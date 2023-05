Ông già 86 tuổi bị cáo buộc hiếp dâm bé gái 7 tuổi

Viện KSND TP.Hà Nội mới đây ban hành cáo trạng truy tố bị can Dương Văn Toan (86 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bị hại là bé gái A. (sinh năm 2016, trú P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, Hà Nội).

ẢNH MINH HỌA

Theo cáo trạng, chiều muộn 30.6.2022, bị can Toan đi đổ rác về thì thấy cháu A. (hàng xóm) đang mặc váy màu trắng hồng chơi trước cửa nhà. Thấy bé gái, bị can nảy sinh ham muốn tình dục.

Sau một hồi quan sát thấy xung quanh vắng người, bị can Toan kêu cháu A. vào nhà mình. Tại đây, bị can có hành vi sờ soạng, xâm hại bé gái. Gây án xong, bị can mặc quần, váy cho nạn nhân rồi bảo đi về.

Ngày hôm sau, cháu A. kể lại sự việc cho mẹ mình. Ngay lập tức, gia đình dẫn con sang nhà bị can Toan để chất vấn. Bị can nói "nếu tôi có làm gì sai với con cô thì cho tôi xin lỗi, lần sau tôi không thế nữa".

Mẹ cháu A. trình báo sự việc đến Công an P.Ngọc Thụy. Công an Q.Long Biên sau đó vào cuộc điều tra, tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tình dục để làm rõ hành vi phạm tội.

Kết quả giám định pháp y xác định không có mẫu tinh dịch trên cơ thể nạn nhân. Bị can Toan hiện sinh sống trong một viện dưỡng lão ở Q.Long Biên, được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can bị truy tố tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại điểm c khoản 3 điều 142 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), khung hình phạt 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.