năng lực

Chiều 31.12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa - Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025, báo chí, xuất bản TP.HCM đạt nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn một số khó khăn ẢNH: NHẬT THỊNH

Cuộc họp do lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Hội Nhà báo TP.HCM đồng chủ trì.

Báo chí TP.HCM vượt qua nhiều khó khăn

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, tại TP.HCM, công tác đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn hệ thống báo chí, xuất bản được triển khai với quyết tâm cao.

Quá trình này phát sinh tâm lý băn khoăn trong đội ngũ cán bộ, người lao động báo chí, nhất là về phương án sắp xếp, cơ chế tài chính, quảng cáo, phát hành. Hoạt động xuất bản gặp khó khăn do sức mua giảm, việc thu hút nhân lực trẻ chất lượng cao và chuyển đổi số còn hạn chế.

Trước bối cảnh đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã chủ động tham mưu, chỉ đạo, định hướng kịp thời công tác thông tin, chấn chỉnh sai lệch và biểu dương các tác phẩm báo chí chất lượng.

Hội nghị có sự tham dự của tổng biên tập các cơ quan báo chí TP.HCM và báo chí trung ương trên địa bàn ẢNH: NHẬT THỊNH

Ban chỉ đạo mở các chuyên trang, tuyến bài về sự kiện lớn, triển khai hiệu quả cơ chế đặt hàng truyền thông, phối hợp chặt chẽ với báo chí trung ương và địa phương, bảo đảm thông tin chính thống.

Công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng được chú trọng; các cơ quan báo chí đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản phẩm đa phương tiện, giữ vững uy tín và ổn định hoạt động. Nhìn chung, công tác chỉ đạo báo chí, xuất bản năm 2025 đạt nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn khó khăn về cơ sở pháp lý, mô hình tài chính và tiến độ chuyển đổi số.



Lực lượng nòng cốt truyền thông chính sách

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, cho biết công tác phối hợp truyền thông giữa sở và các cơ quan báo chí thời gian qua được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần khẳng định rõ vai trò của báo chí trong các sự kiện chính trị - xã hội lớn của TP.HCM.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Các cơ quan báo chí không chỉ đồng hành tuyên truyền mà còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chuyên đề, tạo sức lan tỏa xã hội; nổi bật là việc lấy ý kiến người dân công khai với khoảng 6 triệu lượt tham gia, cho thấy hiệu quả truyền thông và sự đồng thuận xã hội.

Sở Văn hóa - Thể thao xác định báo chí là lực lượng nòng cốt trong truyền thông chính sách, chuyển đổi số và phản biện xã hội; đồng thời tham mưu hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, tăng cường quản lý, góp phần xây dựng môi trường báo chí chuyên nghiệp, lan tỏa hình ảnh TP.HCM năng động, sáng tạo, nghĩa tình.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cho biết Giải báo chí TP.HCM là sự ghi nhận xứng đáng đối với lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo. Đây cũng là động lực để báo chí thành phố tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển năng động, sáng tạo của đô thị.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Phát biểu kết luận, ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho biết dự kiến trong nửa đầu tháng 1.2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sẽ tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan để triển khai đồng bộ nhiệm vụ này.



Ông đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao chuẩn bị kỹ nội dung, báo cáo lãnh đạo UBND TP.HCM, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, triển khai công tác truyền thông theo phương châm công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả, tạo môi trường để các cơ quan báo chí phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cũng trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn TP.HCM đã đồng hành, hợp tác trách nhiệm, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo thành phố giao.

Đối với lĩnh vực xuất bản, ông Dương Anh Đức cho biết năm 2026 sẽ được triển khai theo tinh thần tương tự báo chí, phát huy tối đa nguồn lực trên địa bàn, qua đó hỗ trợ hai lĩnh vực báo chí, xuất bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.



