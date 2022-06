Ông Gong về Hàn Quốc lấy bằng HLV Chuyên nghiệp và khả năng thế chỗ HLV Park

Sau khi tạo dấu ấn lớn đầu tiên cùng bóng đá Việt Nam với thành tích dẫn dắt đội tuyển U.23 lọt vào tứ kết giải U.23 châu Á 2022, HLV Gong Oh-kyun được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo điều kiện trở về Hàn Quốc để hoàn tất khóa học lấy bằng HLV Pro của AFC. Đây là chứng chỉ cấp cao nhất trong hệ thống bằng HLV của Liên đoàn bóng đá châu Á.

Bằng cấp huấn luyện của các liên đoàn bóng đá như AFC hay UEFA, CONMEBOL, … đều được phân cấp theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất là C, B, A và Pro. Tương ứng với các cấp độ kể trên là mức độ nội dung của khóa học cũng như tùy vào từng loại đội bóng mà HLV sau đó sẽ làm việc. Nếu C, B, A là chứng chỉ đào tạo HLV ngắn hạn, thì Pro License là bằng HLV để làm việc trong vai trò HLV trưởng đội tuyển quốc gia hoặc các CLB thi đấu giải quốc tế do FIFA tổ chức.

Một HLV muốn lấy được bằng huấn luyện chuyên nghiệp này cần phải có chứng chỉ cấp độ A.

Khóa học bằng chuyên nghiệp có thời gian kéo dài trong 5 học kỳ, một học kỳ dài khoảng 2 tuần. Trong mỗi học kỳ, học viên sẽ được đến một CLB chuyên nghiệp ở một quốc gia để học hỏi, tham khảo, phỏng vấn và trao đổi về kiến thức cũng như nghiệp vụ.

Học viên có độ tuổi dưới 45 và bắt buộc phải biết tiếng Anh nhằm tham gia các khóa học liên lục địa hay giữa các khu vực trong một châu lục. Họ phải nộp nhật ký huấn luyện trong 365 ngày theo những đề mục hướng dẫn, đồng thời phải viết bài luận dài 5.000 từ hoàn toàn bằng tiếng Anh.





Về phần HLV Gong Oh-kyun, dù tạo được dấu ấn tích cực lên lối chơi của đội U.23 Việt Nam ở giải đấu trên đất Uzbekistan vừa qua, nhưng thực tế ông vẫn chưa có bằng HLV Pro.

VFF cho biết trong thời gian tới, sau khi hoàn tất khóa học tại quê nhà Hàn Quốc, ông Gong Oh-kyun sẽ có buổi họp tổng kết với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhằm đánh giá kết quả tại vòng chung kết U.23 châu Á 2022 vừa qua. Đồng thời thống nhất kế hoạch chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo của đội tuyển U.23 Việt Nam.

Theo lịch ban đầu, HLV Gong sẽ tiếp tục dẫn dắt đội U.23 dự ASIAD 2022 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên, sự kiện bị hoãn vô thời hạn do dịch bệnh ở nước chủ nhà. Vì vậy, giải đấu tiếp theo của ông Gong cùng đội U.23 Việt Nam sẽ là SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia vào tháng 5.2023.

Trong khi đó, hợp đồng của HLV người Hàn Quốc với VFF sẽ hết hạn vào tháng 3.2023. Nếu tiếp tục tạo được dấu ấn cùng bóng đá trẻ Việt Nam ở những giải đấu quốc tế sắp tới, nhiều khả năng HLV Gong Oh-kyun sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tin tưởng bằng một bản hợp đồng mới kéo dài sang 2024. Thậm chí, ông có thể dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia Việt Nam khi đã có được tấm bằng HLV Pro do AFC cấp.